Èà½÷¤¬Íß¤·¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤ò¤³¤Ã¤½¤êÄ´¤Ù¤ëÊýË¡£¹¥Ñ¥¿¡¼¥ó
¡Ö²¿¤¬Íß¤·¤¤¡×¤ÈÊ¹¤¯¤Î¤Ï·Ý¤¬¤Ê¤¤¤·¡¢¤¤¤é¤Ê¤¤¥â¥Î¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤âÈò¤±¤¿¤¤¤È¤³¤í¡Ä¡£Èà½÷¤ËÆâ½ï¤Ç¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤òÍÑ°Õ¤¹¤ë¤Î¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«Æñ¤·¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡¢¥¹¥´¥ì¥ó¤ÎÃËÀÆÉ¼Ô¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤ËÈà½÷¤¬Íß¤·¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤ò¤³¤Ã¤½¤êÄ´¤Ù¤ë¥³¥Ä¤òÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú£±¡ÛÈà½÷¤¬»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Ç¡¢¸Å¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤¬¤Ê¤¤¤«Ä´¤Ù¤ë¡£
¡Ö¼êÄ¢¤ä¥«¥Ð¥ó¤Ê¤É¡¢¸Å¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¥Á¥§¥Ã¥¯¡£¡×¡Ê£³£°ÂåÃËÀ¡Ë¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢Èà½÷¤¬»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¡¢¸Å¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤òÇã¤¤ÂØ¤¨¤ë¤Î¤â¤¤¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£Èà½÷¤Î¹¥¤¤Ê¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤½¤í¤¨¤ë¤Ê¤É¹¥¤ß¤òÂº½Å¤¹¤ì¤Ð´î¤Ð¤ì¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú£²¡ÛÈà½÷¤Î¥Ö¥í¥°¤ä¤Ä¤Ö¤ä¤¤Ê¤É¤ò¸«¤Æ¡¢Íß¤·¤¤¤â¤Î¤ò½ñ¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¥Á¥§¥Ã¥¯¤¹¤ë¡£
¡Ö¥Ö¥í¥°¤Ê¤É¤ËÍß¤·¤¤¤â¤Î¤ò½ñ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤«¤â¡Ä¡£¡×¡Ê£²£°ÂåÃËÀ¡Ë¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¥Ö¥í¥°¤ä¤Ä¤Ö¤ä¤¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤¹¤ì¤Ð¡¢Íß¤·¤¤¤â¤Î¤¬Ê¬¤«¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¤·¡¢Íß¤·¤¤¤â¤Î¤ò½ñ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤Ï¸Â¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢Ä´¤Ù¤ëÊýË¡¤Î°ì¤Ä¤È¤·¤Æ¹Í¤¨¤Æ¤ª¤¤¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú£³¡Û¡ÖºÇ¶á¡¢²¿¤Ë¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¤ë¡©¡×¤ÈÊ¹¤¡¢¤½¤ì¤ò¥Ò¥ó¥È¤ËÄ´¤Ù¤ë¡£
¡Öº£¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë´ØÏ¢¤¹¤ë¤â¤Î¤Ê¤é´î¤Ö¥Ï¥º¡£¡×¡Ê£²£°ÂåÃËÀ¡Ë¤Î¤è¤¦¤Ë¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¥Ò¥ó¥È¤ËÄ´¤Ù¤ë¤Î¤â¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¡ÖËÍ¤ÏºÇ¶á¡û¡û¤Ë¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤À¤±¤É¡Ä¡×¤È¥Í¥¿¤Õ¤ê¤ò¤¹¤ë¤È¥¹¥à¡¼¥º¤ËÊ¹¤½Ð¤»¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ú£´¡ÛÈà½÷¤¬ÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤ë»¨»ï¤ò¤¹¤ß¤º¤ß¤Þ¤ÇÆÉ¤ó¤Ç¿Íµ¤¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ª¤¯¡£
¡ÖÈà½÷¤¬¹ÖÆÉ¤·¤Æ¤¤¤ë»¨»ï¤Ë¥Ò¥ó¥È¤Ï¤¢¤ë¤Ï¤º¡ª¡×¡Ê£²£°ÂåÃËÀ¡Ë¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢Èà½÷¤ÎÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤ë»¨»ï¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤¹¤ë¤Î¤â¤¤¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤¿¤À¤·¡¢»¨»ï¤Ë½Ð¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Ê¤é¤Ê¤ó¤Ç¤â¤¤¤¤¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢±ÆÝ¤ß¤Ë¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú£µ¡Û½÷¤Î»Ò¤¬Çº¤ó¤À¤¢¤²¤¯Äü¤á¤¿¤â¤Î¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ª¤¯¡£
¡ÖÇº¤ó¤Ç¤¤¤ë»þÅÀ¤ÇÍß¤·¤¤¤â¤Î¤Ã¤Æ¤³¤È¤À¤«¤é¡£¡×¡Ê£²£°ÂåÃËÀ¡Ë¤Î¤è¤¦¤ËÈà½÷¤¬Çã¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤òÍÑ°Õ¤¹¤ì¤Ð´î¤ó¤Ç¤â¤é¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£Çã¤¨¤º¤Ë²ù¤·¤½¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿ÍÍ»Ò¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¤³¤È¤Ë¤â´¶¼Õ¤µ¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ú£¶¡Û¡Ö£±£°Ëü±ß¤Î·ü¾Þ¤¬Åö¤¿¤Ã¤¿¤é¡¢²¿¤òÇã¤¦¡©¡×¤Ê¤É¤È¸À¤Ã¤Æ¡¢Íß¤·¤¤¤â¤Î¤òÊ¹¤½Ð¤¹¡£
¡Ö¤â¤·¤â¤ÎÏÃ¤À¤È¡¢Èà½÷¤ÎËÜ²»¤¬Ê¹¤¤ä¤¹¤¤¤È»×¤¦¡£¡×¡Ê£²£°ÂåÃËÀ¡Ë¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢Î×»þ¼ýÆþ¤¬¤¢¤ë¤È²¾Äê¤·¤Æ¼ÁÌä¤¹¤ë¤Î¤â¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¸½¼ÂÅª¤Ê¶â³Û¤ÇÌä¤¤¤«¤±¤ì¤Ð¡¢ËÜÅö¤ËÍß¤·¤¤¤â¤Î¤¬Ê¬¤«¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ú£·¡Û¥Ç¡¼¥ÈÃæ¤Ë¡¢Èà½÷¤¬²¿¤Ë¶½Ì£¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤òÃí°Õ¤·¤Æ¸«¤ë¡£
¡Ö¥Ç¥Ñ¡¼¥È¤Ê¤É¤òÄÌ¤ë¤È¤¡¢Èà½÷¤Î»ëÀþ¤òÄÉ¤¤¤Þ¤¹¡£¡×¡Ê£²£°ÂåÃËÀ¡Ë¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¥Ç¡¼¥ÈÃæ¤ËÈà½÷¤Î»ëÀþ¤òÄÉ¤¨¤Ð¹¥¤ß¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¤ä¥Æ¥¤¥¹¥È¤¬Ê¬¤«¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£Èà½÷¤¬¼ê¤Ë¼è¤Ã¤¿¤â¤Î¤äÅ¹°÷¤µ¤ó¤È¤Î²ñÏÃ¤Ê¤É¤Ë¤âÃí°Õ¤ò¸þ¤±¤ë¤È¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú£¸¡ÛÈà½÷¤ÎÍ§Ã£¤Ë¡¢Èà½÷¤¬¤É¤ó¤Ê¤â¤Î¤òÍß¤·¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«Ê¹¤¯¡£
¡ÖÍ§Ã£Æ±»Î¤Ç²¿¤¬Íß¤·¤¤¤È¤«ÏÃ¤·¤Æ¤½¤¦¤Ê¤Î¤Ç¡£¡×¡Ê£±£°ÂåÃËÀ¡Ë¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢Èà½÷¤ÎÍ§Ã£¤ËÊ¹¤±¤ÐÊ¬¤«¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£²¿¤¬Íß¤·¤¤¤«Ä´¤Ù¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¥Ð¥ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤ËÈà½÷¤ÎÍ§Ã£¤Ë¤Ï¸ý»ß¤á¤ò¤·¤Æ¤ª¤¯¤È°Â¿´¤Ç¤¹¡£
¡Ú£¹¡ÛÉáÃÊ¤Î²ñÏÃÃæ¤ËÈà½÷¤Î¼ñÌ£¤ä¹¥¤¤Ê¿©¤Ù¤â¤Î¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ª¤¯¡£
¡Ö²ñÏÃ¤ÎÃæ¤Ë¥¡¼¥ï¡¼¥É¤¬¤¢¤ë¤Ï¤º¡£¡×¡Ê£²£°ÂåÃËÀ¡Ë¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢Èà½÷¤È¤ÎÉáÃÊ¤Î²ñÏÃ¤ÎÃæ¤Ë¥Ò¥ó¥È¤¬¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£Èà½÷¤È¤ÎµÇ°Æü¤ä¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÎÁ°¤Ï¡¢ÆÃ¤Ë°Õ¼±¤·¤Ê¤¬¤é²ñÏÃ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
º£²ó¤´¾Ò²ð¤·¤¿Ãæ¤Ë¼ÂÁ©¤Ç¤¤½¤¦¤Ê¹àÌÜ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©¡¡¤Þ¤¿¡¢Èà½÷¤¬Íß¤·¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤ò¤³¤Ã¤½¤êÄ´¤Ù¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢Â¾¤Ë¤É¤ó¤ÊÊýË¡¤¬¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤´°Õ¸«¤ò¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ê³°»³Éð»Ë¡Ë
