³¤³°°ÜÅ¾¤Ç¡ÈÆ¨¤²ÆÀ¡É¤òµö¤¹¤Î¤«¨¡¨¡ÂÚÇ¼ÀÇ¤ÈÂè2¼¡Ç¼ÀÇµÁÌ³¤Î¸Â³¦¤¬ÆÍ¤¤Ä¤±¤ëÀ©ÅÙ¤ÎÌÕÅÀ¡Ú¹ñºÝÀÇÍý»Î¤¬²òÀâ¡Û
ÀÇ¶â¤òÂÚÇ¼¤·¤¿¼Ô¤¬ºâ»º¤ò³¤³°¤Ø°Ü¤¹¤³¤È¤Ç¡¢¹ñÆâ¤Ç¤Îº¹¤·²¡¤µ¤¨¤òÆ¨¤ì¤ë¡½¡½¤³¤¦¤·¤¿¼ê¸ý¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÀ¤³¦³Æ¹ñ¤ÇÌäÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£³Æ¹ñ¤Ï¹ñ¶¤ò±Û¤¨¤¿ÀÇ¤Î¼è¤êÎ©¤Æ¤ò²ÄÇ½¤Ë¤¹¤ë¡ÖÄ§¼ý¶¦½õ¡×À©ÅÙ¤òÀ°È÷¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÆüËÜ¤Ç¤Ï°ÍÁ³¤È¤·¤ÆÀ©ÅÙ¤Î·ä¤òÆÍ¤¯Îã¤¬¸å¤òÀä¤Á¤Þ¤»¤ó¡£ÆÃ¤Ë¡¢ÂÚÇ¼¼Ô¤«¤éºâ»º¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤¿¿Í¤ËÇ¼ÀÇµÁÌ³¤òÉé¤ï¤»¤ë¡ÖÂè2¼¡Ç¼ÀÇµÁÌ³¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¹ñ³°ºâ»º¤ËµÚ¤Ð¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦½ÅÂç¤Ê²ÝÂê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¶áÇ¯¡¢¤³¤Î·ê¤òÍøÍÑ¤·¤¿¡È³¤³°Æ¨Èò¥¹¥¡¼¥à¡É¤¬Áý¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢À©ÅÙ¤Î¸«Ä¾¤·¤¬µÞÌ³¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¹ñºÝ¶¨ÎÏ¤ò²ÄÇ½¤Ë¤·¤¿¡ÖÄ§¼ý¶¦½õ¡×¤¬µ¡Ç½
¹ñºÝ¾òÌó¤Ç¤Ï¡¢ÀÇ¶â¤òÂÚÇ¼¤·¤¿¾ì¹ç¤Ëº¹¤·²¡¤µ¤¨¤¬²ÄÇ½¤Ê¤Î¤Ï¼«¹ñÆâ¤Ë½êºß¤¹¤ëºâ»º¤Ë¸Â¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¸¶Â§¤¬ºÎÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¼ç¸¢¤ÎÌäÂê¤Ç¤¢¤ê¡¢Â¾¹ñ¤ÎÎÎ°èÆâ¤Ç¶¯À©¼¹¹Ô¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤¿¤á¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¤³¤Î¸¶Â§¤ÏÎ¢¤òÊÖ¤»¤Ð¡¢ÂÚÇ¼¼Ô¤¬ºâ»º¤ò³¤³°¤Ø°Ü¤·¤Æ¤·¤Þ¤¨¤Ð¡¢¼«¹ñÀ¯ÉÜ¤Ï¼ê¤ò½Ð¤»¤Ê¤¤Í¾ÃÏ¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¤³¤È¤ò°ÕÌ£¤·¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÅÀ¤ò°ÍÑ¤·¤Æ¡¢ÂÚÇ¼¼Ô¤¬ºâ»º¤ò³¤³°¶ä¹Ô¸ýºÂ¤ä³°¹ñÉÔÆ°»º¤Ë°Ü¤¹¹Ô°Ù¤Ï¡¢ÀÎ¤«¤é¸å¤òÀä¤Á¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¹ñ¶¤ò¤Þ¤¿¤¤¤À»ñ¶â°ÜÆ°¤¬ÍÆ°×¤Ë¤Ê¤Ã¤¿º£Æü¤Ç¤Ï¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥óÁ÷¶â¤À¤±¤Ç¿ô»þ´Ö°ÊÆâ¤Ëºâ»º¤¬¡Ö¹ñ³°ºâ»º¡×¤Ë²½¤±¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢½¾Íè¤ÎÄ§¼ýÂÎÀ©¤Ç¤ÏÄÉ¤¤¤¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤¦¤·¤¿ÌäÂê¤ò¼õ¤±¡¢OECD²ÃÌÁ¹ñ¤òÃæ¿´¤ËÀ°È÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¤Î¤¬Ä§¼ý¶¦½õÀ©ÅÙ¡ÊTax Collection Assistance¡Ë¤Ç¤¹¡£ÆüËÜ¤â2013Ç¯¤ËÂ¿¹ñ´Ö¾òÌó¤òÄù·ë¤·¡¢2020Ç¯Âå¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤«¤é¤Ï¼ÂºÝ¤Î±¿ÍÑ¤¬µÞÂ®¤Ë¿Ê¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
ÆüËÜ¤ÎÂÚÇ¼¼Ô¤¬ºâ»º¤ò´Ú¹ñ¤Ë°Ü¤·¤¿¥±¡¼¥¹¤Ç¤Ï¡¢¹ñÀÇÄ£¤¬´Ú¹ñÂ¦¤ØÀµ¼°¤ËÄ§¼ý¶¦½õ¤òÍ×ÀÁ¤·¡¢´Ú¹ñ¤ÎÀ¯ÉÜµ¡´Ø¤¬¸½ÃÏ¤Îºâ»º¤òº¹¤·²¡¤µ¤¨¤ë·Á¤ÇÂÚÇ¼ÀÇ¤ò²ó¼ý¤¹¤ë¤³¤È¤ËÀ®¸ù¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ÎÀ®¸ùÎã¤Ï¡¢¹ñ¶¤ò±Û¤¨¤ÆÀÇÆ¨¤ì¤òËÉ¤°¹ñºÝ¶¨ÎÏ¤ÎÍ¸úÀ¤ò¼¨¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
°ìÊý¤Ç¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥±¡¼¥¹¤Ë¤³¤Î»ÅÁÈ¤ß¤¬Å¬ÍÑ¤Ç¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
Âè2¼¡Ç¼ÀÇµÁÌ³¤Î¡Ö¹ñÆâºâ»º¸ÂÄê¡×¤È¤¤¤¦¼åÅÀ
ÂÚÇ¼¼Ô¤¬ºâ»º¤òÂ¾¿Í¤ØÂ£Í¿¤·¡¢¼«¿È¤ÎÌ¾µÁ¤«¤éºâ»º¤ò¾Ã¤·µî¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¾ì¹ç¡¢¹ñÀÇÅö¶É¤Ïº¹¤·²¡¤µ¤¨²ÄÇ½¤Ê»ñ»º¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤³¤ÇÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬Âè2¼¡Ç¼ÀÇµÁÌ³¤Ç¤¹¡£ÂÚÇ¼¼Ô¤«¤éºâ»º¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤¿¼õÂ£¼Ô¤ËÂÐ¤·¡¢ÂÚÇ¼¼Ô¤ËÂå¤ï¤Ã¤ÆÇ¼ÀÇ¤µ¤»¤ë»ÅÁÈ¤ß¤Ç¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢¤³¤ÎÀ©ÅÙ¤Ë¤ÏÃ×Ì¿Åª¤ÊÀ©¸Â¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Âè2¼¡Ç¼ÀÇµÁÌ³¤¬µÚ¤Ö¤Î¤Ï¡Ö¹ñÆâºâ»º¡×¤Î¤ß
¤¿¤È¤¨¼õÂ£¼Ô¤¬¹ñÆâºâ»º¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢¤½¤ì¤ò³¤³°¸ýºÂ¤ØÁ÷¶â¤·¤¿½Ö´Ö¡¢ºâ»º¤Ï¹ñ³°¤ØÅ¾²½¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î½Ö´Ö¤Ë¡¢
¡¦ÆüËÜ¤Î¹ñÀÇÅö¶É¤ÏÂè2¼¡Ç¼ÀÇµÁÌ³¤òÅ¬ÍÑ¤Ç¤¤Ê¤¤
¡¦Ä§¼ý¶¦½õ¤ÎÂÐ¾Ý¤Ë¤â¤Ê¤é¤Ê¤¤
¤È¤¤¤¦Æó½Å¤ÎÊÉ¤¬Î©¤Á¤Ï¤À¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
À©ÅÙ¾å¤ÎÁÛÄê³°¤òÆÍ¤¤¤¿¤³¤Î¼ê¸ý¤Ï¡¢2020Ç¯Âå¸åÈ¾¤ËÆþ¤êÁý²Ã·¹¸þ¤Ë¤¢¤ë¤È»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°ÍÑ¤µ¤ì¤ë¡ÈÉ×ÉØÌ¾µÁ¥¹¥¡¼¥à¡É
ÆÃ¤Ë¶áÇ¯ÌÜÎ©¤Ä¤Î¤Ï¡¢
¡¦ÂÚÇ¼¼Ô¤¬ÇÛ¶ö¼Ô¤Ø¹ñÆâºâ»º¤òÂ£Í¿¤¹¤ë
¡¦¤½¤ÎÇÛ¶ö¼Ô¤¬ºâ»º¤ò³¤³°¤Ë°Ü¤¹
¤È¤¤¤¦¶Ë¤á¤Æ¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¼êË¡¤Ç¤¹¡£
ÇÛ¶ö¼Ô¤ÏÀÇÂÚÇ¼¼Ô¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢·Á¼°¾å¤ÏÄÌ¾ï¤Î¼õÂ£¼Ô¤Ë¤¹¤®¤Þ¤»¤ó¡£¤·¤«¤·ºâ»º¤ò¹ñ³°¤Ø°Ü¤·¤Æ¤·¤Þ¤¨¤Ð¡¢Âè2¼¡Ç¼ÀÇµÁÌ³¤âÄ§¼ý¶¦½õ¤âµÚ¤Ó¤Þ¤»¤ó¡£
ÁêÂ³È¯À¸¤ÎÄ¾Á°¡¢¤Ä¤Þ¤ê»àË´´Ö¶á¤Ë¤³¤Î¹Ô°Ù¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ì¤Ð¡¢ÁêÂ³ÀÇ¤Þ¤Ç¤âÄ§¼ýÉÔÇ½¤Ë¤Ê¤ë¶²¤ì¤¬¤¢¤ê¡¢¿¼¹ï¤ÊÌäÂê¤È¤·¤Æ¹ñÀÇÆâÉô¤Ç¤âÃí°Õ´µ¯¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÇØ·Ê¤Ë¤¢¤ë¡Ö¥¹¥Ô¡¼¥É¤ÈÆ©ÌÀÀ¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¡×
2025Ç¯»þÅÀ¤ÇÌäÂê¤¬¿¼¹ï²½¤·¤Æ¤¤¤ëÍýÍ³¤Ë¤Ï¼¡¤Î2ÅÀ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ »ñ¶â°ÜÆ°¤¬¹âÂ®²½¤·¤¹¤®¤¿
¥Õ¥£¥ó¥Æ¥Ã¥¯¸ýºÂ¡¦°Å¹æ»ñ»º¡¦³¤³°¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Ð¥ó¥¯¤Ê¤É¡¢¿ôÊ¬¡Á¿ô»þ´Ö¤Ç¹ñ¶¤ò±Û¤¨¤ë»ñ»º°ÜÅ¾¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢ ÀÇÀ©ÅÙ¤Î¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤¬ÄÉ¤¤¤Ä¤«¤Ê¤¤
ÀÇË¡¤ÏµÄÏÀ¤«¤é»Ü¹Ô¤Þ¤Ç¿ôÇ¯¤òÍ×¤·¡¢¹ñºÝÁ÷¶â¤Îµ»½Ñ³×¿·¥¹¥Ô¡¼¥É¤ÈÈæ¤Ù¤Æ°µÅÝÅª¤ËÃÙ¤¤¤Þ¤Þ¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î¡È¥¹¥Ô¡¼¥Éº¹¡É¤³¤½¤¬¡¢°°Õ¤¢¤ëÂÚÇ¼¼Ô¤¬À©ÅÙ¤Î·ä¤òÆÍ¤±¤ëºÇÂç¤Î¸¶°ø¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÆüËÜ¤À¤±¤ÎÌäÂê¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢ÆüËÜ¤Ç¤ÏÆÃ¤Ë¿¼¹ï
²¤ÊÆ¤Ç¤ÏÂè2¼¡Ç¼ÀÇµÁÌ³¤ËÁêÅö¤¹¤ëÀ©ÅÙ¤ÎÅ¬ÍÑÈÏ°Ï¤ò¹¤²¤¿¤ê¡¢¹ñ³°ºâ»º¤ËÂÐ¤¹¤ëÄ§¼ý¸¢³ÈÂç¤ò¿Ê¤á¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÆüËÜ¤ÏµÄÏÀ¤¬¿µ½Å¤Ç¡¢À©ÅÙ²þÀµ¤â¸å¤ì¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¤¿¤á¡¢¡Ö³¤³°¤Ë°Ü¤»¤Ð½õ¤«¤ë¡×¤È¤¤¤¦¸í¤Ã¤¿´üÂÔ¤¬°ìÉô¤Ç¹¤¬¤ê¤ä¤¹¤¤´Ä¶
¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬ÌäÂê¤Ç¤¹¡£
¸øÊ¿¤ÊÇ¼ÀÇ¤È¤¤¤¦´ÑÅÀ¤«¤é¤â¡¢·ÐºÑ¹çÍýÀ¤Î´ÑÅÀ¤«¤é¤â¡¢¸½¹ÔÀ©ÅÙ¤Ï¸«Ä¾¤·¤ÎÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤È¸À¤ï¤¶¤ë¤òÆÀ¤Þ¤»¤ó¡£
¹ñ¶¤ò±Û¤¨¤ë»þÂå¤Î¡ÖÄ§¼ýÀ©ÅÙ¡×¤ÎºÆÀß·×¤ò
º£¸å¡¢³¤³°ºâ»º¤Ë´Ø¤¹¤ë²ÝÀÇ¡¦Ä§¼ýÀ©ÅÙ¤Ï¡¢
¡¦Âè2¼¡Ç¼ÀÇµÁÌ³¤Î¹ñ³°³ÈÂç
¡¦Ä§¼ý¶¦½õ¤ÎÂÐ¾ÝÈÏ°Ï¤ÎÌÀ³Î²½
¡¦¹ñºÝÁ÷¶â¤Î¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à´Æ»ë¤Î¹âÅÙ²½
¤Ê¤É¡¢Â¿ÌÌÅª¤Ê¸«Ä¾¤·¤¬Èò¤±¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
ÆüËÜ¤Ï¤Þ¤À¡È¸å¼ê¡É¤Î°õ¾Ý¤¬¶¯¤¤¤Þ¤Þ¤Ç¤¹¡£ÂÚÇ¼¼Ô¤À¤±¤¬ÆÀ¤ò¤¹¤ëÏÄ¤ó¤À¹½Â¤¤ò»Ä¤·¤¿¤Þ¤Þ¤Ë¤¹¤ì¤Ð¡¢·òÁ´¤ÊÀÇÉéÃ´¤ÎÍýÇ°¤ÏÊø¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
³¤³°¤Ø¤Î¿×Â®¤Ê»ñ»º°ÜÅ¾¤¬Åö¤¿¤êÁ°¤Ë¤Ê¤Ã¤¿»þÂå¤À¤«¤é¤³¤½¡¢Ä§¼ýÀ©ÅÙ¤Î¹ñºÝÀÜ¹çÀ¤È¹ñÆâÀ©ÅÙ¤ÎÀ°È÷¤òÆ±»þ¤Ë¿Ê¤á¤ë¤³¤È¤¬É¬Í×¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
±üÂ¼ âÃ¸ã
ÀÇÍý»ÎË¡¿Í±üÂ¼²ñ·×»öÌ³½ê
ÂåÉ½