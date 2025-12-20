·ì±Õ¸¡ºº¤Î´ðËÜCBC¤È¤Ï¡©ÀÖ·ìµå¡¦Çò·ìµå¤Ç¤ï¤«¤ëÉÏ·ì¤ä´¶À÷¾É¡Ú°å»Õ²òÀâ¡Û
·ìµå·Ï¸¡ºº¤ÏCBC(Complete Blood Count:Á´·ìµå·×»»)¤È¤â¸Æ¤Ð¤ì¡¢·ì±ÕÃæ¤ÎºÙË¦À®Ê¬¤òÉ¾²Á¤¹¤ë½ÅÍ×¤Ê¸¡ºº¤Ç¤¹¡£ÀÖ·ìµå¡¢Çò·ìµå¡¢·ì¾®ÈÄ¤Î¿ô¤äÀ¾õ¤òÂ¬Äê¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Â¤·ìµ¡Ç½¤äÌÈ±Ö¾õÂÖ¤òÇÄ°®¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤é¤Î¿ôÃÍ¤«¤éÉÏ·ì¤ä´¶À÷¾É¡¢·ì±Õ¼À´µ¤ÎÍÌµ¤òÈ½ÃÇ¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¤³¤³¤Ç¤ÏÀÖ·ìµå¤È¥Ø¥â¥°¥í¥Ó¥ó¡¢Çò·ìµå¤ÈÌÈ±Öµ¡Ç½¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÌò³ä¤È´ð½àÃÍ¡¢°Û¾ïÃÍ¤¬¼¨¤¹°ÕÌ£¤ò¾Ü¤·¤¯²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
´Æ½¤°å»Õ¡§
ßÀÌÚ ¼î·Ã¡Ê¥Ê¥Ó¥¿¥¹¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¿·½É¡Ë
ËÌ³¤Æ»Âç³Ø°å³ØÉô¤òÂ´¶È¸å¡¢¹ñÎ©¹ñºÝ°åÎÅ¥»¥ó¥¿ー¤Ë¤Æ¸¦½¤¡£
¸×¤ÎÌçÉÂ±¡¡¢¹ñÎ©¤¬¤ó¥»¥ó¥¿ーÃæ±ûÉÂ±¡¤ÇÂ¤·ì´´ºÙË¦°Ü¿¢¤ÎÎ×¾²¸¦µæ¤Ë½¾»ö¡£ÅÔÎ©ÉÜÃæÉÂ±¡¡¢ÅÔÎ©ËÏÅìÉÂ±¡¤Ç¤Î·ì±Õ¼À´µ¿ÇÎÅ¤ò·Ð¤Æ¡¢2012Ç¯¤Ë¥Ê¥Ó¥¿¥¹¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯ÅìÃæÌî±¡Ä¹¡¢2016Ç¯¤è¤ê¥Ê¥Ó¥¿¥¹¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¿·½É±¡Ä¹¤Ë½¢Ç¤¡£
ÉÏ·ì³°Íè¤ä½÷ÀÆâ²Ê¤Ê¤É¤Ç½÷À¤Î·ò¹¯¤ò¥µ¥Ýー¥È¡£
¡ÚÀìÌç¡¦»ñ³Ê¡¦½êÂ°¡Û
·ì±ÕÆâ²Ê¡¢ÉÏ·ì¡¢½÷ÀÆâ²Ê¡¢Æâ²Ê°ìÈÌ
ÆüËÜ·ì±Õ³Ø²ñ ÀìÌç°å
ÆüËÜÆâ²Ê³Ø²ñ Ç§Äê°å
·ìµå·Ï¸¡ºº¤Î´ðËÜ¹àÌÜ
·ìµå·Ï¸¡ºº¤Ï·ì±ÕÃæ¤ÎºÙË¦À®Ê¬¤òÉ¾²Á¤¹¤ë¸¡ºº¤Ç¡¢CBC¡ÊComplete Blood Count¡§Á´·ìµå·×»»¡Ë¤È¤â¸Æ¤Ð¤ì¤Þ¤¹¡£ÀÖ·ìµå¡¢Çò·ìµå¡¢·ì¾®ÈÄ¤Î¿ô¤äÀ¾õ¤òÂ¬Äê¤·¡¢Â¤·ìµ¡Ç½¤äÌÈ±Ö¾õÂÖ¤òÇÄ°®¤·¤Þ¤¹¡£
ÀÖ·ìµå¤È¥Ø¥â¥°¥í¥Ó¥ó
ÀÖ·ìµå¤Ï»ÀÁÇ¤òÁ´¿È¤Ë±¿ÈÂ¤¹¤ëÌò³ä¤òÃ´¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÀÖ·ìµå¿ô¡¢¥Ø¥â¥°¥í¥Ó¥óÇ»ÅÙ¡¢¥Ø¥Þ¥È¥¯¥ê¥Ã¥ÈÃÍ¤Ê¤É¤¬Â¬Äê¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤é¤ÎÃÍ¤¬Äã¤¤¾ì¹ç¤ÏÉÏ·ì¤¬µ¿¤ï¤ì¡¢¹â¤¤¾ì¹ç¤ÏÂ¿·ì¾É¤äÃ¦¿å¤Î²ÄÇ½À¤¬¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¥Ø¥â¥°¥í¥Ó¥ó¤ÏÀÖ·ìµåÆâ¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤ëÅ´Í³Íè¤Î¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼Á¤Ç¡¢»ÀÁÇ¤È·ë¤Ó¤Ä¤¤¤ÆÁ´¿È¤Ø±¿¤Ö½ÅÍ×¤ÊÌò³ä¤òÃ´¤¤¤Þ¤¹¡£°ìÈÌÅª¤ÊÌÜ°Â¤È¤·¤Æ¡¢À®¿ÍÃËÀ¤Ï13.0～16.6 g/dL¡¢À®¿Í½÷À¤Ï11.4～14.6 g/dL¤È¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤â¤Î¤Î¡¢´ð½àÃÍ¤Ï¸¡ººµ¡´Ø¤äÂ¬ÄêÊýË¡¤Ë¤è¤Ã¤ÆÂ¿¾¯°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¤´¼«¿È¤Î¸¡ºº·ë²Ì¤ò³ÎÇ§¤¹¤ëºÝ¤Ï¡¢¸¡ººÊó¹ð½ñ¤ËµºÜ¤µ¤ì¤¿´ð½àÈÏ°Ï¤ò»²¾È¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£ÉÏ·ì¤Î¸¶°ø¤ÏÅ´·çË³¡¢¥Ó¥¿¥ß¥óB12¤äÍÕ»À¤ÎÉÔÂ¡¢ËýÀ¼À´µ¡¢½Ð·ì¤Ê¤ÉÂ¿´ô¤Ë¤ï¤¿¤ê¤Þ¤¹¡£
MCV¡ÊÊ¿¶ÑÀÖ·ìµåÍÆÀÑ¡Ë¡¢MCH¡ÊÊ¿¶ÑÀÖ·ìµå¥Ø¥â¥°¥í¥Ó¥óÎÌ¡Ë¡¢MCHC¡ÊÊ¿¶ÑÀÖ·ìµå¥Ø¥â¥°¥í¥Ó¥óÇ»ÅÙ¡Ë¤È¤¤¤Ã¤¿ÀÖ·ìµå»Ø¿ô¤â½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤é¤ÎÃÍ¤«¤éÉÏ·ì¤Î¥¿¥¤¥×¤òÊ¬Îà¤Ç¤¡¢¸¶°ø¤ÎÆÃÄê¤ËÌòÎ©¤Á¤Þ¤¹¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢Å´·çË³ÀÉÏ·ì¤Ç¤ÏMCV¤¬Äã²¼¤·¡¢¥Ó¥¿¥ß¥óB12·çË³ÀÉÏ·ì¤Ç¤Ï¾å¾º¤¹¤ë·¹¸þ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤é¤Î»ØÉ¸¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤è¤êÀµ³Î¤Ê¿ÇÃÇ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
Çò·ìµå¤ÈÌÈ±Öµ¡Ç½
Çò·ìµå¤ÏÌÈ±Ö¤òÃ´¤¦ºÙË¦¤Ç¡¢´¶À÷¾É¤ä±ê¾É¤¬¤¢¤ë¤ÈÁý²Ã¤·¤Þ¤¹¡£À®¿Í¤Î´ð½àÃÍ¤Ï3,500¤«¤é9,000/¦ÌLÄøÅÙ¤Ç¤¹¡£Çò·ìµå¿ô¤ÎÁý²Ã¤ÏºÙ¶Ý´¶À÷¾É¡¢±ê¾ÉÀ¼À´µ¡¢Çò·ìÉÂ¤Ê¤É¤Ç¸«¤é¤ì¡¢¸º¾¯¤Ï°ìÉô¤Î¥¦¥¤¥ë¥¹´¶À÷¾É¡¢ÌôºÞ¤Î±Æ¶Á¡¢¹ü¿ñ¤Î°Û¾ï¤Ê¤É¤Çµ¯¤³¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Çò·ìµå¤Ï¤µ¤é¤Ë¹¥Ãæµå¡¢¥ê¥ó¥Ñµå¡¢Ã±µå¡¢¹¥»Àµå¡¢¹¥±ö´ðµå¤Î5¼ïÎà¤ËÊ¬Îà¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£Çò·ìµåÊ¬²è¸¡ºº¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ì¤é¤ÎÈæÎ¨¤òÄ´¤Ù¤ë¤³¤È¤Ç¡¢´¶À÷¾É¤Î¥¿¥¤¥×¤äÌÈ±Ö¾õÂÖ¤ò¤è¤ê¾Ü¤·¤¯É¾²Á¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¹¥Ãæµå¤ÏºÙ¶Ý´¶À÷¤ÇÁý²Ã¤·¡¢¥ê¥ó¥Ñµå¤Ï¥¦¥¤¥ë¥¹´¶À÷¤ä°ìÉô¤Î·ì±Õ¼À´µ¤ÇÊÑ²½¤·¤Þ¤¹¡£
·ì¾®ÈÄ¤Ï»ß·ì¤Ë´Ø¤ï¤ëºÙË¦À®Ê¬¤Ç¡¢´ð½àÃÍ¤Ï15Ëü¤«¤é35Ëü/¦ÌLÄøÅÙ¤Ç¤¹¡£·ì¾®ÈÄ¤¬¸º¾¯¤¹¤ë¤È½Ð·ì¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¡¢Áý²Ã¤¹¤ë¤È·ìÀò¤¬¤Ç¤¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£·ì¾®ÈÄ¿ô¤Î°Û¾ï¤Ï¡¢¹ü¿ñ¤Î¼À´µ¡¢¼«¸ÊÌÈ±Ö¼À´µ¡¢ÌôºÞ¤ÎÉûºîÍÑ¡¢ç£Â¡¤Î°Û¾ï¤Ê¤É¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¸¶°ø¤Çµ¯¤³¤ê¤Þ¤¹¡£·ì¾®ÈÄ¤Îµ¡Ç½¤òÉ¾²Á¤¹¤ë¸¡ºº¤¬ÄÉ²Ã¤ÇÉ¬Í×¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤È¤á
·ì±Õ¸¡ºº¤ÏÁ´¿È¤Î·ò¹¯¾õÂÖ¤òÇÄ°®¤Ç¤¤ëÍÍÑ¤Ê¸¡ºº¤Ç¤¹¡£·ìµå·Ï¸¡ºº¡¢À¸²½³Ø¸¡ºº¡¢¤½¤ÎÂ¾¤ÎÆÃ¼ì¸¡ºº¤Ë¤è¤ê¡¢ÉÏ·ì¡¢´¶À÷¾É¡¢´ÎÂ¡¡¦¿ÕÂ¡¤Îµ¡Ç½°Û¾ï¡¢ÅüÇ¢ÉÂ¡¢»é¼Á°Û¾ï¾É¤Ê¤ÉÂ¿ÍÍ¤Ê¼À´µ¤ÎÁá´üÈ¯¸«¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Äê´üÅª¤Ê¸¡ºº¤Ë¤è¤ê¾É¾õ¤¬¸½¤ì¤ëÁ°¤ÎÃÊ³¬¤Ç°Û¾ï¤òÂª¤¨¡¢Å¬ÀÚ¤ÊÂÐ½è¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤Ç¡¢½ÅÆÆ¤Ê¹çÊ»¾É¤òÍ½ËÉ¤Ç¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¸¡ºº·ë²Ì¤òÀµ¤·¤¯Íý²ò¤·¡¢°å»Õ¤Î»ØÆ³¤Î¤â¤È¤ÇÀ¸³è½¬´·¤Î²þÁ±¤äÉ¬Í×¤Ê¼£ÎÅ¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£Ç¯¤Ë1²ó¤Ï·ì±Õ¸¡ºº¤ò¼õ¤±¡¢¤´¼«¿È¤Î·ò¹¯´ÉÍý¤ËÌòÎ©¤Æ¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
