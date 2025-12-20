¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤ÇÄÁ»ö¡Ö¸½¼ÂÀ¤³¦¤Ç¤³¤ó¤Ê¤Î¸«¤¿¤³¤È¤Ê¤¤¡×¡¡ÊÆ¼Â¶·¤â¶ÃØ³¤Î¡ÈÁêÂÇ¤Á¡É¡Ö¥ª¡¼¡ª¡×
¥¸¥ç¥·¥ç¥ó¡¦¥¸¥§¡¼¥à¥ºVS¥è¥Ï¥ó¥é¡¼¡¦¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥¹
¡¡³¤³°¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤ÇÄÁ¤·¤¤¡È¥À¥Ö¥ë¥Î¥Ã¥¯¥À¥¦¥ó¡É¤¬È¯À¸¤·¤¿¡£ÊÆ¥Õ¥í¥ê¥À½£¤Ç18Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö19Æü¡Ë¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥ß¥É¥ëµé¤Î8²óÀï¡£¥¸¥ç¥·¥ç¥ó¡¦¥¸¥§¡¼¥à¥º¤¬¥è¥Ï¥ó¥é¡¼¡¦¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥¹¤Ë2-0¤Ç¾¡Íø¡£3²ó¤ËÎ¾¼Ô¤¬Æ±»þ¤Ë¿¬¤â¤Á¤ò¤Ä¤¡¢ÊÆ¼Â¶·ÀÊ¤â¡Ö¸½¼ÂÀ¤³¦¤Ç¤³¤ó¤Ê¤Î¸«¤¿¤³¤È¤Ê¤¤¡ª¡×¤È¶Ã¤¤ÎÀ¼¤ò¤¢¤²¤¿¡£
¡¡3²ó¤Î½øÈ×¡¢Î¾¼Ô¤Î±¦¤¬¸òºø¡£Æ±»þ¤Ë¥¥ã¥ó¥Ð¥¹¤ËÅÝ¤ì¡¢¼Â¶·¤¬¡Ö¥ª¡¼¡¢¥À¥Ö¥ë¥Î¥Ã¥¯¥À¥¦¥ó¤À¡ª¡×¤È¶Ã¤¤ÎÀ¼¤ò¾å¤²¤¿¡£Àè¤Ë¥¸¥§¡¼¥à¥º¤¬Î©¤Á¾å¤¬¤ëÃæ¡¢¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥¹¤â¤Õ¤é¤Ä¤¤Ê¤¬¤é¤Ê¤ó¤È¤«ÂÎÀª¤òÎ©¤ÆÄ¾¤·¤¿¡£¤Þ¤µ¤«¤Î¡ÈÁêÂÇ¤Á¡É¤Ë¼Â¶·¤Ï¡Ö¥ì¥Õ¥§¥ê¡¼¤¬Î¾Êý¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤¹¤ë¤¾¡ª¡×¡Ö¸½¼ÂÀ¤³¦¤Î¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤Ç¤³¤ó¤Ê¤Î¸«¤¿¤³¤È¤Ê¤¤¤è¡ª¡×¤È¶½Ê³µ¤Ì£¤Ë¶«¤ó¤À¡£
¡¡ÊÆÀìÌç¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¥·¡¼¥ó¡×¸ø¼°X¤¬¡Ö¥À¥Ö¥ë¥Î¥Ã¥¯¥À¥¦¥ó!!!¡¡3²ó¤ËÀµ¿¿ÀµÌÃ¤Î¶¸µ¤¡ª¡×¤Ê¤É¤Èµ¤·¤Æ±ÇÁü¤ò¸ø³«¡£¤³¤Î¸å»î¹ç¤ÏÂ³¹Ô¤È¤Ê¤ê¡¢¥¸¥§¡¼¥à¥º¤¬È½Äê¾¡¤Á¤ò¼ý¤á¤¿¡£
