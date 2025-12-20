◆第７０回有馬記念・Ｇ１（１２月２８日、中山競馬場・芝２５００メートル）＝１２月２０日、栗東トレセン

ジャパンＣ８着からの巻き返しを期すシンエンペラー（牡４際、栗東・矢作芳人厩舎、父シユーニ）は坂路を５４秒４―１２秒５。もともと派手な時計を出すタイプではないが、力強い脚取りで駆け上がった。「調教は動くタイプではないし、動きはまずまず。前回（のレース）前も大きくなったと感じましたが、一段と迫力を増していますね」と吉田一助手はパワーアップを伝えた。中山は昨年の皐月賞（５着）以来、久々となるが、ホープフルＳ、報知杯弥生賞で２着と上位争いを演じているコースだ。

マイネルエンペラー、シュヴァリエローズの清水久厩舎２頭はＣＷコースで追い切った。天皇賞・春５着以来のマイネルエンペラーは、６ハロン８３秒１―１１秒１。「いい動きでしたし、体付きも良くなっている。動き、息づかいもいいですが、休み明けがどれだけ影響するか」と清水久調教師。グランプリと同舞台の日経賞を制しており、コース設定は申し分ない。一方のシュヴァリエローズは６ハロン８６秒２―１１秒４。メルボルンＣ２３着後の帰国初戦となるが「（海外遠征の）ダメージはない。競馬場を問うタイプではないし、どこでも力を出せるタイプ」とトレーナーはうなずいた。