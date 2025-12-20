µþÅÔ¤ÎÅìÀ¾ËÜ´ê»û¤Ç¡Ö¤¹¤¹Ê§¤¤¡×¡¡¤Û¤³¤ê¤¹¤Ã¤¤ê¡¢¿·Ç¯½àÈ÷
¡¡µþÅÔ»Ô²¼µþ¶è¤ÎÀ¾ËÜ´ê»û¤ÈÅìËÜ´ê»û¤Ç20Æü¡¢Ç¯Ëö¹±Îã¤Î¡Ö¤¹¤¹Ê§¤¤¡×¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£ÁÎÎ·¤é¤¬Î¾¼ê¤Ë»ý¤Ã¤¿ºÙ¤¤ÃÝ¤Ç¤ªÆ²¤Î¾ö¤ò¤¿¤¿¤¤¤Æ¤Û¤³¤ê¤òÍî¤È¤·¡¢¿·Ç¯¤ò·Þ¤¨¤ë½àÈ÷¤òÀ°¤¨¤¿¡£
¡¡À¾ËÜ´ê»û¤Ç¤Ï¸áÁ°7»þ¤´¤í³«»Ï¡£Ä«¤ÎÀ¡¤ó¤À¶õµ¤¤ÎÃæ¡¢ÁÎÎ·¤äÌç¿®ÅÌ¤é¤¬¥Ð¥Á¥Ð¥Á¤È²»¤òÎ©¤Æ¤Æ¾ö¤ò¤¿¤¿¤¡¢Éñ¤¤¾å¤¬¤Ã¤¿¤Û¤³¤ê¤òÂç¤¤Ê¤¦¤Á¤ï¤Ç¤¢¤ª¤¤¤Ç³°¤Ë½Ð¤·¤¿¡£ÅìËÜ´ê»û¤Ç¤ÏÃæ¹âÀ¸¤é¤â»²²Ã¤·¡¢¸áÁ°9»þ¤´¤í¤«¤é¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡¤¹¤¹Ê§¤¤¤Ï¡¢ËÜ´ê»ûÃæ¶½¤ÎÁÄ¡¦Ï¡Ç¡¤Î»þÂå¤«¤é500Ç¯°Ê¾åÂ³¤¯¤È¤µ¤ì¤ëÅÁÅý¹Ô»ö¡£