ÊÖ´ÔÈ¯É½¸å½é¤Î½µËö¡¢¥Ñ¥ó¥À¤ËÎó¡¡¾åÌîÆ°Êª±à¡¢ÊÌ¤ì¤òÀË¤·¤à¿Í¡¹
¡¡¾åÌîÆ°Êª±à¡ÊÅìµþÅÔÂæÅì¶è¡Ë¤Ï20Æü¡¢4ºÐ¤ÎÁÐ»Ò¤Î¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥È¥Ñ¥ó¥À¡¢Íº¥·¥ã¥ª¥·¥ã¥ª¤È»ó¥ì¥¤¥ì¥¤¤ÎÊÖ´ÔÈ¯É½¸å¡¢½é¤Î½µËö¤ò·Þ¤¨¡¢ÊÌ¤ì¤òÀË¤·¤àÂ¿¤¯¤Î¿Í¡¹¤¬Îó¤òºî¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Ñ¥ó¥À¤ò¸«¤ë¤¿¤áÄê´üÅª¤ËÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦ÂæÅì¶è¤Î½÷À¡Ê45¡Ë¤Ï¡Ö°¦¤¯¤ë¤·¤¯Ìþ¤ä¤·¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ëÂ¸ºß¡£ÊÖ´ÔÈ¯É½¤ÏµÞ¤Ç¥·¥ç¥Ã¥¯¤À¤Ã¤¿¡×¤ÈÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤¿¡£ÊÖ´Ô¸å¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¿·¤·¤¤¥Ñ¥ó¥À¤¬Íè¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤¢¤ë¤±¤É¡¢Ãæ¹ñ¤È¤Î´Ø·¸°²½¤Çº£¤Ï¸·¤·¤¤¤«¤Ê¡Ä¡×¤ÈÃ²¤¤¤¿¡£
¡¡ÂæÏÑÍ»ö¤Ë´Ø¤¹¤ëº£Ç¯11·î¤Î¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁê¤ÎÈ¯¸À¤ÇÆüÃæ´Ø·¸¤Ï°²½¡£¿·¤¿¤Ê¥Ñ¥ó¥À¤ÎÂßÍ¿¤ÏÉÔÆ©ÌÀ¤Ê¾õ¶·¤Ë¤¢¤ê¡¢1972Ç¯¤Î½éÍèÆü°ÊÍè¡ÖÍ§¹¥¤Î¥·¥ó¥Ü¥ë¡×¤È¤·¤Æ¿Æ¤·¤Þ¤ì¤¿¥Ñ¥ó¥À¤¬¹ñÆâ¤«¤é¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡£