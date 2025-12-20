¡Ö¸«¡¦¤Æ¡¦¤ë¡Á¡©¡×»°²Ï¤ÎÌÔ¾¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÃË Âî¾å¤Ç¥é¥¤¥Ð¥ë¤ò¸«¤Ä¤á¤ë¡È°Õ³°¤ÊÉ½¾ð¡É¤Ë¥Õ¥¡¥óÊ¨Æ¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã¸«¤Æ¤ë¡×¡Ö±Ê°æ¤µ¤ó¤ÎÇ÷ÎÏ¤è¡×¡¿Ëã¿ý¡¦M¥ê¡¼¥°
¡¡¤½¤Î¤¸¤Ã¤È¤·¤¿»ëÀþ¤Ç²¿¤òÆÉ¤ß¼è¤í¤¦¤È¤·¤¿¤Î¤«¡£¡ÖÂçÏÂ¾Ú·ôM¥ê¡¼¥°2025-26¡×12·î19Æü¤ÎÂè1»î¹ç¤Ç¡¢EXÉ÷ÎÓ²Ð»³¡¦±Ê°æ¹§Åµ¡ÊºÇ¹â°ÌÀï¡Ë¤¬¡¢»î¹çÃæ¤ËÂÐÀïÁê¼ê¤ò¤¸¤Ã¤¯¤ê¤È¸«¤ë¾ìÌÌ¤¬¤¢¤ê¡¢¥Õ¥¡¥ó¤¬¡Ö¤Ä¤Ö¤é¤ÊÆ·¡×¡Ö±Ê°æ¤µ¤ó¤ÎÇ÷ÎÏ¤è¡×¤Ê¤É¤ÈÊ¨¤¯¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û¥é¥¤¥Ð¥ë¤ÎÍÍ»Ò¤ò¤¸¤Ã¤È¸«¤ë±Ê°æ¹§Åµ¤Î¡Ö¤Ä¤Ö¤é¤ÊÆ·¡×
¡¡±Ê°æ¤Ï¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ò¾¡¤ÁÈ´¤¡¢º£´ü¤«¤éEXÉ÷ÎÓ²Ð»³¤Ë²ÃÆþ¡£¥×¥íËã¿ý³¦¤Ç¤â¤Û¤ÜÌµÌ¾¤ÎÂ¸ºß¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¥·¡¼¥º¥ó½øÈ×¤«¤é¾¡¤Á¤Þ¤¯¤ê´û¤Ë¥·¡¼¥º¥ó9¾¡¡£¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤â2°Ì°Ê²¼¤ò°ú¤Î¥¤·¤ÆÆ²¡¹¤Î¼ó°Ì¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¼ó°Ì¤ËÎ©¤Ä¥Á¡¼¥à¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤ÎÂçÈ¾¤ò±Ê°æ¤¬²Ô¤¤¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤ì¤Ð¡¢¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤ÂçÊª¥ë¡¼¥¡¼¤À¡£
¡¡¤·¤Ð¤·¤Ð¶¯µ¤¤ÊËã¿ý¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë±Ê°æ¤À¤¬¡¢¤³¤ÎÆü¤ÏÉ½¾ð¤È»ëÀþ¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£BEAST X¡¦ÎëÌÚÂç²ð¡ÊÏ¢ÌÁ¡Ë¤¬3Ëü1000ÅÀ»ý¤Á¤Ç¥È¥Ã¥×ÌÜ¡¢Â¾¤Î3¿Í¤¬2Ëü3000ÅÀ¤ÇÊÂ¤ó¤Ç·Þ¤¨¤¿Åì3¶É¡¢±Ê°æ¤Ï13½äÌÜ¤Ë4Åû¤ò°ú¤¤¤Æ4¡¦7º÷ÂÔ¤Á¤Î¥Æ¥ó¥Ñ¥¤¡£¥¿¥ó¥ä¥ª¡¦Ê¿ÏÂ¤¬³ÎÄê¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Ä¥â¤Ã¤ÆÎ¢¥É¥é1Ëç¤Ê¤éËþ´Ó¤È¤¤¤Ã¤¿¾õ¶·¤Ç¥ê¡¼¥Á¤òÂÇ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤ÎÄ¾¸å¡¢ÀÖºä¥É¥ê¥Ö¥ó¥º¡¦Àõ¸«¿¿µª¡ÊºÇ¹â°ÌÀï¡Ë¤¬¥¤¡¼¥·¥ã¥ó¥Æ¥ó¤Î¤È¤³¤í¤Ç¸ÞËü¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤Æ¥Ô¥¿¥ê¤È¥¹¥È¥Ã¥×¡£¥É¥éÉ½¼¨Ç×¤ÎÆóËü¤òÀÚ¤ì¤Ð°ìÇÖ¸ý¤Î²ÄÇ½À¤¬À¸¤¸¡¢Ê¿ÏÂ¡¦ÀÖ¤È¹ç¤ï¤»¤ì¤Ð¹âÂÇÅÀ¤âÁÀ¤¨¤ë¾õ¶·¤À¤«¤é¤À¡£¤µ¤é¤ËÊ¿ÏÂ¤Ë¤¹¤ë¤Ê¤é6Åû¤òÀÚ¤é¤Í¤Ð¤Ê¤é¤º¡¢¤É¤Á¤é¤â±Ê°æ¤Ë¤ÏÌµ¶Ú¡£Àõ¸«¤Ï¤½¤Î¤Þ¤ÞÄ¹¹Í¤ËÄÀ¤ó¤À¡£
¡¡30ÉÃ¡¢40ÉÃ¤È·Ð²á¤·¤¿¤½¤Î»þ¤À¡£ÂÐÌÌ¤Î±Ê°æ¤Ï¤½¤ì¤Þ¤ÇÂî¾å¤Ë»ëÀþ¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤½¤Î»ëÀþ¤òÇº¤àÀõ¸«¤ÎÊý¤Ø¤ÈÊÑ¤¨¤Æ¤¸¤í¤ê¡£¤³¤ÎÍÍ»Ò¤ò¸«¤¿¼Â¶·¡¦¶ßÀîËã°á»Ò¡ÊÏ¢ÌÁ¡Ë¤¬¡Ö¸«¡¦¤Æ¡¦¤ë¡Á¡©¡×¤È¥æ¡¼¥â¥¢¤Î¤¢¤ëÀâÌÀ¤ò¤¹¤ë¤È¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤â¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã¸«¤Æ¤ë¡×¡Ö¾å¤«¤é¼Ó²Â¤ß¤¿¤¤¤ËÀµÌÌ¤Î±Ê°æ¡×¡ÖÌÔ¾¥Á¥§¥Ã¥¯¡×¤Ê¤É¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤ÆÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢¤³¤Î¶É¤Ï¸å¤«¤éÄÉ¤¤¤Ä¤¤¤¿ÎëÌÚÂç²ð¤¬¥Ä¥â¡¦Ãæ¡¦ÀÖ¡¦¥É¥é¤ÎËþ´Ó¤ò¥¢¥¬¤ê¡¢±Ê°æ¤Î¼ê¤Ï¼Â¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¢¨Ï¢ÌÁ¡áÆüËÜ¥×¥íËã¿ýÏ¢ÌÁ¡¢ºÇ¹â°ÌÀï¡áºÇ¹â°ÌÀïÆüËÜ¥×¥íËã¿ý¶¨²ñ¡¢¶¨²ñ¡áÆüËÜ¥×¥íËã¿ý¶¨²ñ
¢¡M¥ê¡¼¥°¡¡2018Ç¯¤ËÁ´7¥Á¡¼¥à¤ÇÈ¯Â¤·¡¢2019-20¥·¡¼¥º¥ó¤«¤éÁ´8¥Á¡¼¥à¡¢2023-24¥·¡¼¥º¥ó¤«¤é¤ÏÁ´9¥Á¡¼¥à¡¢2025-26¥·¡¼¥º¥ó¤«¤éÁ´10¥Á¡¼¥à¤Ë¡£³Æ¥Á¡¼¥à¡¢ÃË½÷º®À®¤Î4¿Í¤Ç¹½À®¤µ¤ì¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥ó³Æ120»î¹ç¡ÊÁ´300»î¹ç¡Ë¤òÀï¤¤¡¢¾å°Ì6¥Á¡¼¥à¤¬¥»¥ß¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥·¥ê¡¼¥º¤Ë¿Ê½Ð¡£³Æ¥Á¡¼¥à20»î¹ç¡ÊÁ´30»î¹ç¡Ë¤òÀï¤¤¡¢¤µ¤é¤Ë¾å°Ì4¥Á¡¼¥à¤¬¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥·¥ê¡¼¥º¡Ê16»î¹ç¡Ë¤Ë¿Ê¤ßÍ¥¾¡¤òÁè¤¦¡£Í¥¾¡¾Þ¶â¤Ï7000Ëü±ß¡£
