¡ã»Å»öÃµ¤·¤ÎÇº¤ß¡äÀÜµÒ¤Î¤¢¤ë»öÌ³¿¦¤È¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤ÎÉÊ½Ð¤·¡¢»þµë¤¬Æ±¤¸¤Ê¤é¤É¤Ã¤Á¤ÇÆ¯¤¯¡©
»Å»öÃµ¤·¤ò¤¹¤ë¾å¤Ç¾ù¤ì¤Ê¤¤¾ò·ï¤Ï¿Í¤½¤ì¤¾¤ì¡£µëÎÁ¡¢ÄÌ¶Ð»þ´Ö¡¢»Å»öÆâÍÆ¤Ê¤É¤òÈæ³Ó¸¡Æ¤¤·¤Æ¡¢¼«Ê¬¤¬Æ¯¤¤ä¤¹¤¤¿¦¾ì¤ò¸«¤Ä¤±¤¿¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£ÀèÆü¥Þ¥Þ¥¹¥¿¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤Ë¤Ï¡ÖÀÜµÒ¤Î¤¢¤ë»öÌ³¤«¡¢ÉÊ½Ð¤·¤«¡×¤È¤¤¤¦¥¿¥¤¥È¥ë¤Ç¡¢¤³¤ó¤ÊÅê¹Æ¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ø¤É¤Á¤é¤Î»Å»ö¤òÁª¤Ó¤Þ¤¹¤«¡£»öÌ³¤Ï»þµë1,140±ß¡£¤ªµÒ¤µ¤ó¤¬Íè¤ë¥·¥ç¡¼¥ë¡¼¥à¡¢ÀÜµÒ¤â¤¢¤ê¡£ÅÅ¼Ö¤Ë¾è¤ê¡¢²ñ¼Ò¤Þ¤Ç30Ê¬¡£¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤ÎÉÊ½Ð¤·¤â»þµë1,140±ß¤À¤±¤É¡¢ÆüÍËÆü¤Ï150±ß¾å¤¬¤ë¡£¼«Å¾¼Ö¤Ç10Ê¬¡£º£¤ÏÉÞÍÜÆâ¤Ç»öÌ³¤ÇÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Á°¿¦¤âº£¤â¡¢µëÎÁ·×»»¤Î»öÌ³¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ù
»öÌ³¿¦¤Î·Ð¸³¤¬¤¢¤ë¤Ê¤é¡¢¤Ê¤ª¤µ¤é»öÌ³¿¦¤Î¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤Î¤Ç¤Ï¡©
¡Ø»Å»ö¤Î¤Ê¤«¤Ç°ìÈÖ³Ú¤Ê¤Î¤¬»öÌ³°÷¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ù
¡Ø»öÌ³¿¦¤òÂ³¤±¤ë¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤È»×¤¦¤è¡£ÉÊ½Ð¤·¤ò²¿Ç¯¤ä¤Ã¤Æ¤â¥¥ã¥ê¥¢¤Ë¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¤·¡Ù
¤Þ¤º¤Ï»öÌ³¿¦¤ò¿ä¤·¤Æ¤¤¤¿¥Þ¥Þ¤¿¤Á¤Î°Õ¸«¤ò¸«¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£»öÌ³¿¦¤È¸À¤Ã¤Æ¤â¶ÈÌ³ÆâÍÆ¤Ï¿¦¾ì¤Ë¤è¤Ã¤Æ°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢°ìÈÌÅª¤Ë¤ÏÂÎÎÏÅª¤ÊÉéÃ´¤¬¾¯¤Ê¤¯¡¢¶ÈÌ³ÎÌ¤â¤½¤³¤Þ¤ÇÂ¿¤¯¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤½¤Î¤¿¤á¡Ö»öÌ³¿¦¤Ï³Ú¡×¤È¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤ò»ý¤Ä¥Þ¥Þ¤Ï¡¢Åê¹Æ¼Ô¤µ¤ó¤Ë»öÌ³¿¦¤ò¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Åê¹Æ¼Ô¤µ¤ó¤ÏÁ°¿¦¤«¤éÂ³¤¤¤Æ·ÐÍý»öÌ³¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¤«¤é¡¢Å¾¿¦Àè¤Ç¤â·Ð¸³¼Ô¤È¤·¤Æ¥¹¥à¡¼¥º¤Ë»Å»ö¤¬¤Ç¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤Í¡£¤Þ¤¿º£¸å¤â»öÌ³¿¦¤È¤·¤Æ¥¥ã¥ê¥¢¤òÀÑ¤ó¤Ç¤¤¤±¤Ð¡¢º£¸åÊÌ¤Î¤È¤³¤í¤ËÅ¾¿¦¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤È¤¤â¡¢¥¥ã¥ê¥¢¥¢¥Ã¥×¤Ç¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
ÉÊ½Ð¤·¤Ê¤éÌÛ¡¹¤È1¿Í¤Çºî¶È¤Ç¤¤ë¤·¡¢Ëþ°÷ÅÅ¼Ö¤Ë¾è¤é¤Ê¤¯¤ÆºÑ¤à¡ª
¡ØÉÊ½Ð¤·¤Ï½Å¤¤¤·½ë¤¤¤·¤À¤±¤É¡¢ÀÜµÒ¤è¤ê¤ÏÃÇÁ³¥Þ¥·¡£¤Þ¤¢ÉÊ½Ð¤·¤â±Ä¶ÈÃæ¤Ê¤é¤ªµÒ¤µ¤ó¤Ë¼ÁÌä¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤·¡¢ÀÜµÒ¥¼¥í¤È¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤¤±¤É¡£¤³¤ì¤Ï¿Í¤Ë¤è¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡Ù
¡Ø»þ´ÖÂÓ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤ÏËþ°÷ÅÅ¼Ö30Ê¬¤À¤è¤Í¡£¤½¤ì¤¬·ù¤À¡£¼«Å¾¼Ö10Ê¬¤¬¤¤¤¤¡Ù
¡Ø±ýÉü¤Î»þ´Ö¤¬¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤¡£»öÌ³¤¬Âà¶þ¤Ê¤Î¤Ç¤½¤â¤½¤âÁª¤Ð¤Ê¤¤¡£¿ÈÂÎ¤òÆ°¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¤Û¤¦¤¬³Ú¤À¤·¡¢»þ´Ö¤âÁá¤¯·Ð¤Ä¡£ÆüÍËÆü¤â½Ð¶Ð¤·¤Æ¥¬¥ó¥¬¥ó²Ô¤°¡Ù
¡Ø²È¤«¤é¶á¤¯¤Æ¡¢¿Í¤ÈÏÃ¤µ¤ºÌÛ¡¹¤È¤Ç¤¤ë¤Î¤¬¤¤¤¤¡Ù
¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Ç¤ÎÉÊ½Ð¤·¤òÁª¤ó¤À¥Þ¥Þ¤Î°Õ¸«¤ò¸«¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¡Ö»öÌ³¿¦¤Ë¤ª¤±¤ëÀÜµÒ¡×¤¬¥Í¥Ã¥¯¤À¤Ã¤¿ÍÍ»Ò¤Ç¤¹¡£ÀÜµÒ¤ÏÂç¤Ê¤ê¾®¤Ê¤ê¥¹¥È¥ì¥¹¤òÊú¤¨¤ä¤¹¤¤¤Ç¤¹¤«¤é¡¢ÀÜµÒ¤¬¶ì¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð»öÌ³¿¦¡¢ÀÜµÒ¤¬·ù¤Ê¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤ÎÉÊ½Ð¤·¡¢¤È¤¤¤¦Áª¤ÓÊý¤â¤¤¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¤Þ¤¿»öÌ³¿¦¤Î¾ì¹ç¤ÏÅÅ¼Ö¤Ë¾è¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¡¢¤µ¤é¤Ë¤ÏÄÌ¶Ð»þ´Ö¤âÄ¹¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Ê¤éÅÅ¼Ö¤Ë¾è¤é¤º¤Ë¼«Å¾¼Ö¤Ç¤¹¤°¤Îµ÷Î¥¤Ë¤¢¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤³¤ÎÄÌ¶Ð»þ´Ö¤äÅÅ¼ÖÄÌ¶Ð¤Î¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¡¢¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤ÎÉÊ½Ð¤·¤Î¤Û¤¦¤¬Ì¥ÎÏÅª¤Ë±Ç¤ë¤È¤¤¤¦¿Í¤â¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤ÎÉÊ½Ð¤·¤â¤ªµÒ¤µ¤ó¤«¤é¼ÁÌä¤ò¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢²¿¤«¤·¤é¤ÎÀÜµÒ¤Ï¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢´ðËÜÅª¤Ë¤ÏÌÛ¡¹¤È¼«Ê¬¤Î¤ä¤ë¤Ù¤ºî¶È¤ò¤³¤Ê¤·¤Æ¤¤¤¯»Å»ö¤Ç¤·¤ç¤¦¡£Êª¤ò±¿¤ó¤À¤êµÍ¤á¤¿¤ê¤È¡¢¡Ö¿Í¤ÈÏÃ¤µ¤º¤Ëºî¶È¤Ë½¸Ãæ¤Ç¤¤ë¡×¤³¤È¤âÂç¤¤Ê¥á¥ê¥Ã¥È¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤¿¤À²ÙÊª¤ò±¿¤Öºî¶È¤Ê¤É¡¢¤É¤³¤Þ¤ÇÂÎÎÏÅª¤ÊÉéÃ´¤¬¤«¤«¤ë¤Î¤«¤Ï»öÁ°¤Ë³ÎÇ§¤·¤¿¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤¹¤Í¡£
¥Ñ¡¼¥È¤Ë²¿¤òµá¤á¤ë¤«¤Ç¡¢Áª¤Ö´ð½à¤ÏÊÑ¤ï¤ë
¡ØÀÜµÒ¤ÈÃÎ¼±¤òÆ¬¤ËÃ¡¤¹þ¤à¤Î¤ò¶ìÄË¤È»×¤ï¤Ê¤¤¤Ê¤é»öÌ³¡£¤Þ¤¢ÄÌ¶Ð¤ËÅÅ¼Ö¤Ç30Ê¬¤¬¥Í¥Ã¥¯¤À¤±¤É¡¢ÉÊ½Ð¤·¤Ï»ä¤Ê¤éË°¤¤ë¤«¤éÁª¤Ð¤Ê¤¤¤«¤Ê¡Ù
¡Ø»ä¤ÏÎÏ»Å»ö¤¬ÌµÍý¤À¤·¡¢ÊÌ¤ËÀÜµÒ¤¬¶ì¼ê¤Ç¤â¤Ê¤¤¤Î¤Ç»öÌ³¤¬¤¤¤¤¡£ÅÅ¼Ö¤Ë¾è¤Ã¤Æ30Ê¬¤Ï¾è¼Ö»þ´Ö¤¬30Ê¬¡©¡¡¤½¤ì¤È¤â²È¤«¤é²ñ¼Ò¤Þ¤Ç¤¬30Ê¬¡©¡¡Á°¼Ô¤Ê¤é¤â¤¦¾¯¤·¶á¾ì¤òÃµ¤¹¤«¤Ê¡Ù
¡Ø»ä¤Ê¤éÃÇÁ³ÉÊ½Ð¤·¡£±ýÉü°ì»þ´Ö¤¬ÌÞÂÎ¤Ê¤µ¤¹¤®¤ë¤«¤é¡£»þ´Ö¤ËÍ¾Íµ¤Î¤¢¤ë¾õ¶·¤Ê¤é»öÌ³¤Ë¤¹¤ë¤±¤É¡Ù
Åê¹Æ¼Ô¤µ¤ó¤¬¥Ñ¡¼¥È¤Ç²¿¤ò½Å»ë¤¹¤ë¤«¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¥Þ¥Þ¤«¤é¤Î°Õ¸«¤ò¸«¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢È½ÃÇ´ð½à¤È¤·¤Æ¡Ö»öÌ³¿¦¤ÎÆ¯¤¤ä¤¹¤µ¡×¡ÖÄÌ¶Ð»þ´Ö¡×¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤·¤¿¡£¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Ç¤ÎÉÊ½Ð¤·¤ò¡ÖÃ±Ä´¤Ç¤Ä¤Þ¤é¤Ê¤¤»Å»ö¡×¤ÈÂª¤¨¤ë¤«¡¢¡Ö1¿Í¤ÇÌÛ¡¹¤Èºî¶È¤¬¤Ç¤¤ë¡×¤ÈÂª¤¨¤ë¤«¤Ï¿Í¤½¤ì¤¾¤ì¡£»öÌ³¿¦¤â¤É¤Î¤¯¤é¤¤¤ÎË»¤·¤µ¤Ê¤Î¤«¡¢¤É¤Î¤¯¤é¤¤ÃÎ¼±¤ä¥¹¥¥ë¤ò³Ð¤¨¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¤«¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¡¢ÂçÊÑ¤Ê»Å»ö¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¤Þ¤¿ÄÌ¶Ð»þ´Ö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢ÅÅ¼Ö¤ËÍÉ¤é¤ì¤ë±ýÉü1»þ´Ö¤ò¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤¤È´¶¤¸¤ë¤«¡¢»Å»ö¤È¤Ï¸À¤¨¾¯¤·±ó¤¤¤È¤³¤í¤Ë³°½Ð¤Ç¤¤ë¤«¤é¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤È»×¤¦¤«¤Ë¤â¤è¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¤µ¤é¤Ë¤Ï¼«Å¾¼Ö¤Ç10Ê¬¤Îµ÷Î¥¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡Ö·ë¶É±ýÉü20Ê¬¤Ê¤é¡¢»ä¤Ê¤é¤â¤Ã¤È¶á¤¤¿¦¾ì¤òÃµ¤¹¡×¡Ö±«¤äÀã¤ÎÆü¤Î¸òÄÌ¼êÃÊ¤¬¤Ê¤±¤ì¤Ð¸·¤·¤¤¤«¤â¡×¤È¤¤¤¦°Õ¸«¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Åê¹Æ¼Ô¤µ¤ó¤Ï¥Þ¥Þ¤¿¤Á¤«¤é¤Î°Õ¸«¤ò»²¹Í¤Ë¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¼«Ê¬¤¬¡Ö¥Ñ¡¼¥È¤Ë²¿¤òµá¤á¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤É¤ó¤ÊÆ¯¤Êý¤¬¤·¤¿¤¤¤Î¤«¡×¤òÌÀ³Î¤Ë¤¹¤ë¤È¡¢¤ª¤Î¤º¤ÈÅú¤¨¤Ï½Ð¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
Ê¸¡¦AKI¡¡ÊÔ½¸¡¦ÍÂ¼¼ÂÊâ¡¡