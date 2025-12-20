¿¥¼é¤¤ç¤¦¤ä¤µ¤ó¡Ö¤¢¡¼¤¢¡£¿¥¼é¤¤ç¤¦¤ä¼«¶È¼«ÆÀÃ»ÊÔ½¸¡×¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡¡Â¾¿Í»ö¤Ç¤Ï¤Ê¤¤ÉÝ¤µ¤ËÊñ¤Þ¤ì¤ë
¡Ø²ÖÂ«¤ÏÆÇ¡Ù¤Ê¤É¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¿Íµ¤ºî²È¡¦¿¥¼é¤¤ç¤¦¤ä¤µ¤ó¤Î¿·ºî¡Ø¤¢¡¼¤¢¡£¿¥¼é¤¤ç¤¦¤ä¼«¶È¼«ÆÀÃ»ÊÔ½¸¡Ù¡Ê¸÷Ê¸¼Ò¡Ë¤Ï¡¢6¿Í¤Î¼ç¿Í¸ø¤¬¼«¤é¤Î¹Ô¤¤¤Ë¤è¤Ã¤ÆÉÔ¹¬¤äºÒÆñ¤Ë¸«Éñ¤ï¤ì¤ë¡¢¡È¼«¶È¼«ÆÀ¡É·Ï¥Û¥é¡¼¡õ¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¤ò½¸¤á¤¿°ìºý¤Ç¤¹¡£Â¾¿Í»ö¤Ç¤Ï¤Ê¤¤ÉÝ¤µ¤¬Ì£¤ï¤¨¤ë6ÊÔ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤ªÏÃ¤ò¤¦¤«¤¬¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡ÊÊ¸¡áÄ«µÜ±¿²Ï¡Ë¤Ò¤É¤¤¤±¤É¡¢¿É¤¹¤®¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¥Ð¥é¥ó¥¹¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ
¡½¡½11·î¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿¡Ø¤¢¡¼¤¢¡£¿¥¼é¤¤ç¤¦¤ä¼«¶È¼«ÆÀÃ»ÊÔ½¸¡Ù¤Ï¿¥¼é¤µ¤ó½é¤Î¥Û¥é¡¼¡õ¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼Ã»ÊÔ½¸¤Ç¤¹¤¬¡¢¡È¼«¶È¼«ÆÀ¡É¤È¤¤¤¦¥æ¥Ë¡¼¥¯¤Ê¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¹¤«¡£
¡¡Åö½é¤«¤é¼«¶È¼«ÆÀ¤È¤¤¤¦¥Æ¡¼¥Þ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢4ÏÃÌÜ¤Ë¼ýÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡ÖÌÜ·â¼Ô¡×¤ò½ñ¤¤¤¿¤¢¤¿¤ê¤Ç»×¤¤¤Ä¤¤¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£ÉÔÎÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¼ç¿Í¸ø¤¬ºÊ»¦¤·¤ÎÍÆµ¿¤ò¤«¤±¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¹Í¤¨¤Æ¤ß¤ë¤È¤³¤ì°Ê³°¤Ë¤â¡¢¼«¶È¼«ÆÀ¤Ê¿Í¤¿¤Á¤òÅÐ¾ì¤µ¤»¤Æ¤¤¿¤Ê¤È¡£¤½¤ì¤é¤ò1ºý¤Ë¤Þ¤È¤á¤Æ¡¢¤µ¤é¤Ë¼«¶È¼«ÆÀ¥Æ¡¼¥Þ¤ÎÃ»ÊÔ¤òÄÉ²Ã¤¹¤ì¤Ð¡¢¤Þ¤È¤Þ¤ê¤Î¤¢¤ëËÜ¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤È¹Í¤¨¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¡½¡½¤â¤È¤â¤È¼«¶È¼«ÆÀ¤È¤¤¤¦¥Æ¡¼¥Þ¤Ë´Ø¿´¤¬¡©
¡¡¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤â¤Ê¤¯¤Æ¡£Ã»ÊÔ¤ÏÄ¹ÊÔ¤ËÈæ¤Ù¤Æ¡¢¤Ò¤É¤¤·ëËö¤ÎÏÃ¤¬½ñ¤¤ä¤¹¤¤¤È¤¤¤¦»ö¾ð¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Ä¹ÊÔ¤Ç¥Ð¥Ã¥É¥¨¥ó¥É¤À¤ÈÆÉ¤àÊý¤â½ñ¤¯Êý¤âµ¤¹ç¤¤¤¬¤¤¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢Ã»ÊÔ¤À¤È¤à¤·¤í½Å¤¯¤Ê¤ê¤¹¤®¤º¡¢¸åÌ£¤Î°¤µ¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤â¤é¤¨¤Þ¤¹¡£¤À¤«¤é¼ç¿Í¸ø¤ò¤Ò¤É¤¤ÌÜ¤ËÁø¤ï¤»¤è¤¦¤È¤¤¤¦¤È¤¤ÏÃ»ÊÔ¤Ë¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¶¦´¶¤·¤Ê¤¬¤éÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤¿¼ç¿Í¸ø¤¬¤Ò¤É¤¤ÌÜ¤ËÁø¤¦¤ÈÆÉ¼Ô¤â¿É¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤Ê¤é¤Ê¤¤¡¢¤à¤·¤íÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤Æ¥Ë¥ä¥Ë¥ä¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤ÊÊª¸ì¤Ë¤·¤¿¤¤¤È¤â»×¤Ã¤Æ¡£¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¼«¶È¼«ÆÀÅª¤Ê¥·¥Á¥å¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤Ï¤Á¤ç¤¦¤É¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£
¡½¡½¥¢¥ê¥Ð¥¤¹©ºî¤ò¤·¤Æ¶²³å¼Ô¤ò»¦¤·¤¿ÃË¡¢Â¾¿Í¤Î¥¢¥¤¥Ç¥¢¤òÅðÍÑ¤·¤¿¾®Àâ²È¡¢Æþ¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤ÇÑÔÒ¤ËÎ©¤ÁÆþ¤Ã¤¿ÇÛ¿®¼Ô¡Ä¡Ä¡£¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿½ÐÍè¿´¤«¤é°»ö¤Ë¼ê¤òÀ÷¤á¤ë¿Í¡¹¤Î¿´ÍýÉÁ¼Ì¤Ë¡¢¸À¤¤¤è¤¦¤Î¤Ê¤¤¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£
¡¡¥Ç¥Ó¥å¡¼Åö½é¤Ï¡Øµ²±²°¡Ù¤Ê¤É¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤«¤é¡È¤¤¤¤¿Í¤ò½ñ¤¯ºî²È¡É¤È»×¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢°¿Í¤Ë¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¤¬¤¢¤ë¤È¸À¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤Î¤Ï´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£Åö¤¿¤êÁ°¤Ç¤¹¤¬¡¢¿Í´Ö¤Ë¤Ï¤¤¤¤ÌÌ¤â¤¢¤ì¤Ð°¤¤ÌÌ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£½ÐÍè¿´¤Çºá¤òÈÈ¤¹¤³¤È¤â¡¢Â¾¿Í¤Ë¤Ò¤É¤¤¤³¤È¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¤â¤·¤«¤¹¤ë¤ÈÁ°¿¦¡ÊÊÛ¸î»Î¡Ë¤ÇÆÀ¤¿¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê·Ð¸³¤¬¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¿Í´Ö´Ñ¤Ë·Ò¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤³¤¦¤Ê¤Ã¤¿¤é·ù¤À¤Ê¡¢¤È¤¤¤¦Êý¸þ¤ËÅ¸³«
¡½¡½6ÊÔ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ½ç¤Ë¤¦¤«¤¬¤¤¤Þ¤¹¡£´¬Æ¬¤Î¡ÖÍ©Îî·º¡×¤Ï¡¢¸«¤Æ¸«¤Ì¿¶¤ê¤ò¤·¤ÆÈÈºá¸½¾ì¤òÄÌ¤ê²á¤®¤¿¼ç¿Í¸ø¤¬¡¢·ºÈ³¤Ë½è¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦Êª¸ì¡£
¡¡¤³¤ì¤Ï¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤Æ´Ö¤â¤Ê¤¤»þ´ü¤ÎÃ»ÊÔ¤Ç¤¹¡£¤¤¤í¤ó¤ÊºîÉÊ¤¬½ñ¤±¤ë¤è¤È¥¢¥Ô¡¼¥ë¤¹¤ë°Õ¿Þ¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢½é¤á¤ÆSFÅª¤ÊºîÉÊ¤ËÄ©Àï¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥É¥é¥Þ¤Î¡ØÀ¤¤Ë¤â´ñÌ¯¤ÊÊª¸ì¡Ù¤Ë¤¢¤ê¤½¤¦¤Ê¡¢¡Ö¤â¤·À¤¤ÎÃæ¤¬¤³¤¦ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤é¡×¤È¤¤¤¦¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ÎºîÉÊ¤Ç¤¹¤Í¡£¤³¤Î¼ç¿Í¸ø¤Ï¼«¶È¼«ÆÀ¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â¡¢Èæ³ÓÅªÆ±¾ð¤ÎÍ¾ÃÏ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤¤¤¶ÈÈºá¸½¾ì¤ËÎ©¤Á²ñ¤Ã¤¿¤é¡¢´Ø¤ï¤ê¹ç¤¤¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤ò¶²¤ì¤ÆÎ©¤Áµî¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¿Í¤âÂ¿¤¤¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£
¡½¡½¿·¤¿¤ËºÎÍÑ¤µ¤ì¤¿Í©Îî·º¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë·ºÈ³¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¼ç¿Í¸ø¤Î»Ñ¤ÏÃ¯¤ÎÌÜ¤Ë¤â¸«¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤ä¤¬¤Æ¸ÉÆÈ¤Ë¶ì¤·¤á¤é¤ì¤¿¼ç¿Í¸ø¤Ï¡Ä¡Ä¡£¥Ó¥¿¡¼¤ÊËëÀÚ¤ì¤¬¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¡¡»ä¤â¥¤¥ó¥É¥¢¤Ê¥¿¥¤¥×¤Ê¤Î¤Ç1¡¢2¤«·î¤Ê¤é°ì¿Í¤Ç¤âÊ¿µ¤¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¤â¤½¤ì¤¬Ä¹´ü´ÖÂ³¤¯¤È¤Ê¤ë¤ÈÃ¯¤«¤ÈÏÃ¤·¤¿¤¤¡¢¼«Ê¬¤ÎÂ¸ºß¤ò¸«¤Ä¤±¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Ï¤º¡£¤½¤ÎÃæ¤Çµß¤¤¤Î¼ê¤¬º¹¤·¿¤Ù¤é¤ì¤¿¤é¡¢Ã¯¤À¤Ã¤ÆÈô¤Ó¤Ä¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¤½¤Î¸ÉÆÈ¤«¤éÈ´¤±½Ð¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦´¶¾ð¤¬¡¢Êª¸ì¤Î´Î¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÌÌÇò¤¤¤È¤¤¤Ã¤¿¤é¤ä¤ä¸ìÊÀ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¡ÖÍ©Îî·º¡×¤È¤¤¤¦¥¿¥¤¥È¥ë¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤»Â¿·¤ÊÈ³¤ò¹Í¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡½¡½¡ÖÌëÌÀ¤±¤¬±ó¤¹¤®¤ë¡×¤Ï2020Ç¯¤Ë´©¹Ô¤µ¤ì¤¿¡Ø¥¹¥Æ¥¤¥Û¡¼¥à¤ÎÌ©¼¼»¦¿Í¡¡1¡¡¥³¥í¥Ê»þÂå¤Î¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¾®Àâ¥¢¥ó¥½¥í¥¸¡¼¡Ù¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤¿ºîÉÊ¤Ç¤¹¡£
¡Ø¥¹¥Æ¥¤¥Û¡¼¥à¤ÎÌ©¼¼»¦¿Í¡Ù¤Ï¥³¥í¥Ê²Ò¤ò¼õ¤±¤Æ´ë²è¤µ¤ì¤¿¥¢¥ó¥½¥í¥¸¡¼¤Ç¡¢¤Ç¤¤ë¤À¤±Áá¤¯´©¹Ô¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢2Æü¤¯¤é¤¤¤Ç½ñ¤¾å¤²¤¿³Ð¤¨¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ö¤Þ¤ÀÌ©¼¼»¦¿Í¤Ïµ¯¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¤³¤ì¤«¤é»¦¿Í»ö·ï¤¬µ¯¤³¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤Ì©¼¼¤ËÊÄ¤¸¹þ¤á¤é¤ì¤¿¼ç¿Í¸ø¡×¤È¤¤¤¦¥é¥¹¥È¥·¡¼¥ó¤ò¤Þ¤º·è¤á¤Æ¡¢¤½¤³¤«¤é»ö·ï¤ä¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼ÀßÄê¤òµÕ»»¤·¡¢½ñ¤¤Ê¤¬¤éºÙÉô¤òµÍ¤á¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¿¶¤ê¹þ¤áº¾µ½¤Ë´Ø¤ï¤Ã¤¿¤»¤¤¤Ç¡¢¶²³å¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¼ç¿Í¸ø¡£¶²³å¼Ô¤ò»¦¤½¤¦¤È¤¤¤¦Í§¿Í¤ÎÄó°Æ¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¤µ¤é¤Ëº¤Æñ¤Ê»öÂÖ¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ÀÎ¤Î¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹¤ä¥Û¥é¡¼¤òÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¡¢¡Ö¤³¤¦¤¹¤ì¤Ð½õ¤«¤ë¤Î¤Ë¡×¤È´¶¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤è¤¯¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£Ã¯¤«¤ËÁêÃÌ¤·¤¿¤é¤¹¤°²ò·è¤·¤¿¤¸¤ã¤ó¡ª¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£¤½¤¦¤¤¤¦Å¸³«¤ÏÈò¤±¤¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼ÀßÄê¤ä¿´Íý¾õ¶·¤â´Þ¤á¤Æ¡¢¤Ç¤¤ë¤À¤±Ç¼ÆÀ´¶¤Î¤¢¤ë¶ÚÎ©¤Æ¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¼ç¿Í¸ø¤Ê¤é¤³¤¦¤»¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤¤è¤Í¡¢¤È¤¤¤¦ÉôÊ¬¤ÎåÌÌ©¤µ¤¬¡¢ÉÝ¤µ¤ä¶ÛÄ¥´¶¤òÀ¸¤à¤È¤â»×¤¦¤Î¤Ç¡£
¡½¡½¡Ö¤³¤¦¤Ê¤Ã¤¿¤é·ù¤À¤Ê¡×¤È¤¤¤¦Êý¸þ¤Ë¤É¤ó¤É¤ó¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¯Å¸³«¤¬¤¿¤Þ¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¼¡¤Î¡ÖÊÉ¤ÎÃæ¡×¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤è¤Í¡£Â¾¿Í¤Î¥¢¥¤¥Ç¥¢¤òÅðÍÑ¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¿·¿Íºî²È¤Î¤â¤È¤Ë¡¢¼«ºî¤Î¥Ò¥í¥¤¥ó¤ÈÆ±¤¸Ì¾Á°¤Î½÷À¤¬¸½¤ì¤ë¡£¤·¤«¤âÈà½÷¤ÏÌÜ¤òÎ¥¤·¤¿·ä¤Ë»àÂÎ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡Ä¡Ä¡£
¡¡¤³¤Î¼ê¤ÎºîÉÊ¤ò½ñ¤¯¤È¤¤Ï¡¢¼«Ê¬¤¬¤É¤¦¤¤¤¦ÌÜ¤ËÁø¤Ã¤¿¤éÉÝ¤¤¤«¤òÁÛÁü¤·¤Þ¤¹¡£ÉÝ¤¬¤ê¤Ê¤Î¤Ç¡¢·ù¤Ê¤³¤È¤òÁÛÁü¤¹¤ë¤Î¤ÏÆÀ°Õ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¡ÖÊÉ¤ÎÃæ¡×¤Î¾ì¹ç¡¢¼ç¿Í¸ø¤¬½÷À¤ò»¦³²¤¹¤ë¤è¤ê¤â¡¢µ¤¤Å¤¤¤¿¤é»à¤ó¤Ç¤¤¤¿¤È¤¤¤¦Êý¤¬·ù¤Ç¤¹¤è¤Í¡£ÄÌÊó¤·¤Æ¤â»¦¿Í¤òµ¿¤ï¤ì¤ë¤À¤í¤¦¤·¡¢ÅðºîÌäÂê¤âÌÀ¤ë¤ß¤Ë½Ð¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£È¬ÊýºÉ¤¬¤ê¤Ç¤â¤¦¤É¤¦¤¹¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦ÀäË¾¤Ï¡¢½ñ¤¤¤Æ¤¤¤Æ¤Á¤ç¤Ã¤Èµ¤»ý¤Á¤¬¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¿¥¼é¤¤ç¤¦¤ä¡Ø¤¢¡¼¤¢¡£¿¥¼é¤¤ç¤¦¤ä¼«¶È¼«ÆÀÃ»ÊÔ½¸¡Ù¡Ê¸÷Ê¸¼Ò¡Ë°Õ³°À¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤Êª¸ì¤ÎÌÌÇò¤µ¤ò
¡½¡½¡ÖÊÉ¤ÎÃæ¡×¤Ï¥Û¥é¡¼·Ï¤Î½ñ¤²¼¤í¤·¥¢¥ó¥½¥í¥¸¡¼¡Ø°Û·Á¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡¡ÈëÌ©¡Ù¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤¿ºîÉÊ¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤â¤¢¤Ã¤Æ²ø´ñ¸¸ÁÛÀ¤¬¿§Ç»¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¡¡½é¤á¤Æ¡Ø°Û·Á¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡Ù¤Ë»²²Ã¤·¤¿ºîÉÊ¤Ç¡¢ÈëÌ©¤È¤¤¤¦¥Æ¡¼¥Þ¤«¤éÅðºî¤¬¤Ð¤ì¤½¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦Êª¸ì¤¬Éâ¤«¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£»¦¤·¤¿½÷À¤òÊÉ¤ËËä¤á¤ë¤Î¤Ï¡¢¤â¤Á¤í¤ó¥Ý¡¼¤Î¡Ö¹õÇ¡×¤¬¥Ò¥ó¥È¤Ç¤¹¡£Ä¶¾ï¸½¾Ý¤ò°·¤Ã¤¿¥Û¥é¡¼¤Ê¤Î¤«¡¢¿Í´Ö¤ÎÉÝ¤µ¤ò°·¤Ã¤¿¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¤Ê¤Î¤«¡£¤É¤Á¤é¤È¤âÆÉ¤á¤ëËëÀÚ¤ì¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½4ÏÃÌÜ¤Î¡ÖÌÜ·â¼Ô¡×¤Ï°ìÅ¾¡¢ËÜ³Ê¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¤Ë´ó¤Ã¤¿ºîÉÊ¡£ÉÔÎÑ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ëÃËÀ¤¬µ¢Âð¤¹¤ë¤È¡¢ºÊ¤¬·ì¤Þ¤ß¤ì¤ÇÅÝ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÃËÀ¤Ï·Ù»¡¤Î¸·¤·¤¤¼è¤êÄ´¤Ù¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤Ë¡£°Õ³°¤ÊËëÀÚ¤ì¤È¤È¤â¤Ë¡¢¿Í´Ö¤Î¥À¡¼¥¯¤ÊÌÌ¤¬Ïª¤ï¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¡¢¤¢¤ë°ÕÌ£¿¥¼é¤µ¤ó¤é¤·¤¤ºîÉÊ¤Ç¤¹¡£
¡¡³Î¤«¤Ë¤½¤¦¤¤¤¦ÏÃ¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¿Í´Ö¤Î¥À¡¼¥¯¥µ¥¤¥É¤Ë¶¯¤¤´Ø¿´¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¤ò½ñ¤¤¤Æ¤¤¤Æ¾ï¤Ë°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¥Ä¥¤¥¹¥È¡Ê¤Ò¤Í¤ê¡Ë¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤ÆÁ¯¤ä¤«¤Ê¥Ä¥¤¥¹¥È¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¤Þ¤µ¤«¤¢¤Î¿Í¤¬¡×¤È¤¤¤¦¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Î°Õ³°¤Ê°ìÌÌ¤ò½ñ¤¯¤Î¤¬¸ú²ÌÅª¡£¡ÖÌÜ·â¼Ô¡×¤Ï¥á¥¤¥ó¤Î¥¢¥¤¥Ç¥¢¤¬°ÊÁ°¤«¤é¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤½¤³¤ËÆùÉÕ¤±¤·¤Æ¤¤¤¯²áÄø¤Ç¡¢¼«¶È¼«ÆÀ¤È¤¤¤¦¥Æ¡¼¥Þ¤¬ºÝÎ©¤Ã¤¿ºîÉÊ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¡ÖÇÑÔÒ¤Ç¡û¡û¤·¤Æ¤ß¤¿¡×¤Ï»³±ü¤ÎÇÑÔÒ¤ËÂ¤òÆ§¤ßÆþ¤ì¤¿ÇÛ¿®¼Ô¤¬¡¢ÉÝ¤í¤·¤¤ÌÜ¤ËÁø¤¦¤È¤¤¤¦ºîÉÊ¡£¥Û¥é¡¼¤é¤·¤¤ÉñÂæ¤Ç¤Î»ö·ï¤Ë¤ï¤¯¤ï¤¯¤µ¤»¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡½ñ¤¤¤¿½çÈÖ¤Ç¤Ï¤³¤ì¤¬ºÇ¸å¤Ç¡¢¼«¶È¼«ÆÀ¤È¤¤¤¦¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤Ã»ÊÔ¤Ë¤·¤è¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¸½Âå¼Ò²ñ¤Ç¼«¶È¼«ÆÀ¤È¤ß¤Ê¤µ¤ì¤¬¤Á¤Ê¼ç¿Í¸ø¤ÎÂ°À¤ò¹Í¤¨¤Æ¡¢Æþ¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¾ì½ê¤ËÎ©¤ÁÆþ¤ëÆ°²èÇÛ¿®¼Ô¤¬¤¤¤¤¤À¤í¤¦¤È¡£¤¤¤«¤Ë¤â¤ÊÉñÂæ¤¬½ñ¤±¤Æ¡¢¤ï¤¿¤·¤â³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£Åö½é¤Ï¥Û¥é¡¼¤Î¤Ä¤â¤ê¤Ç½ñ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢µÞî±¡ØJ¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼2025¡¡SPRING¡Ù¤È¤¤¤¦¥¢¥ó¥½¥í¥¸¡¼¤ËºÜ¤»¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¤È¤·¤Æ¤â³Ú¤·¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¸å¤«¤éÉúÀþ¤òÁý¤ä¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¤½¤¦¤¤¤¦ÏÃ¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢¤ÈÆ¬¤ò²¥¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¾×·â¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¡£¥é¥¹¥È¤Î°Õ³°À¤Ï¤ä¤Ï¤ê½Å»ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡¡°Õ³°À¤ÏÂç»ö¤À¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢ÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤Æ¤³¤¦¤«¤Ê¤ÈÍ½ÁÛ¤¬¤Ä¤¯¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¤³¤ì¤ÏºîÉÊ¤È¤ÎÁêÀ¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ç¡¢¤ï¤¿¤·¤âËÜ¤òÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤Æ¡¢Àè¤¬ÆÉ¤á¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤¸¤ã¤¢¤½¤ÎºîÉÊ¤¬¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¤È¤·¤ÆÎô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤ÏÀäÂÐ¤Ë¤Ê¤¤¡£¤¿¤È¤¨Í½ÁÛÄÌ¤ê¤ÎÅ¸³«¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢¤½¤³¤Ë¤¤¤¿¤ë¤Þ¤Ç¤Î¿´ÍýÉÁ¼Ì¤¬ÃúÇ«¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢ÉúÀþ¤¬Á¯¤ä¤«¤À¤Ã¤¿¤ê¤È¤¤¤¦ÈþÅÀ¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢½½Ê¬Í¥¤ì¤¿¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¤Ë¤Ê¤ê¤¦¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Âç»ö¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï°Õ³°¤Ê·ëËö¤è¤ê¡¢¤à¤·¤í¾®Àâ¤È¤·¤Æ¤ÎÌÌÇò¤µ¤Ç¤¹¤Í¡£
¡½¡½ºÇ½ªÏÃ¡Ö¸Þ¿ÍÌÜ¤Î¼ö½Ñ»Õ¡×¤Ï¥¢¥Õ¥ê¥«¤Î¥â¥¶¥ó¥Ó¡¼¥¯¶¦ÏÂ¹ñ¤¬ÉñÂæ¡£¼ö½Ñ»Õ¤ÎÏ·¿Í¤ò¼Ö¤Ç¤Ï¤Í¤¿ÆüËÜ¿Í¤¬¡¢¼ö¤¤¤Ë¤«¤±¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¥Û¥é¡¼¤Ç¤¹¡£
¡ÖÊÉ¤ÎÃæ¡×¤ä¡ÖÇÑÔÒ¤Ç¡û¡û¤·¤Æ¤ß¤¿¡×¤¬¥Û¥é¡¼¤È¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¤Î´Ö¤ÇÍÉ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤ÊºîÉÊ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ºÇ½ªÏÃ¤Ï»×¤¤¤Ã¤¤êÄ¶¾ï¸½¾Ý¤Î½Ð¤Æ¤¯¤ë¥Û¥é¡¼¤ò½ñ¤³¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤âÂ¾¤Î5ÊÔ¤ËÈæ¤Ù¤Æ¡¢¼«¶È¼«ÆÀ¤ÎÅÙ¹ç¤¤¤¬¶¯¤¤¤â¤Î¤ò¤È¡£ËëÀÚ¤ì¤ÎÀäË¾´¶¤â°ìÈÖ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢Ã»ÊÔ½¸¤ÎÄù¤á¤¯¤¯¤ê¤Ë¤Ï¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¥¢¥Õ¥ê¥«¤Î¼ö½Ñ¤òÉÁ¤¤¤¿¤Î¤Ï¤É¤¦¤·¤Æ¤Ç¤¹¤«¡£
¡¡Åö½é¤Ï¤â¤Ã¤ÈÊÌ¤ÎÉñÂæ¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¥Þ¥Õ¥£¥¢¤Î¥Ü¥¹¤Ë¤Ä¤±ÁÀ¤ï¤ì¤Æ¡¢µçÃÏ¤òÃ¦¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¿ÍÃµ¤·¤ò¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ê¡£¤È¤³¤í¤¬³¤³°¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¤Ë»÷¤¿ÏÃ¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤ò»×¤¤½Ð¤·¤Æ¡¢¤Þ¤Ã¤¿¤¯ÊÌ¤ÎÉñÂæ¤ËÃÖ¤´¹¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£¼ö¤¤¤È¤¤¤¦Í×ÁÇ¤â¤½¤ÎºÝ¤Ë¤Ä¤±²Ã¤¨¤é¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¤Í¡£¥¹¥Æ¥£¡¼¥ô¥ó¡¦¥¥ó¥°¤Î¥Û¥é¡¼¤Î¤è¤¦¤Ê´¶¤¸¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢·ë²ÌÅª¤Ë¤ÏÀµ²ò¤À¤Ã¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤½¤ì¤³¤½¡ØÀ¤¤Ë¤â´ñÌ¯¤ÊÊª¸ì¡Ù¤Ç±ÇÁü²½¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£À¸¤¤¿¿Í´Ö¤è¤ê¡¢Íý¶þ¤¬ÄÌ¤¸¤Ê¤¤Ä¶¾ï¸½¾Ý¤¬ÉÝ¤í¤·¤¤
¡½¡½¿¥¼é¤µ¤ó¤Ï¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼ºî²È¤È¤·¤Æ³èÌö¤¹¤ë¤«¤¿¤ï¤é¡¢¡Ø¶ÁÌî²øÃÌ¡Ù¤ä¡ØÈà½÷¤Ï¤½¤³¤Ë¤¤¤ë¡Ù¤Î¤è¤¦¤Ê¥Û¥é¡¼¤â¤ª½ñ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Û¥é¡¼¤â¤«¤Ê¤ê¤ª¹¥¤¤Ê¤Î¤Ç¤Ï¡©
¡¡Âç¹¥¤¤Ç¤¹¤è¡£ÍÅ²ø¤È¤«Ëâ½÷¤È¤«¡¢»Ò¶¡¤Îº¢¤«¤éÉÔ»×µÄ¤Ê¤â¤Î¤Ë¶½Ì£¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¥Û¥é¡¼¹¥¤¤Ë¤Ê¤ëÁÇÍÜ¤ÏÈ÷¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤ÀÉÝ¤¬¤ê¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤Þ¤ÇÀÑ¶ËÅª¤Ë´Ñ¤¿¤ê¡¢ÆÉ¤ó¤À¤ê¤Ï¤·¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤Í¡£¥Û¥é¡¼¤È¤¤¤¦¥¸¥ã¥ó¥ë¤ÎÌÌÇò¤µ¤Ë¤¢¤é¤¿¤á¤Æµ¤¤Å¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¾®Àâ¤ò½ñ¤¯¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¤Ç¤¹¡£ÉÝ¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢¤½¤ì¤À¤±´¶¾ð¤òÍÉ¤µ¤Ö¤ëÊª¸ì¤Ç¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£¤½¤ÎÎÏ¶¯¤µ¤Ï¥Û¥é¡¼¤ÎÌ¥ÎÏ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½À¸¤¤¿¿Í´Ö¤ÎÉÝ¤µ¤È¡¢Ä¶¼«Á³Åª¤ÊÂ¸ºß¤ÎÉÝ¤µ¡£¡Ø¤¢¡¼¤¢¡£¡Ù¤Ç¤âÎ¾Êý¤ò¤ª½ñ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤ª¹¥¤¤Ê¤Î¤Ï¤É¤Ã¤Á¤Ç¤¹¤«¡£
¡¡¹¥¤¤Ê¤Î¤Ï°µÅÝÅª¤ËÄ¶¼«Á³¤Ç¤¹¡£±Ç²è¤Ç¤â¾®Àâ¤Ç¤â¡¢ÉÔ»×µÄ¤Ê¸½¾Ý¤ò°·¤Ã¤¿ºîÉÊ¤¬¹¥¤¤Ç¤¹¤·¡¢ÉÝ¤¤¤È»×¤¦¤Î¤â¤½¤Ã¤Á¤Ç¤¹¤Í¡£À¸¤¤¿¿Í´Ö¤Ï¡¢½êÁ§²¥¤ì¤ÐÅÝ¤»¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤Ç¤âÍ©Îî¤ä¼ö¤¤¤Ï¤É¤¦¤ä¤Ã¤ÆÂÐ½è¤·¤Æ¤¤¤¤¤Î¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¡Ê¾Ð¡Ë¡£ÏÀÍý¤«¤é³°¤ì¤¿¤â¤Î¤ÏÉÝ¤¤¤Ç¤¹¡£°ÍÍê¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤â»Å»ö¤ÎÃæ¿´¤Ï¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¡Ø¶ÁÌî²øÃÌ¡Ù¤Î¤è¤¦¤ËÉÔ¾òÍý¤ÇÅê¤²¤Ã¤Ñ¤Ê¤·¤Î¥Û¥é¡¼¤â¤Þ¤¿½ñ¤¤¤Æ¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¡½¡½¤¼¤Ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£¡Ø¤¢¡¼¤¢¡£¡Ù¤òÆÉ¤ó¤Ç¤¢¤é¤¿¤á¤Æ¡¢¿¥¼é¤µ¤ó¤¬ÉÝ¤¤ÏÃ¤ÎÌ¾¼ê¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òºÆÇ§¼±¤·¤Þ¤·¤¿¤«¤é¡£
¡¡¤¹¤Ç¤ËÈ¯É½¤·¤¿Ã»ÊÔ¤ÎÃæ¤Ë¿´Îî·Ï¤Î¥Û¥é¡¼¤¬¤¤¤¯¤Ä¤«¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î¤¦¤Á¡Ø¤¢¡¼¤¢¡£¡Ù¤Î¤è¤¦¤ÊÅý°ì¥³¥ó¥»¥×¥È¤Î¤¢¤ëÃ»ÊÔ½¸¤òÊÔ¤á¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£ÆÈÎ©Ã»ÊÔ½¸¤ÏÇä¤ì¤Ê¤¤¤È¸À¤ï¤ì¤ë»þÂå¤Ç¤¹¤¬¡¢¥³¥ó¥»¥×¥È¤¬¤¢¤ì¤Ð¼ê¤Ë¼è¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤È¤â»×¤¦¤Î¤Ç¡£º£¸å¤ÎÌÜÉ¸¤Ï¥Û¥é¡¼ºî²È¡¢¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼ºî²È¤È¤·¤ÆÀ¤´Ö¤ËÇ§ÃÎ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¤Í¡£¤ï¤¿¤·¤ÎÆÉ¼Ô¤ÏÊª¸ìÀ¤ä¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Î´Ø·¸À¤ËÃíÌÜ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ëÊý¤¬Â¿¤¯¤Æ¡¢¤½¤ì¤Ï¤È¤Æ¤â´ò¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤Î°ìÊý¤Ç¡¢³Æ¥¸¥ã¥ó¥ë¤Î¥³¥¢¤ÊÆÉ¼Ô¤«¤é¡¢¥¸¥ã¥ó¥ëºî²È¤È¤·¤Æ¤Ï¤¢¤Þ¤êÇ§¼±¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤µ¤¤¬¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¹¥¤¤À¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤ëÆÉ¼Ô¤Ë´î¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤â¤Î¤ò½ñ¤¤Ê¤¬¤é¡¢¥¸¥ã¥ó¥ëºî²È¤È¤·¤Æ¤âÉ¾²Á¤¬ÆÀ¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¤¬¤ó¤Ð¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤ªÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¿Í¿¥¼é¤¤ç¤¦¤ä(¤ª¤ê¤¬¤ß¡¦¤¤ç¤¦¤ä)
1980Ç¯¥¤¥®¥ê¥¹¡¦¥í¥ó¥É¥óÀ¸¤Þ¤ì¡£2012Ç¯¡ØÎî´¶¸¡Äê¡Ù¤Ç¹ÖÃÌ¼ÒBOX¿·¿Í¾ÞPowers¤ò¼õ¾Þ¤·¡¢13Ç¯¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£15Ç¯¡Øµ²±²°¡Ù¤ÇÆüËÜ¥Û¥é¡¼¾®ÀâÂç¾ÞÆÉ¼Ô¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡¢¸å¤Ë±Ç²è²½¤â¤µ¤ì¤ë¡£21Ç¯¡Ø²ÖÂ«¤ÏÆÇ¡Ù¤ÇÌ¤Íè²°¾®ÀâÂç¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡£Â¾¤ÎÃø½ñ¤Ë¡Ø¥¥¹¤Ë±ì¡Ù¡ØÌÀÆü¤â¤¤¤Ã¤·¤ç¤Ëµ¢¤ê¤¿¤¤¡Ù¡Ø¥é¥¤¥¢¡¼¥Ï¥¦¥¹¤Î»¦¿Í¡Ù¤Ê¤É¡£