¡ÖMIKU WITH YOU 2025¡×¥á¥¤¥ó¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Î½é²»¥ß¥¯¤¬¥Õ¥£¥®¥å¥¢²½¡£12·î20Æü10»þ¤è¤êÍ½Ìó³«»Ï
¡¡¥Õ¥ê¥åー¤Ï¡¢Æ±¼Ò¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖF:NEX¡×¤è¤ê¡Ö½é²»¥ß¥¯¡ØMIKU WITH YOU 2025¡ÙVer.¡×¤òEC¥µ¥¤¥È¡ÖFURYU HOBBY MALL¡×¤Ë¤Æ12·î20Æü10»þ¤è¤êÍ½Ìó¼õÉÕ¤ò³«»Ï¤·¤¿¡£Í½Ìó¼õÉÕ´ü´Ö¤Ï2026Ç¯2·î24Æü23»þ59Ê¬¤Þ¤Ç¡£È¯Á÷¤Ï2026Ç¯10·î¤òÍ½Äê¤·¡¢²Á³Ê¤Ï33,000±ß¡£
¡¡ËÜ¾¦ÉÊ¤Ï¥é¥¤¥Ö¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖMIKU WITH YOU 2025¡×¤Î¥á¥¤¥ó¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ò¾þ¤Ã¤¿¡Ö½é²»¥ß¥¯¡×¤ò1/7¥¹¥±ー¥ë¥Õ¥£¥®¥å¥¢²½¤·¤¿¤â¤Î¡£¡ÖËâË¡³Ø±¡¡×¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¥á¥¤¥ó¥¤¥é¥¹¥È¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤òºÆ¸½¤·¤Ä¤Ä¡¢¥Õ¥£¥®¥å¥¢¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÎ©ÂÎ´¶¤ÈÁ¡ºÙ¤ÊÂ¤·Á¤Ç¡¢½é²»¥ß¥¯¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò°ìÁØ°ú¤Î©¤Æ¤ë¡£
¡¡¤Õ¤ï¤ê¤È¹¤¬¤ë¥Ä¥¤¥ó¥Æー¥ë¤äÍ¥²í¤ËÍÉ¤ì¤ë°áÁõ¤ÎÉ½¸½¤Ï¡¢Æ©ÌÀ´¶¤È¸¸ÁÛÅª¤ÊÊ·°Ïµ¤¤ò¤½¤Î¤Þ¤Þ´¶¤¸¤é¤ì¤ë»Å¾å¤¬¤ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢ÊõÀÐ¤ò»×¤ï¤»¤ë¥¢¥¯¥»¥µ¥êー¤ä¾®ÊªÎà¤ÏºÙÉô¤Þ¤ÇåÌÌ©¤ËÂ¤·Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ºîÉÊ¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ò°õ¾ÝÅª¤Ë±é½Ð¤Ç¤¤ëÇØ·Ê¥Üー¥É¤¬ÉÕÂ°¤¹¤ë¡£
½é²»¥ß¥¯¡ÖMIKU WITH YOU 2025¡×Ver.
Í½Ìó¼õÉÕ´ü´Ö¡§12·î20Æü10»þ～2026Ç¯2·î24Æü23»þ59Ê¬
2026Ç¯10·î È¯Á÷Í½Äê
²Á³Ê¡§33,000±ß
¥¹¥±ー¥ë¡§1/7
¥µ¥¤¥º¡§Á´¹âÌó250mm(ÂæºÂ´Þ¤à)
Art by Rumoon (C) Crypton Future Media, INC. www.piapro.net