ÊÆ·³¤¬¥·¥ê¥¢¹¶·â¡¢ÊÆÊ¼2¿Í¤¬»àË´¤·¤¿¹¶·â¤Ø¤ÎÊóÉü
¡ÊCNN¡ËÊÆÅö¶É¼Ô2¿Í¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÊÆ·³¤Ï19Æü¡¢¥·¥ê¥¢¹ñÆâ¤ÎÊ£¿ô¤ÎÉ¸Åª¤ò¹¶·â¤·¤¿¡£ÊÆ·³¤Ï¥·¥ê¥¢¤ÇºÇ¶áÈ¯À¸¤·¤¿¹¶·â¤ÇÊÆÊ¼2¿Í¤¬»àË´¤·¤¿¤³¤È¤Ø¤ÎÊóÉü¤È¤·¤Æ¡¢¤³¤ì¤é¤ÎÉ¸Åª¤ò²á·ãÇÉÁÈ¿¥¥¤¥é¥¯¡¦¥·¥ê¥¢¡¦¥¤¥¹¥é¥à¹ñ¡ÊISIS¡Ë¤È´ØÏ¢ÉÕ¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ï¸å¤Ë¼«¿È¤ÎSNS¥È¥¥¥ë¡¼¥¹¡¦¥½¡¼¥·¥ã¥ë¤Ë¡ÖÌóÂ«ÄÌ¤ê¡¢ÊÆ¹ñ¤Ï»¦¿Í¥Æ¥í¥ê¥¹¥È¤ËÂÐ¤·¡¢Èó¾ï¤Ë¸·¤·¤¤ÊóÉüÁ¼ÃÖ¤ò¹Ö¤¸¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¤³¤³¤ËÈ¯É½¤¹¤ë¡×¤ÈÅê¹Æ¤·¤¿¡£
ÊÆÅö¶É¼Ô2¿Í¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¤³¤ÎºîÀï¤Ç¤ÏÌó70¤ÎÉ¸Åª¤¬¹¶·â¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¤³¤ÎºîÀï¤Ï¡Ö¥Û¡¼¥¯¥¢¥¤ºîÀï¡×¤ÈÌ¾ÉÕ¤±¤é¤ì¤¿¡£¤³¤ì¤Ï»àË´¤·¤¿ÊÆÊ¼2¿Í¤¬¡Ö¥Û¡¼¥¯¥¢¥¤¡¦¥¹¥Æ¡¼¥È¡×¤Î°¦¾Î¤ò»ý¤Ä¥¢¥¤¥ª¥ï½£¤Î½Ð¿È¼Ô¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤Á¤Ê¤à¡£Åö¶É¼Ô¤Î1¿Í¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¶õÇú¤Ï¥·¥ê¥¢Á´ÅÚ¤Î¥¤¥ó¥Õ¥é»ÜÀß¤äÉð´ïÃùÂ¢»ÜÀß¤Ê¤É¡¢·³¤¬ISIS¤È´ØÏ¢ÉÕ¤±¤¿¿ô½½¤ÎÉ¸Åª¤ò¹¶·â¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¥Ø¥°¥»¥¹¹ñËÉÄ¹´±¤Ï¡¢19Æü¤Î¸á¸åÃÙ¤¯¤ËX¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤Ø¤ÎÅê¹Æ¤Ç¡¢º£²ó¤Î¹¶·â¤ò¡ÖÉü½²¡Ê¤Õ¤¯¤·¤å¤¦¡ËÀë¸À¡×¤È¸Æ¤ó¤À¡£
¡Ö¤³¤ì¤ÏÀïÁè¤Î»Ï¤Þ¤ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Éü½²Àë¸À¤À¡×¡ÖÊÆ¹ñ¤Ï¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¥·¥Ã¥×¤Î²¼¡¢°ìÀÚ¤Îí´í°¡Ê¤Á¤å¤¦¤Á¤ç¡Ë¤âÍÆ¼Ï¤â¤»¤º¹ñÌ±¤ò¼é¤êÈ´¤¯¡×¡Ê¥Ø¥°¥»¥¹»á¡Ë
º£²ó¤Î¹¶·â¤ËÀèÎ©¤Ä12·î13Æü¤Î¹¶·â¤Ç¤ÏÊÆÊ¼2¿Í¤ÈÌ±´Ö¿Í¤ÎÄÌÌõ1¿Í¤¬»àË´¤·¤¿¡£¤³¤Î¸å¡¢ÊÆ·³¤È¶¨ÎÏÉôÂâ¤¬10·ï¤ÎºîÀï¤ò¼Â»Ü¤·¡¢Ìó23¿Í¤¬»àË´¤Þ¤¿¤Ï¹´Â«¤µ¤ì¤¿¤È¡¢¤³¤ÎÅö¶É¼Ô¤ÏÉÕ¤±²Ã¤¨¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¤³¤ì¤é¤ÎºîÀïÃæ¤Ë¼ý½¸¤µ¤ì¤¿ÅÅ»Òµ¡´ï¤«¤éÆÀ¤é¤ì¤¿¾ðÊó¤Ï¡¢¹¶·âÌÜÉ¸¤ÎÀßÄê¤Ë»ñ¤¹¤ë¾ðÊó¤òÄó¶¡¤·¤¿¤È¡¢Æ±¤¸ÊÆÅö¶É¼Ô¤Ï½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£
¥·¥ê¥¢¤Ë¤Ï¿ôÉ´¿Í¤ÎÊÆ·³Ê¼»Î¤¬¸½ºß¤âÇÉ¸¯¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤ÏÊÆ¹ñ¤ÎÄ¹Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ëÂÐISISºîÀï¤Î°ì´Ä¤Ç¡¢2010Ç¯ÂåÈ¾¤Ð¡¢ISIS¤¬¥·¥ê¥¢¤È¥¤¥é¥¯¤ÎÂçÉôÊ¬¤òµÞÂ®¤Ë»ÙÇÛ²¼¤ËÃÖ¤¤¤¿ºÝ¤Ë»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢ÊÆ¹ñ¤È¤½¤Î¶¨ÎÏÉôÂâ¤¬Å¸³«¤¹¤ëºîÀï¤È¥·¥ê¥¢¤ÎÂÎÀ©¤ÎÊÑ²½¤Ë¤è¤ê¡¢¤½¤ÎÎÎÅÚ»ÙÇÛ¤Ï¤Û¤Ü¾ÃÌÇ¤·¤¿¡£
Æ±¤¸Åö¶É¼Ô¤ÏCNN¤ËÂÐ¤·¡¢¡Ö¥Û¡¼¥¯¥¢¥¤ºîÀï¤ÎÌÜÅª¤Ï¡¢¥·¥ê¥¢¹ñÆâ¤ÎISIS»ÄÅÞ¤ËÂç¤¤ÊÂÇ·â¤òÍ¿¤¨¡¢Æ±ÃÏ°è¤Ë¤ª¤±¤ëÊÆ·³¤Ø¤Î¶¼°Ò¤È¤Ê¤ëÈà¤é¤ÎÇ½ÎÏ¤ò¼å¤á¤ë¤³¤È¤À¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
Åö¶É¼Ô¤Ï¡¢¥è¥ë¥À¥ó¤ò´Þ¤à¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼½ô¹ñ¤âÊÆ¹ñ¤Î¹¶·â¤Ë²Ã¤ï¤Ã¤¿¤È½Ò¤Ù¤¿¡£