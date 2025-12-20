¡Ö¹ñÌ±¤Î¸µ¥«¥ì¡×timelesz»ûÀ¾Âó¿Í¡¢¥·¥Ã¥¯¤Ê¥Ö¥é¥Ã¥¯¥³¡¼¥Ç¤Ç...¿§µ¤¤Ë¥¥å¥ó¡¡¡Ö¥«¥Ã¥³¤è¤µ¤¬¥¨¥°¤¤¡×ÌåÀä
¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡Ötimelesz¡×¤Î»ûÀ¾Âó¿Í¤µ¤ó¡Ê30¡Ë¤¬2025Ç¯12·î11Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¤·¡¢Ì¥ÎÏ¤¢¤Õ¤ì¤ë¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡Ö¹¥¤¤Ê¤ª¤Ç¤ó¤Î¶ñ¤Ï¡¢¤Ï¤ó¤Ú¤ó¤Ç¤¹¡×
»ûÀ¾¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Ö¹¥¤¤Ê¤ª¤Ç¤ó¤Î¶ñ¤Ï¡¢¤Ï¤ó¤Ú¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¡¢¶»¸µ¤¬¤¶¤Ã¤¯¤ê¤È³«¤¤¤¿¹õ¥³¡¼¥Ç¤òÅê¹Æ¡£¥¹¡¼¥Ä»Ñ¤ä¼«»£¥·¥ç¥Ã¥È¤Ê¤É¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤òÂ¿¿ô¸ø³«¤·¤¿¡£
¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿¼Ì¿¿¤Ç¤Ï¡¢¹õ¤¤¥ì¥¶¡¼¤Î¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤ò±©¿¥¤ê¡¢¹õ¤¤¥·¥¢¡¼¥·¥ã¥Ä¤È¹õ¤¤¥Ñ¥ó¥Ä¤òÃåÍÑ¡£³¬ÃÊ¤Ë¹ø¤«¤±¡¢³Ü¤Ë¼ê¤òÅº¤¨¤Æ¥Ý¡¼¥º¤ò¤È¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ÎÂ¾¤Ë¤Ï¡¢¾Ð´é¤Ç¥Ô¡¼¥¹¥µ¥¤¥ó¤¹¤ë»Ñ¤ä¡¢»£±ÆÉ÷·Ê¤Ê¤É¤òÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¥«¥Ã¥³¤è¤µ¤¬¥¨¥°¤¤¡×¡Ö¥Ó¥¸¥å¤è¤¹¤®¤£¡×¡Ö¹ñÊõ¡¢¡¢¤«¤Ê¡©¡×¡Ö¥«¥Ã¥³ÎÉ¤¹¤®¤Æº¤¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¡Ö¥¤¥±»¶¤é¤«¤·²á¤®¤Æ¤Æ¹²¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
»ûÀ¾¤µ¤ó¤Ï¡ÖSTARTO ENTERTAINMENT¡×¤ÎÇÐÍ¥Éô½Ð¿È¤Ç¡¢timelesz¤Î¿·¥á¥ó¥Ð¡¼Êç½¸¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡Ötimelesz project¡×¤ò·Ð¤Æ¥°¥ë¡¼¥×²ÃÆþ¤·¤¿¡£SNS¾å¤Ç¤Ï¡¢¤Ê¤¼¤«´Å»À¤Ã¤Ñ¤¤µ¤»ý¤Á¤Ë¤µ¤»¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¡Ö¹ñÌ±¤Î¸µ¥«¥ì¡×¤Î°ÛÌ¾¤Ç¤â¿Íµ¤¤òÇî¤·¤Æ¤¤¤ë¡£