ËÌ¶å½£»Ô¤Î»çÀî¤Î¤´¤ß¤ÇX¥Þ¥¹¥ª¥Ö¥¸¥§¡¡À¾ÆüËÜ¹©¶ÈÂçÀ¸Í»Ö¤¬À©ºî
¡¡¾®ÁÒÃæ¿´Éô¤òÎ®¤ì¤ë»çÀî±è¤¤¤Ë¼Î¤Æ¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¶õ¤´Ì¤Ê¤É¤Î¤´¤ß¤ò¥¢¡¼¥ÈºîÉÊ¤ËºÆÀ¸¤µ¤»¤¿¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥ª¥Ö¥¸¥§¤¬¡¢ËÌ¶å½£»Ô¾®ÁÒËÌ¶è¤Î»çÀî¿Æ¿å¹¾ì¤Ç³«ºÅÃæ¤Î¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¤ËÅÐ¾ì¤·¡¢Íè¾ì¼Ô¤ÎÌÜ¤ò³Ú¤·¤Þ¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥ª¥Ö¥¸¥§¤ò¼ê¤¬¤±¤¿¤Î¤ÏÀ¾ÆüËÜ¹©¶ÈÂç¡Ê´£ÅÄÄ®¡Ë¤ÎÉðÂ¼ÂÙÈÏ¶µ¼ø¡Ê¥í¥Ü¥Ã¥È¹©³Ø¡Ë¤È³ØÀ¸Í»Ö7¿Í¡£¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥ê¡¼¥¹¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿Ä¾·ÂÌó3¥á¡¼¥È¥ë¤ÎÎØ¤Ë¡¢Àö¾ô¤·¤Æ²Ã¹©¤ä¥Ú¥¤¥ó¥È¤ò»Ü¤·¤¿¶õ¤´Ì¤ä¥Ú¥Ã¥È¥Ü¥È¥ë¤ò¤Ä¤ê²¼¤²¡¢¤ª²Û»Ò¤ÎÂÞ¤Ï¥ê¥Ü¥ó¤Î·Á¤Ë¤·¤Æ¾þ¤êÉÕ¤±¤¿¡£
¡¡³ØÀ¸¤¿¤Á¤ËºîÉÊ¤òÄÌ¤¸¤ÆÃÏ°è¤Î´Ä¶ÊÝÁ´¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÃÎ¤Ã¤Æ¤â¤é¤ª¤¦¤È¡¢10·îËö¤«¤éËÌ¶å½£»Ô¤ä´ë¶È¤È»çÀî±è¤¤¤Ç¤´¤ß¤ò½¦¤¤½¸¤á¡¢¹©³Ø¤ä¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÎÃÎ¼±¤òÀ¸¤«¤·¤ÆÀ©ºî¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤À¡£
¡¡¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¹©³ØÉô4Ç¯¡¢²ÏÂ¼Æú¸÷¤µ¤ó¡Ê21¡Ë¤Ï¡Ö³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é´Ä¶¤ËÂÐ¤¹¤ë¤Þ¤Ê¤¶¤·¤¬ÊÑ²½¤¹¤ë¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¦¤ì¤·¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡¡ÊÃæÀ¾À§ÅÐ¡Ë
