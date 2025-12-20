ÆüËÜ¿Í3¿Í¤Ë1¿Í¤Ï¹â·ì°µ¡¢30Âå5¿Í¤Ë1¿Í¤Ï¹â·ì°µ¡¢1800Ëü¿Í¤¬Ì¤¼£ÎÅ¤Ê¸½¾õ
ÆüËÜ¿Í¤Î3¿Í¤Ë1¿Í¤¬È¯¾É¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤µ¤ì¤ë¹â·ì°µ¡£ºÇ¿·¤Î´ð½à¤Ç¤Ï¡¢·ì°µ120/80mmHgÌ¤Ëþ¤Î¤ß¤ò¡ÖÀµ¾ï¡×¤ÈÄêµÁ¤·¡¢¤è¤ê¸·¤·¤¤´ÉÍý¤¬µá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤ÏÌó3100Ëü¿Í¤â¤Î¿Í¤¬´ð½à¤òÄ¶¤¨¤ë·ì°µ¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤¢¤ê¡¢¤½¤Î¤¦¤Á1800Ëü¿Í¤Ï¼£ÎÅ¤¹¤é¼õ¤±¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾õ¶·¤Ç¤¹¡£¹ñÌ±ÉÂ¤È¤â¸À¤¨¤ë¹â·ì°µ¤¬¤Ê¤¼¤³¤³¤Þ¤ÇÊüÃÖ¤µ¤ì¤ë¤Î¤«¡© ¹âÂ¼ÉðÇ·ÀèÀ¸¤Ë¤½¤ÎÇØ·Ê¤äÌäÂêÅÀ¡¢¤½¤·¤ÆÂÐºö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ü¤·¤¯Ê¹¤¤Þ¤·¤¿¡£
¹âÂ¼ ÉðÇ·¡Ê¤¢¤±¤Ü¤ÎÉÂ±¡¡Ë
»³ÍüÂç³Ø°å³ØÉôÂ´¶È¡£¤½¤Î¸å¡¢»³ÍüÂç³Ø°å³ØÉôÉíÂ°ÉÂ±¡Âè»°Æâ²Ê¡¢»³Íü¸©Î©Ãæ±ûÉÂ±¡¿ÕÂ¡Æâ²Ê¤Ë¶ÐÌ³¡£2020Ç¯¤è¤êÅìµþÅÔÄ®ÅÄ»Ô¤Î¡Ö¤¢¤±¤Ü¤ÎÉÂ±¡¿ÕÂ¡Æâ²Ê¡×¤Ë¶ÐÌ³¡¢2021Ç¯¤è¤ê¿ÕÂ¡Æâ²ÊÉûÉôÄ¹¤Ë½¢Ç¤¡£ÌôÊªÎÅË¡¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢À¸³è½¬´·²þÁ±¤ä°åÎÅ¥ê¥Æ¥é¥·ー¸þ¾å¤Ë¤âÀÑ¶ËÅª¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£°å³ØÇî»Î¡£ÆüËÜÆâ²Ê³Ø²ñÇ§ÄêÆâ²Ê°å¡¦Áí¹çÆâ²ÊÀìÌç°å¡¢ÆüËÜ¹â·ì°µ³Ø²ñÀìÌç°å¡¢ÆüËÜ¿ÕÂ¡³Ø²ñÀìÌç°å¡¦»ØÆ³°å¡¢ÆüËÜÆ©ÀÏ°å³Ø²ñÀìÌç°å¡£»³ÍüÂç³Ø°å³ØÉôÈó¾ï¶Ð¹Ö»Õ¡£
¹â·ì°µ¤Î´µ¼Ô¤µ¤ó¤Ï¡¢¤É¤Î¤¯¤é¤¤¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¹âÂ¼ÀèÀ¸
¹â·ì°µ¤Î´µ¼Ô¤µ¤ó¤ÏÌó4300Ëü¿Í¤¤¤ë¤È¿äÄê¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ÆüËÜ¿Í¤ÎÃæ¤ÇºÇ¤â´µ¼Ô¿ô¤ÎÂ¿¤¤ÉÂµ¤¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ã±½ã·×»»¤Ç3¿Í¤Ë1¿Í¤È¡¢Èó¾ï¤ËÉÑÅÙ¤¬¹â¤¤¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£¼ã¤¤¤¦¤Á¤ÏÂç¾æÉ×¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤âÂ¿¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢30Âå¤Î5¿Í¤Ë1¿Í¤Ï´û¤Ë¹â·ì°µ¤òÈ¯¾É¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦Êó¹ð¤â¤¢¤ê¡¢·è¤·¤Æ¹âÎð¼Ô¤À¤±¤ÎÉÂµ¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£½ô³°¹ñ¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¡¢ÆüËÜ¤Î¿©Ê¸²½¤Ï±öÊ¬¤¬Â¿¤¤·¹¸þ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¹â·ì°µ¤òËÉ¤°¤Ë¤Ï¡¢Àµ¤·¤¤ÃÎ¼±¤È¼ã¤¤º¢¤«¤é¤ÎÂÐºö¤¬É¬Í×ÉÔ²Ä·ç¤Ç¤¹¡£
·ì°µ¤Ï140/90mmHg¤òÄ¶¤¨¤Ê¤±¤ì¤ÐÌäÂê¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡©
¹âÂ¼ÀèÀ¸°ìÈÌÅª¤Ë¤Ï¡¢¿Ç»¡¼¼¤ÇÂ¬Äê¤·¤¿·ì°µ¤¬140/90mmHg¤òÄ¶¤¨¤ë¤È¹â·ì°µ¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¡¢¹â·ì°µ¤Ë´Ø¤¹¤ë¸¦µæ¤ÏÆüÌë¡¢À¤³¦Ãæ¤Ç¤ª¤³¤Ê¤ï¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ºÇ¿·¤Î·ë²Ì¤¬½Ð¤ë¤¿¤Ó¤Ë¹â·ì°µ¤Î´ÉÍý´ð½à¤¬ÊÑ¹¹¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼ÂºÝ¤ËºÇ¿·ÈÇ¤Ç¤¢¤ë¡Ö¹â·ì°µ¥¬¥¤¥É¥é¥¤¥ó2019¡Ê¢¨¡Ë¡×¤Ç¤â¡¢·ì°µ¤ÎÊ¬Îà´ð½à¤¬Âç¤¤¯ÊÑ¹¹¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ï140/90mmHgÌ¤Ëþ¤ò¡ÖÀµ¾ï°è·ì°µ¡×¤ÈÊ¬Îà¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢120～139/80～89mmHg¤Î·ì°µ¤Ç¤âÇ¾¿´·ì´ÉÉÂ¥ê¥¹¥¯¤¬¹â¤Þ¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¿¤¿¤á¡¢º£¤Ç¤Ï120/80mmHgÌ¤Ëþ¤Î¤ß¤ò¡ÖÀµ¾ï·ì°µ¡×¤ÈÄêµÁ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¹âÂ¼ÀèÀ¸¤Î¹Í¤¨¤ëÆüËÜ¤Ë¤ª¤±¤ë¹â·ì°µ¿ÇÎÅ¤ÎÌäÂêÅÀ¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¹âÂ¼ÀèÀ¸
¹â·ì°µ¤ÏÇ¾Â´Ãæ¤ä¿´¶Ú¹¼ºÉ¤Ë¤è¤ë»àË´¤ÎºÇÂç¤Î¸¶°ø¤Ç¤¢¤ê¡¢¹ñÌ±ÉÂ¤È¤â¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Àè½Ò¤·¤¿¤È¤ª¤êÌó4300Ëü¿Í¤Î´µ¼Ô¤µ¤ó¤¬¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¹ß°µÌÜÉ¸¤òÃ£À®¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¤ï¤º¤«1200Ëü¿Í¡ÊÌó27%¡Ë¤Ç¤¹¡£»Ä¤ê¤Î3100Ëü¿Í¤Ï·ì°µ¤¬140/90mmHg°Ê¾å¤Ç¤¢¤ê¡¢¤Ê¤«¤Ç¤â1800Ëü¿Í¡Ê44%¡Ë¤Ï¼£ÎÅ¤¹¤é¼õ¤±¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾õ¶·¤Ç¤¹¡£¥ê¥¹¥¯¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤Ï½½Ê¬¤ËÃÎ¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¿ÇÃÇ¡¦¼£ÎÅË¡¤Ë¤â¿ÊÊâ¤¬¤ß¤é¤ì¡¢Ìô¤â¤¹¤°¤Ë»È¤¨¤ë´Ä¶¤Ç¤¢¤ë¤Ë¤â´Ø¤ï¤é¤º¡¢¹â·ì°µ¤Ø¤ÎÂÐºö¤ÏÌ¤¤ÀÉÔ½½Ê¬¤Ç¤¢¤ê¡Ö¹â·ì°µ¥Ñ¥é¥É¥Ã¥¯¥¹¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÂç¤¤ÊÌäÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨¤³¤Îµ»ö¤Ï¥á¥Ç¥£¥«¥ë¥É¥Ã¥¯¤Ë¤Æ¡Ú¡Ö¹â·ì°µ¤ÏÀ¸³è½¬´·¤Î¸«Ä¾¤·¤Ç²þÁ±¤Ç¤¤ë¡×Ìô¤ò»È¤ï¤º¤Ë·ì°µ¤ò²¼¤²¤ëÊýË¡¤òÀìÌç°å¤¬²òÀâ¡Û¤ÈÂê¤·¤Æ¸ø³«¤·¤¿µ»ö¤òºÆÊÔ½¸¤·¤ÆÇÛ¿®¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÆâÍÆ¤Ï¤½¤Î¼èºà»þ¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡£