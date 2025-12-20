¿·ÂÎÀ©¤ÎGÂçºå¡¢²£ÉÍFM¤«¤éFW¿¢ÃæÄ«Æü¤¬´°Á´°ÜÀÒ²ÃÆþ¡ª¡¡¡Ö¥¿¥¤¥È¥ë¤ò³Í¤ë°Ù¤Ë¡Ä¡×
¡¡¥¬¥ó¥ÐÂçºå¤Ï20Æü¡¢²£ÉÍF¡¦¥Þ¥ê¥Î¥¹¤«¤éFW¿¢ÃæÄ«Æü¤¬´°Á´°ÜÀÒ²ÃÆþ¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¿¢Ãæ¤Ï2001Ç¯11·î1ÆüÀ¸¤Þ¤ì¤Î¸½ºß24ºÐ¡£JFA¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼Ê¡ÅçU¡Ý15¡¢Æ±U¡Ý18¤ò·Ð¤Æ¡¢2020Ç¯¤ËV¡¦¥Õ¥¡¡¼¥ì¥óÄ¹ºê¤ØÆþÃÄ¤·¤¿¡£Ä¹ºê¤Ç¤Ï2Ç¯ÌÜ¤Î2021¥·¡¼¥º¥ó¤ËJ2¥ê¡¼¥°¤Ç10¥´¡¼¥ë¤ÈÆó·åÆÀÅÀ¤òµÏ¿¡£Ä¹ºê¤Ç¤Ï3¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¥×¥ì¡¼¤·¡¢¸ø¼°ÀïÄÌ»»53»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤Æ16ÆÀÅÀ¤òµó¤²¤¿¡£
¡¡2023¥·¡¼¥º¥ó¤Ë²£ÉÍF¡¦¥Þ¥ê¥Î¥¹¤Ø´°Á´°ÜÀÒ¡£Åö½é¤ÏFW¥¢¥ó¥Ç¥ë¥½¥ó¡¦¥í¥Ú¥¹¡Ê¸½¡§¥é¥¤¥ª¥ó¡¦¥·¥Æ¥£¡¦¥»¡¼¥é¡¼¥º¡Ë¤Î¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥Ñ¡¼¤Ë´Å¤ó¤¸¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤Î¡¢²ÃÆþ2Ç¯ÌÜ¤Î2024¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¤Ï¥È¥Ã¥×²¼¤Ç½Ð¾ìµ¡²ñ¤¬Áý²Ã¡£2023¡Ý24¥·¡¼¥º¥ó¤ÎAFC¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°¡Ê¸½¡§AFC¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°¥¨¥ê¡¼¥È¡Ë¤Ç¤Ï¡¢½à·è¾¡Âè2Àï¤Î±¶»³HDÀï¤Ç2ÆÀÅÀ¤òÃ¥¤¤¡¢²£ÉÍFM¤Î·è¾¡¿Ê½Ð¤ËÂç¤¤¯¹×¸¥¡£U¡Ý23ÆüËÜÂåÉ½¤Î°ì°÷¤È¤·¤Æ¥Ñ¥ê¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯2024¤Ë¤â½Ð¾ì¤·¤¿¡£
¡¡2025ÌÀ¼£°ÂÅÄJ1¥ê¡¼¥°¤Ç¤Ï33»î¹ç½Ð¾ì8ÆÀÅÀ¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£Ç¯´Ö¤òÄÌ¤·¤Æ¼çÎÏ¤Î°ì³Ñ¤È¤·¤Æ³èÌö¤òÂ³¤±¡¢¹ß³Ê´íµ¡¤Ë¤¢¤Ã¤¿²£ÉÍFM¤Î»ÄÎ±¤ËÂç¤¤¯¹×¸¥¤·¤¿¡£²£ÉÍFM¤Ç¤Ï¸ø¼°ÀïÄÌ»»120»î¹ç½Ð¾ì29¥´¡¼¥ë¤òµÏ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡3Ç¯´Ö¤ò²á¤´¤·¤¿²£ÉÍFM¤òÎ¥¤ì¤ë¤³¤È¤¬·è¤Þ¤ê¡¢¿¢Ãæ¤Ï¥¯¥é¥Ö¤òÄÌ¤·¤Æ¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë¥³¥á¥ó¥È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡Ö¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢¥¬¥ó¥ÐÂçºå¤Ø°ÜÀÒ¤¹¤ë·èÃÇ¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£²£ÉÍF¡¦¥Þ¥ê¥Î¥¹¤Ë²ÃÆþ¤·¤ÆºÇ½é¤Î¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤Ë»²²Ã¤·¤¿Æü¤«¤é¡¢¡ØJ1¤Î¥È¥Ã¥×¥ì¥Ù¥ë¤È¤Ï¤³¤¦¤¤¤¦¤â¤Î¤Ê¤Î¤À¡Ù¤È¡¢È©¤Ç´¶¤¸¤ëËèÆü¤Ç¤·¤¿¡×
¡ÖJ1¤ÎÉñÂæ¤Ç¤ÎÍ¥¾¡¤òÌÜ»Ø¤·¤¿Æ®¤¤¡¢¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ë¶Á¤¤¤¿¼«Ê¬¤Î¥Á¥ã¥ó¥È¡¢¤½¤·¤ÆACL·è¾¡¤È¤¤¤¦ÆÃÊÌ¤ÊÉñÂæ¤ÇÌ£¤ï¤Ã¤¿ÆÈÆÃ¤Î¶ÛÄ¥´¶¡£¤½¤Î°ì¤Ä¤Ò¤È¤Ä¤¬¤È¤Æ¤âµ®½Å¤Ê·Ð¸³¤Ç¡¢¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¤È¤·¤Æ¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¿Í¤È¤·¤Æ¤Î¼«Ê¬¤òÂç¤¤¯À®Ä¹¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤¿¤«¤±¤¬¤¨¤Î¤Ê¤¤ºâ»º¤Ç¤¹¡£¶ì¤·¤¤»þ¤â¡¢¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¤¤»þ¤â¡¢¾ï¤ËÇØÃæ¤ò²¡¤·¤Æ¶¦¤ËÆ®¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¥Õ¥¡¥ó¡¦¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Î³§¤µ¤ó¡¢¸·¤·¤¯¤â²¹¤«¤¯»ØÆ³¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿´ÆÆÄ¤ä¥³¡¼¥Á¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î³§¤µ¤ó¡¢¤½¤·¤Æ¥¯¥é¥Ö¤Ë´Ø¤ï¤ë¤¹¤Ù¤Æ¤Î³§¤µ¤ó¤ËÂÐ¤·¡¢¿´¤«¤é´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡Ö²£ÉÍF¡¦¥Þ¥ê¥Î¥¹¤Ç²á¤´¤·¤¿»þ´Ö¡¢¤³¤³¤ÇÆÀ¤¿·Ð¸³¤È¸Ø¤ê¤ò¶»¤Ë¡¢¿·¤¿¤ÊÄ©Àï¤Î¾ì¤Ç¤â¼«Ê¬¤é¤·¤¯Á´ÎÏ¤ÇÆ®¤¤Â³¤±¤Þ¤¹¡£3Ç¯´Ö¡¢ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¤Þ¤¿¡¢¿·Å·ÃÏ¤È¤Ê¤ëGÂçºå¤òÄÌ¤·¤Æ¤Ï¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë°Õµ¤¹þ¤ß¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤³¤ÎÅÙ¡¢¥¬¥ó¥ÐÂçºå¤Ø²ÃÆþ¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡¢¿¢ÃæÄ«Æü¤Ç¤¹¡£¥¬¥ó¥ÐÂçºå¤Î°ì°÷¤Ë¤Ê¤ì¤Æ´ò¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£ÀÄ¹õ¤Î¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¤òÃå¤Æ¡¢¥¿¥¤¥È¥ë¤ò³Í¤ë°Ù¤Ë¡¢Â¿¤¯¤Î¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¥Á¡¼¥à¤Î¾¡Íø¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¬¥ó¥ÐÂçºå¤Ë´Ø¤ï¤ëÁ´¤Æ¤ÎÊý¡¹¤È¶¦¤ËÀï¤¨¤ë¤³¤È³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª¡ªÇ®¤¤±þ±ç¡¢¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×
¡¡GÂçºå¤Ï2025ÌÀ¼£°ÂÅÄJ1¥ê¡¼¥°¤Ç17¾¡6Ê¬15ÇÔ¤ÎÀ®ÀÓ¤ò»Ä¤·¡¢¾¡¤ÁÅÀ¡Ö57¡×¤òÀÑ¤ß¾å¤²¤Æ9°Ì¤Ç¥·¡¼¥º¥ó¤ò½ª¤¨¤¿¡£Æ±¥·¡¼¥º¥ó¸Â¤ê¤Ç¡¢3Ç¯´Ö¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ»Ø´ø¤ò¼¹¤Ã¤¿¥À¥Ë¥¨¥ë¡¦¥Ý¥ä¥È¥¹Á°´ÆÆÄ¤¬ÂàÇ¤¡£º£·î12Æü¤Ë¤Ï¡¢PSV¡¢¥Ù¥ó¥Õ¥£¥«¡¢¥¶¥ë¥Ä¥Ö¥ë¥¯¤È¤¤¤Ã¤¿²¤½£¤ÎÌ¾Ìç¥¯¥é¥Ö¤Ç¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¥³¡¼¥Á¤ò·Ð¸³¤·¤Æ¤¤¿¥¤¥§¥ó¥¹¡¦¥¦¥£¥Ã¥·¥ó¥°»á¤Î¿·´ÆÆÄ½¢Ç¤¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
