¡Ú£Í£Ì£Â¡ÛÄÀÌÛ¤ÎÂ¼¾å½¡Î´¤ËàÂç·êá¥¢¥¹¥ì¥Á¥Ã¥¯¥¹Æþ¤ê¤¢¤ë¤«¡Ö¥Ë¡¼¥º¹çÃ×¡×¡ÖÂÇ¼ÔÍÍø¤Î´Ä¶¡×
¡¡¥ä¥¯¥ë¥È¤«¤é¥Ý¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¥·¥¹¥Æ¥à¤Ç¥á¥¸¥ã¡¼µåÃÄ°ÜÀÒ¤òÌÜ»Ø¤¹Â¼¾å½¡Î´ÆâÌî¼ê¡Ê£²£µ¡Ë¤Î¸ò¾Ä´ü¸Â¤¬¡¢ÊÆ¹ñÅìÉô»þ´Ö£²£²Æü¸á¸å£µ»þ¡ÊÆüËÜ»þ´Ö£²£³Æü¸áÁ°£·»þ¡Ë¤ËÇ÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤¤¤Þ¤À¤ËÌÀ³Î¤Ê°ÜÀÒ¾ðÊó¤¬ÅÁ¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤Ãæ¡¢ÊÆÏ·ÊÞ»ï¡Ö¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡¦¥¤¥é¥¹¥È¥ì¥¤¥Æ¥Ã¥É¡×¡ÊÅÅ»ÒÈÇ¡Ë¤Ï£±£¹Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö£²£°Æü¡Ë¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Û¤È¤ó¤ÉÌ¾Á°¤¬µó¤¬¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡Ö¥¢¥¹¥ì¥Á¥Ã¥¯¥¹¡×¤Ë¤³¤½¥Õ¥£¥Ã¥È¤¹¤ë¤ÈÊó¤¸¤¿¡£
¡¡¤½¤ÎÍ×°ø¤È¤·¤Æ¼ç¤Ë£²¤Äµó¤²¡¢¤Þ¤º¤Ï»°ÎÝ¼ê¤ÎÊä¶¯¥Ë¡¼¥º¡£º£µ¨¤Î»°ÎÝ¼ê¤ÏÄ¹ÂÇÎÏ¤Ë·ç¤±¡¢£²£°£²£²Ç¯¤Ë£µ£¶ËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿Â¼¾å¤ÏÂÇÀþ¤ÎÇË²õÎÏ¥¢¥Ã¥×¤ØÂ¨¸úÀ¤¬¤¢¤ë¤È¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢ÊÆÊóÆ»¤Ç¤ÏÂ¼¾å¤Î»°¿¶Î¨¤Î¹â¤µ¤¬·«¤êÊÖ¤·ÅÁ¤¨¤é¤ì¡¢»Ô¾ì²ÁÃÍ¤òÊ¬¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢µåÃÄ¤Ï¥¥à¡¦¥Ï¥½¥ó¡Ê¶â²ÏÀ®¡Ë¤¬¥Ö¥ì¡¼¥Ö¥¹¤È·ÀÌó¤¹¤ë°ÊÁ°¡¢£´Ç¯£´£¸£°£°Ëü¥É¥ë¤Î¥ª¥Õ¥¡¡¼¤òÄó¼¨¤·¡¢ÆóÎÝÊä¶¯¤Ë°ìÄê¤Î½ÐÈñ¤ò¤¤¤È¤ï¤Ê¤¤»ÑÀª¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤¿¡£ÄãÍ½»»¤Ê¤¬¤é»°ÎÝ¤Ë¤âÆ±ÍÍ¤Î»ñ¶â¤òÅê¤¸¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤â¤¦°ì¤Ä¤Ï´Ä¶ÌÌ¤À¡£¸½ºßËÜµòÃÏ¤È¤·¤Æ»ÃÄêÅª¤Ë»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¥µ¥¯¥é¥á¥ó¥È¤Î¥Þ¥¤¥Ê¡¼¥ê¡¼¥°µå¾ì¤ÏËÜÎÝÂÇ¤¬½Ð¤ä¤¹¤¤¤È¤µ¤ì¤ë¡££²£¸Ç¯¤Ë°ÜÅ¾¤¹¤ëÍ½Äê¤Î¥é¥¹¥Ù¥¬¥¹¤â¹âÃÏ¤Ç´¥Áç¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÂÇ¼ÔÍÍø¤Ë¤Ê¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Â¼¾å¤ÎÄ¹ÂÇÎÏ¤òºÇÂç²½¤Ç¤¤ë¾ò·ï¤ÏÀ°¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¢¥¹¥ì¥Á¥Ã¥¯¥¹¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¸½¼ÂÅª¤Ç¥ê¥¹¥¯¤òÍÞ¤¨¤¿ÅÒ¤±¤È¤Ê¤êÆÀ¤ë¤ÈÊó¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Æ±»ï¤ÏÂ¼¾å¤¬¥¢¥¹¥ì¥Á¥Ã¥¯¥¹Æþ¤ê¤¹¤ë³ÎÎ¨¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤ª¤½¤é¤¯¤½¤ì¤Û¤É¹â¤¯¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡×¤È¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢µå¾ì¤ÎÆÃÀ¤ä¥é¥¹¥Ù¥¬¥¹¤Î¾ÍèÁü¤òÇä¤ê¹þ¤ßºàÎÁ¤Ë¤¹¤ì¤Ð¡¢Ì¥ÎÏÅª¤ÊÄó°Æ¤È¤Ê¤ë¤È»ØÅ¦¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Æ°¸þ¤¬ÉÔÆ©ÌÀ¤ÊÂçË¤¤Ï²¿¤ò»×¤¦¤Î¤«¡£