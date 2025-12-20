éâ¸¶Í§Î¤¤¬¡Ö¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¡×¤ÈÂÀ¸ÝÈ½¡ª¥é¥á¤ÇºÌ¤ëÂç¿Í¤Î¥Û¥ê¥Ç¡¼¥á¥¤¥¯¤ò¥×¥í¤¬¥ì¥¯¥Á¥ã¡¼
12·î19Æü¡Ê¶â¡Ë¿¼Ìë¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¤Î¥Ó¥å¡¼¥Æ¥£¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡ØBeauTV ¡ÁVOCE¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹ÌÜÁ°¡ª¥é¥á¤ÇºÌ¤ëÂç¿Í¤Î¥Û¥ê¥Ç¡¼¥á¥¤¥¯¡×¤¬¾Ò²ð¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¥Ø¥¢¡õ¥á¥¤¥¯¥¢¥Ã¥×¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Î¶âß·ÈþÊÝ¤µ¤ó¡£
¤¿¤·¤«¤Ê¥á¥¤¥¯ÍýÏÀ¤È¼ÂÍÑÅª¤Ê¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤ò»ý¤Á¹ç¤ï¤»¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¿Æ¤·¤ß¤ä¤¹¤¤´ó¤êÅº¤Ã¤¿¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬Â¿¤¯¤Î¥â¥Ç¥ë¤äÇÐÍ¥¤«¤é»Ù»ý¤ò½¸¤á³èÌöÃæ¤Ç¤¹¡£
¥Ù¡¼¥¹¤È¥¢¥¤¥Ö¥í¥¦¤Ï»Å¾å¤²¤¿¾õÂÖ¤Ç¥ì¥Ã¥¹¥ó¥¹¥¿¡¼¥È¡£¤Þ¤º¤Ï¥é¥Ù¥ó¥À¡¼¥«¥é¡¼¤Î¥¢¥¤¥·¥ã¥É¥¦¤«¤é¡£
Çò¥Ô¥ó¥¯¤Î¥«¥é¡¼¤ò¥Ö¥é¥·¤Ë¤È¤ê¡¢¥¢¥¤¥Û¡¼¥ëÁ´ÂÎ¤Ë¤Î¤»¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¼¡¤Ë¡¢Æ±¤¸¥«¥é¡¼¤ò¥Á¥Ã¥×¤Ë¤È¤ê¡¢²¼¤Þ¤Ö¤¿Á´ÂÎ¤Ë¤Î¤»¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ý¥¤¥ó¥È¤ÇÅÉ¤ê¤Ê¤¬¤éÈ¯¿§¤ò½Ð¤·¤¿¤¤¤È¤¤Ï¥Á¥Ã¥×¤ÇÅÉ¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£
Â³¤¤¤Æ¥Ñ¥ì¥Ã¥Èº¸²¼¤Î¥Ô¥ó¥¯¥Ö¥é¥¦¥ó¤ò¥Ö¥é¥·¤Ë¤È¤ê¡¢Æó½ÅÉý¤Ë½Å¤Í¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¼¡¤Ë¡¢Âç¤¤á¤Î¥°¥ê¥Ã¥¿¡¼¤Î¥é¥á¤òºÙ¥Á¥Ã¥×¤Ë¤È¤ê¡¢¥¢¥¤¥é¥¤¥ó¤ò°ú¤¯¤è¤¦¤ËÌÜ¤Î¥¥ï¤Ë¤Î¤»¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤¦¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¥Û¥ê¥Ç¡¼´¶¤¬¥¢¥Ã¥×¤¹¤ë¤Î¤À¤½¤¦¡£
Â³¤¤¤Æ¥Ñ¥ì¥Ã¥Èº¸¾å¤Î¥Û¥ï¥¤¥È·Ï¤Î¥é¥á¤òºÙ¤¤¥Á¥Ã¥×¤Ë¤È¤ê¡¢ÎÞÂÞ¤Î¹õÌÜ²¼¤°¤é¤¤¤Þ¤ÇÌÜÆ¬¤«¤é½Å¤Í¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¥Ñ¥ì¥Ã¥È±¦²¼¤Î¥Þ¥Ã¥È¤Ê¥Ö¥é¥¦¥ó¤ò¥Ö¥é¥·¤Ë¤È¤ê¡¢ÌÜ¿¬¤Î»°³Ñ¥¾¡¼¥ó¤Ë¤Î¤»¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£ÌÜÎÏ¤¬¤è¤ê¥¢¥Ã¥×¤·¤¿°õ¾Ý¤Ë¡£
¤ª¼¡¤Ï¥°¥ì¡¼¥¸¥å¥«¥é¡¼¤Î¥¢¥¤¥é¥¤¥Ê¡¼¡£
¤Þ¤ÄÌÓ¤Î´Ö¤òËä¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¥¢¥¤¥é¥¤¥ó¤ò°ú¤¡¢ÌÜ¿¬¤ÏÌÜ¤Î·Á¤Ë±è¤Ã¤Æ±äÄ¹¤µ¤»¤ë¤è¤¦¤Ë°ú¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ç¥¢¥¤¥é¥¤¥ó¤Ï´°À®¡£
Â³¤¤¤Æ¡¢¥Þ¥¹¥«¥é¤òÅÉ¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¾å¤Þ¤ÄÌÓ¤È²¼¤Þ¤ÄÌÓ¤òÊü¼Í¾õ¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤ËÅÉ¤ì¤¿¤é¡£
¤³¤ì¤Ç¥¢¥¤¥á¥¤¥¯¤Ï´°À®¡£¥¢¥¤¥é¥¤¥ó¤Î¤è¤¦¤Ë°ú¤¤¤¿¥é¥á¤¬¸ú¤¡¢²Ú¤ä¤«¤ÊÌÜ¸µ¤Ë¡£
Â³¤¤¤Æ¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¥¿¥¤¥×¤Î¥Á¡¼¥¯¡£º£²ó¤Ï¥Ñ¡¼¥×¥ë¥«¥é¡¼¤Î¤â¤Î¤ò¥Á¥ç¥¤¥¹¤·¤Þ¤¹¡£
¥¹¥Ý¥ó¥¸¤Ë¥Á¡¼¥¯¤ò¤È¤ê¡¢¹õÌÜ¤È¾®É¡¤ò·ë¤ó¤À¤¢¤¿¤ê¤«¤éËË¤Î¹â¤á¤Î°ÌÃÖ¤Ë¹¤²¤ë¤è¤¦¤Ë¤Î¤»¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¼¡¤Ë¡¢¤³¤Á¤é¤Î¥Ô¥ó¥¯¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¥Á¡¼¥¯¤Ç¤Î¤»¤¿ÈÏ°Ï¤ÎÃæ±û¤«¤é¾å¤Ë¹¤²¤ë¤è¤¦¤Ë¥ì¥¤¥ä¡¼¥É¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¼Á´¶¤Î°ã¤¦¥Á¡¼¥¯¤ò½Å¤Í¤ë¤³¤È¤Ç¿§¤â¤Á¤ÎÎÉ¤µ¤ÈÎ©ÂÎ´¶¤¬¥¢¥Ã¥×¤¹¤ë¤Î¤À¤½¤¦¡£
¤ª¼¡¤Ï¥Ï¥¤¥é¥¤¥È¡£º£²ó¤Ï¥Ñ¡¼¥×¥ëÌ£¤Î¤¢¤ë¥Ï¥¤¥é¥¤¥È¤Ç¤µ¤é¤ËÆ©ÌÀ´¶¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ö¥é¥·¤ÇÀè¤Û¤É¤Î¤»¤¿¥Á¡¼¥¯¤Ë½Å¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ë¹â¤á¤Ë¤Î¤»¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ï¥¤¥é¥¤¥È¤Ï¥¢¥¤¥Û¡¼¥ë¤Ë±è¤Ã¤ÆÆþ¤ì¤ë¤ÈÅý°ì´¶¤Î¤¢¤ë¤ª´é¤Ë¡£
É¡º¬¡¢É¡Àè¡¢¥¢¥´¤Ë¤â¤Î¤»¤¿¤é¡£
¼¡¤Ï¥ê¥Ã¥×¥á¥¤¥¯¡£º£²ó¤Ï¥ª¥ì¥ó¥¸¥Ù¡¼¥¸¥å·Ï¤Î¿§Ì£¤ò¥Á¥ç¥¤¥¹¤·¤Þ¤¹¡£
¿°Á´ÂÎ¤Ë¿§¤¬¤Î¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ä¤±¤¿¤éÆëÀ÷¤Þ¤»¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¹©Äø¤ò·«¤êÊÖ¤·¤¿¤é¡¢¥ê¥Ã¥×¥Ö¥é¥·¤Ç²¼¿°¤ÏÎØ³Ô¤ò¤È¤ê¡¢¾å¿°¤Ï¥ª¡¼¥Ð¡¼µ¤Ì£¤ËÅÉ¤ê¤Þ¤¹¡£
ºÇ¸å¤Ï¥°¥í¥¹¡£¥×¥é¥ó¥Ñ¡¼¸ú²Ì¤¬¤¢¤ë¤â¤Î¤Ç¡¢¿°¤Ë¥Ä¥ä¤È¥Ü¥ê¥å¡¼¥à¤òÂ¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¿°¤ÎÃæ±û¤Ë½Å¤Í¡¢¥Ä¥ä¤ò½Ð¤·¤¿¤é¡£¤³¤ì¤Ç¥á¥¤¥¯¤Ï´°À®¡£
Â³¤¤¤Æ¤Ï¥Ø¥¢¡£º£²ó¤Ï¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤Ë¤ä¤ê¤¿¤¤´ÊÃ±¤æ¤ë¤Ã¤È¤ªÃÄ»Ò¥¢¥ì¥ó¥¸¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
»È¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ï¤³¤Á¤é¤Î¥Ð¡¼¥à¤Ç¤¹¡£
Å¬ÎÌ¤ò¤È¤ê¡¢¼ê¤ËÆëÀ÷¤Þ¤»¤¿¤é¡£¶ßÂ¤«¤éÁ°È±¤ÈÈ±Á´ÂÎ¤Ë¥Ð¡¼¥à¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤È¤«¤·¤¹¤®¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤Þ¤È¤á¤ë¤ÈÈ´¤±´¶¤Î¤¢¤ë¤Þ¤È¤áÈ±¤Ë¡£
ÎØ¤Ã¤«¤Î¤ªÃÄ»Ò¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Þ¤È¤á¤¿¤é¡¢»Ä¤ê¤ÎÌÓ¤ò¤Í¤¸¤Ã¤Æ¤ªÃÄ»Ò¤Ë´¬¤¤Ä¤±¡¢¥Ø¥¢¥´¥à¤Ç¸ÇÄê¤µ¤»¤Þ¤¹¡£¤ªÃÄ»Ò¤Î¤È¤³¤í¤Ë¤Ï¥ê¥Ü¥ó¤Î¥Ø¥¢¥¢¥¯¥»¤ò¤Ä¤±¤Þ¤¹¡£
ºÇ¸å¤Ë´é¤Þ¤ï¤ê¤ÎÌÓ¤ä¸å¤ìÌÓ¤Ë¥Ð¡¼¥à¤ò¤Ä¤±¤Æ·Á¤òÀ°¤¨¤¿¤é¡£
¡Ö¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹ÌÜÁ°¡ª¥é¥á¤ÇºÌ¤ëÂç¿Í¤Î¥Û¥ê¥Ç¡¼¥á¥¤¥¯¡×¤Î´°À®¡ª
¥é¥á¤ò¥¢¥¤¥é¥¤¥ó¤Î¤è¤¦¤Ë¤Î¤»¤¿¤ê¡¢¥Á¡¼¥¯¤ò¥ì¥¤¥ä¡¼¥É¤µ¤»¤ë¤Î¤¬Âç¿Í¤Î¥Û¥ê¥Ç¡¼¥á¥¤¥¯¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¡£¤¼¤Ò¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤Ë»²¹Í¤Ë¤·¤Æ¤ß¤Æ¡£
ÈÖÁÈMC¤Îéâ¸¶Í§Î¤¤µ¤ó¤Ï¡Ö¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ê¡¢²Ú¤ä¤«¤Ê¥á¥¤¥¯¤Ç¤·¤¿¤Í¡£¥é¥á¤ò¥¢¥¤¥é¥¤¥ó¤Î¤è¤¦¤Ë¤Î¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤Þ¤Ð¤¿¤¤¹¤ë¤¿¤Ó¤Ë¥¥é¥¥é¤·¤Æ¤È¤Æ¤â²Ä°¦¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¼Á´¶¤Î°ã¤¦¥Á¡¼¥¯¤ò¥ì¥¤¥ä¡¼¥É¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢´é¤ËÎ©ÂÎ´¶¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£ÊÙ¶¯¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Þ¤·¤¿¡£