¡Ö¹âÅè¤Á¤µ»Ò¤µ¤ó¤¬Èï³²¼Ô¤È¤¤¤¦»ö·ï¤ÎÁÜºº¤Ë¾è¤ê½Ð¤·¤Þ¤¹¡×¡Ä¡ÖÎ¹¥µ¥é¥À¡×¾¾²¼Æà½ï¡¢Âç¤ß¤½¤«¤ËÊüÁ÷¤Î¡Ö¥É¥é¥Þ¡×¤òÍ½¹ð
¡¡ÇÐÍ¥¤Î¾¾²¼Æà½ï¤¬£²£°Æü¡¢£Í£Ã¤òÌ³¤á¤ë¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·ÏÎ¹¾ðÊóÈÖÁÈ¡ÖÄ«¤À¡ªÀ¸¤Ç¤¹Î¹¥µ¥é¥À¡×¡ÊÂçºå¡¦£Á£Â£Ã¥Æ¥ì¥ÓÀ©ºî¡¢ÅÚÍË¡¦¸áÁ°£¸»þ¡Ë¤ËÀ¸½Ð±é¤·¤¿¡£
¡¡¾¾²¼¤Ï¡¢Æ±¶É·Ï¤ÇÂç¤ß¤½¤«¤Î£±£²·î£³£±Æü¸á¸å£µ»þ¤«¤éÊüÁ÷¤¹¤ë¡Ö¥¶¥ï¤Ä¤¯¡ªÂç³¢Æü¡¡¥É¥é¥Þ¤â¤ä¤Ã¤ÆÂçÁû¤®£Ó£Ð¡×Æâ¤Çº£²Æ¤Ë¼«¿È¤¬¼ç±é¤·¤¿Æ±¶É·Ï¥É¥é¥Þ¡ÖÂçÄÉÀ×¡Á·Ù»ëÄ££Ó£Ó£Â£Ã¶¯¹ÔÈÈ·¸¡Á¡×¤È¡Ö¥¶¥ï¤Ä¤¯¡ª¶âÍËÆü¡×¡Ê¶âÍË¡¦¸á¸å£¶»þ£µ£°Ê¬¡Ë¤¬¥³¥é¥Ü¤·¤¿¥É¥é¥Þ¡Ö¥¶¥ï¤Ä¤¯¡ªÂçÄÉÀ×¡È¹âÅè¤Á¤µ»Ò»¦¿Í»ö·ï¡ª¡©¡É¡Á¥«¥é¥¹Å·¶é¤¬Éñ¤¦Ìë¤Ï¡Á¡×¤òÊüÁ÷¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¥É¥é¥Þ¤Ë¤Ï¡¢¼«¿È¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡ÖÂçÄÉÀ×¡×¤Ë½Ð±é¤·¤¿Íò¤ÎÁêÍÕ²íµª¡¢Âç¿¹ÆîÊþ¤é¤¬½Ð±é¤¹¤ë¤³¤È¤ò¹ðÃÎ¤·¡Ö²¿¤È¹âÅè¤Á¤µ»Ò¤µ¤ó¤¬Èï³²¼Ô¤È¤¤¤¦»ö·ï¤ÎÁÜºº¤Ë¾è¤ê½Ð¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÍ½¹ð¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¤³¤Î°Û¿§¥É¥é¥Þ¤ÇÀÐ¸¶ÎÉ½ã¤ò¼è¤êÄ´¤Ù¤·¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¡Ö¤¼¤ÒÂç¤ß¤½¤«¡¢³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È»ëÄ°¼Ô¤Ë£Ð£Ò¤·¤Æ¤¤¤¿¡£