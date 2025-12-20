¾Ð¤Ã¤Æµã¤¤¤Æ¡¢¿´¤¬¤Û¤É¤±¤ë¡£¡Ø°ìÅÙ¹Ô¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡Ù¡¢¡Ø¥Ò¡¼¥é¡¼¡ÁºÇ¹â¤ÎÎø¿Í¡Á¡Ù¡ØÈà½÷¤Ï¥¥ì¥¤¤À¤Ã¤¿¡Ù¡¢¡ØÎø¤Î¥¹¥±¥Ã¥Á¡Á±þÅú¤»¤è1988¡Á¡Ù´¨¤¤Æü¤Ë¥Ô¥Ã¥¿¥ê¤Ê¿´²¹¤Þ¤ë´Ú¹ñ¥É¥é¥Þ4ºîÉÊ¤ò¾Ò²ð
¿·¤·¤¤Ì¤Íè¤Î¥Æ¥ì¥Ó¡ÖABEMA¡Ê¥¢¥Ù¥Þ¡Ë¡×¤Ç¤Ï¡¢³Ø±à¥É¥é¥Þ¤ä¥é¥Ö¥³¥á¥Ç¥£¡¢¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹¤ä»þÂå·à¤Ê¤ÉÉý¹¤¤¥¸¥ã¥ó¥ë¤Î´ÚÎ®¡¦Ãæ¹ñ¥É¥é¥Þ¡¢±Ç²èºîÉÊ¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¤¤¤ÞÃíÌÜ¤ÎK-POPÈÖÁÈ¤äÏÃÂê¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥óÈÖÁÈ¤ò900ºîÉÊ°Ê¾åÇÛ¿®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
´¨¤µ¤¬Áý¤¹12·î¤Ë¤Ï¡¢¿´²¹¤Þ¤ë´Ú¹ñ¥É¥é¥ÞºîÉÊ¤òÁ´ÏÃÌµÎÁ¤ÇÇÛ¿®¡£²ÈÂ²¤Îå«¤äÎø¤Î¤¹¤ì°ã¤¤¡¢¸ß¤¤¤ò»×¤¤¤ä¤ë¤Þ¤Ã¤¹¤°¤Ê´¶¾ð¤Ê¤É¡¢´Ñ¤ë¿Í¤Î¿´¤ò¤½¤Ã¤È²¹¤á¤ë4ºîÉÊ¤ò¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Åß¤ÎÌë¤Ë¤¸¤Ã¤¯¤ê¿»¤ê¤¿¤¤´¶Æ°¥É¥é¥Þ¤«¤é¡¢¾Ð¤Ã¤Æµã¤±¤ë¥Ò¥å¡¼¥Þ¥ó¥³¥á¥Ç¥£¤Þ¤Ç¡£¤É¤ÎºîÉÊ¤â¡È¿´¤Ë´ó¤êÅº¤¦Ì¾ºî¡É¤È¤·¤ÆÄ¹¤¯°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¥¿¥¤¥È¥ë¡£¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¤¼¤Ò¡¢³Ú¤·¤ó¤Ç¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¢£¡Ø°ìÅÙ¹Ô¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡Ù
2020Ç¯´Ú¹ñ¥É¥é¥ÞÇ¯´Ö»ëÄ°Î¨No.1¡ª¡¡Î¥º§¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¶»¥¥å¥ó¤Î¥Ï¡¼¥È¥Õ¥ë¥é¥Ö¥¹¥È¡¼¥ê¡¼
¥¤¡¦¥ß¥ó¥¸¥ç¥ó¡ß¥¤¡¦¥µ¥ó¥è¥×¤Î¶¦±é¤ÇÏÃÂê¤ò½¸¤á¤¿¡¢²ÈÂ²¤Îå«¤ÈºÆÀ¸¤òÉÁ¤¯¥Ò¥å¡¼¥Þ¥ó¥É¥é¥Þ¡£
Î¥º§¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢¿ÍÀ¸¤Î¤ä¤êÄ¾¤·Êý¤ä²ÈÂ²¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¹¬¤»¤Î¤«¤¿¤Á¤ò¡¢¥æ¡¼¥â¥¢¤È²¹¤«¤µ¤¿¤Ã¤×¤ê¤ËÉÁ¤¤Þ¤¹¡£
¥Ê¥Ò¡Ê¥¤¡¦¥ß¥ó¥¸¥ç¥ó¡Ë¤È¥®¥å¥¸¥ó¡Ê¥¤¡¦¥µ¥ó¥è¥×¡Ë¤Ï¡¢¸ß¤¤¤Ë¾®»ù²Ê°å¤È¤·¤ÆÆ±¤¸ÉÂ±¡¤ÇÆ¯¤¯É×ÉØ¡£Àª¤¤¤ÇÎ¥º§¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿2¿Í¤¬¡¢¼þ°Ï¤ò´¬¤¹þ¤ß¤Ä¤Ä´Ø·¸¤ò½¤Éü¤·¤Æ¤¤¤¯»Ñ¤Ï¡¢¾Ð¤¨¤Æµã¤±¤ë¥Ï¡¼¥È¥Õ¥ë¤Ê¸«¤É¤³¤í¤Î¤Ò¤È¤Ä¡£Æü¾ï¤Î¤µ¤µ¤¤¤Ê½ÐÍè»ö¤¬¶»¤òÂÇ¤Ä¡ÈÅß¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Î¤Û¤Ã¤³¤ê¥É¥é¥Þ¡É¤Ç¤¹¡£
´Ú¹ñ¤Ç¤Ï¡Ö2020Ç¯ºÇ¹â¤Î·æºî¥É¥é¥Þ¡×¤ÈÉ¾¤µ¤ì¡¢ºÇ¹â»ëÄ°Î¨35¡óÄ¶¤¨¤òµÏ¿¤·¤¿Âç¥Ò¥Ã¥Èºî¡£Î¥º§¡¢²ÈÂ²¡¢ºÆ½ÐÈ¯¡½¡½¿ÍÀ¸¤ÎÍÍ¡¹¤Ê¶ÉÌÌ¤Ë´ó¤êÅº¤¦Êª¸ì¤¬¡¢Á´À¤Âå¤Î»ëÄ°¼Ô¤«¤é¶¦´¶¤ò½¸¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¡þ¡Ø°ìÅÙ¹Ô¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡Ù¡¡³µÍ×
¥¥ã¥¹¥È¡§
¥¤¡¦¥ß¥ó¥¸¥ç¥ó
¥¤¡¦¥µ¥ó¥è¥×
¥ª¡¦¥æ¥Ê
¥¡¦¥É¥Õ¥ó
¢£¡Ø¥Ò¡¼¥é¡¼¡ÁºÇ¹â¤ÎÎø¿Í¡Á¡Ù
¥Á¡¦¥Á¥ã¥ó¥¦¥¯¡ß¥Ñ¥¯¡¦¥ß¥Ë¥ç¥ó¤¬Â£¤ë¡¢¿´¤ò¤Û¤É¤¯¡Èµæ¶Ë¤Î¥Ô¥å¥¢¡¦¥é¥Ö¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡É
¿´¤Ë½ý¤òÊú¤¨¡¢¸ÉÆÈ¤ËÀ¸¤¤Æ¤¤¿ÀÄÇ¯¤È¡¢½ý¤òÊú¤¨¤Ê¤¬¤é¤â¿Í¤ò¿®¤¸Â³¤±¤Æ¤¤¿¥Ò¥í¥¤¥ó¡£¤¢¤ë°ø±ï¤Ë¤è¤Ã¤Æ½Ð²ñ¤Ã¤¿2¿Í¤¬¡¢¸ß¤¤¤ò¼é¤ê¡¢Ìþ¤·¹ç¤¤¤Ê¤¬¤é¼æ¤«¤ì¤¢¤Ã¤Æ¤¤¤¯--¡£
¥¹¥ê¥ë¤ÈÀÚ¤Ê¤µ¡¢¤½¤·¤Æ¶»¤¬ÌÄ¤ë¤Û¤É¤Î¥í¥Þ¥ó¥¹¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿Ì¾ºî¡Ø¥Ò¡¼¥é¡¼¡ÁºÇ¹â¤ÎÎø¿Í¡Á¡Ù¤Ï¡¢Â¿¤¯¤Î´Ú¹ñ¥É¥é¥Þ¥Õ¥¡¥ó¤Ë¡È¿ÍÀ¸¥É¥é¥Þ¡É¤È¤·¤Æ°¦¤µ¤ìÂ³¤±¤Æ¤¤¤ëºîÉÊ¤Ç¤¹¡£
¼ç¿Í¸ø¤ò±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢´Ú¹ñ¤ÎÌ¾ÇÐÍ¥¥Á¡¦¥Á¥ã¥ó¥¦¥¯¡£¥¯¡¼¥ë¤Ç´°àú¤Ê¡È°Ç¤Î»Å»ö¿Í¡É¤È¤·¤Æ¤Î»Ñ¤È¡¢À¤´Ö¤ËÊ¶¤ì¤ÆÀ¸¤¤ëÉÔ´ïÍÑ¤ÇÁþ¤á¤Ê¤¤ÀÄÇ¯¤È¤¤¤¦¡¢É½¤ÈÎ¢¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤ò¸«»ö¤Ë±é¤¸Ê¬¤±¡¢¤½¤ÎÌ¥ÎÏ¤¬ÇúÈ¯¡£Ì¿·ü¤±¤Ç¥Ò¥í¥¤¥ó¤ò¼é¤êÈ´¤³¤¦¤È¤¹¤ë»Ñ¤Ï¡¢¡Ø¥·¥Æ¥£¥Ï¥ó¥¿¡¼ in Seoul¡Ù¤ò×Ç×Ê¤µ¤»¤ëÀÚ¤Ê¤µ¤È¥«¥Ã¥³¤è¤µ¤¬Æ±µï¤·¡¢»ëÄ°¼Ô¤Î¶»¤ò¶¯¤¯ÍÉ¤µ¤Ö¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¥Ò¥í¥¤¥ó¤ò±é¤¸¤ë¥Ñ¥¯¡¦¥ß¥Ë¥ç¥ó¤Ï¡¢¡Ø¥È¥¥á¥¡ùÀ®¶Ñ´Û¥¹¥¥ã¥ó¥À¥ë¡Ù¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë±éµ»ÇÉ¡£ÌÀ¤ë¤¯Á°¸þ¤¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ò°¦¤é¤·¤¯ÂÎ¸½¤·¡¢¥Á¡¦¥Á¥ã¥ó¥¦¥¯¤È¤ÎÈ´·²¤ÎÁêÀ¤ÇÊª¸ì¤ò¤è¤êÌ¥ÎÏÅª¤ËºÌ¤ê¤Þ¤¹¡£
2¿Í¤¬ËÂ¤°´Å¤¯¥í¥Þ¥ó¥Á¥Ã¥¯¤ÊÌ¾¥·¡¼¥ó¤Î¿ô¡¹--¡ÈÌÜ±£¤·¥¥¹¡É¡¢¡ÈÈëÌ©¤Î±Ç²è´Û¥Ç¡¼¥È¡É¡¢¡ÈÅ¥ËÀ¥¥¹¡É¤Ê¤É--¤Ï¡¢´Ú¹ñ¥É¥é¥Þ»Ë¾å¶þ»Ø¤Î¡È¶»¥¥å¥óÌ¾¾ìÌÌ¡É¤È¤·¤Æº£¤Ê¤ª¸ì¤ê·Ñ¤¬¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡þ¡Ø¥Ò¡¼¥é¡¼¡ÁºÇ¹â¤ÎÎø¿Í¡Á¡Ù¡¡³µÍ×
¥¥ã¥¹¥È¡§
¥Á¡¦¥Á¥ã¥ó¥¦¥¯
¥Ñ¥¯¡¦¥ß¥Ë¥ç¥ó
¥æ¡¦¥¸¥Æ
¢£¡ØÈà½÷¤Ï¥¥ì¥¤¤À¤Ã¤¿¡Ù
¥Ñ¥¯¡¦¥½¥¸¥å¥ó¤é¹ë²Ú¥¥ã¥¹¥È¤¬Â£¤ë¡È¤È¤¤á¤ËþºÜ¡É¤Î¶»¥¥å¥ó¥é¥Ö¥³¥á¥Ç¥£
ÍÆ»Ñ¤¬¡ÈµÕÅ¾¡É¤·¤¿ÍÄ¤Ê¤¸¤ßÃË½÷¤¬15Ç¯¤Ö¤ê¤ËºÆ²ñ¤·¡¢´ª°ã¤¤¤È¤¹¤ì°ã¤¤¤ÎÃæ¤ÇÎø¤¬ºÆ¤ÓÆ°¤½Ð¤¹Âç¿Íµ¤¥é¥Ö¥³¥á¥Ç¥£¡£¥³¥ó¥×¥ì¥Ã¥¯¥¹¤òÊú¤¨¤Ê¤¬¤é¤âÁ°¸þ¤¤ËÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤¯¥Ò¥í¥¤¥ó¤Î»Ñ¤Ë¡¢»×¤ï¤º±þ±ç¤·¤¿¤¯¤Ê¤ë¡¢Åß¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Î¡È²¦Æ»¡¦¶»¥¥å¥ó¥É¥é¥Þ¡É¤Ç¤¹¡£
¥¯¡¼¥ë¤Ê¥¤¥±¥á¥ó¤ËÀ®Ä¹¤·¤¿¥½¥ó¥¸¥å¥ó¤ò±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢¿Íµ¤ÇÐÍ¥¥Ñ¥¯¡¦¥½¥¸¥å¥ó¡£°ìÊý¡¢¤«¤Ä¤Æ¤ÎÈþ¾¯½÷¤«¤é¡È»ÄÇ°½÷»Ò¡É¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¥Ø¥¸¥ó¤ò±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¥Õ¥¡¥ó¡¦¥¸¥ç¥ó¥¦¥à¡£
ºÆ²ñ¤Î½Ö´Ö¡¢¸«¤¿ÌÜ¤ÎÊÑ²½¤Ëµ¤¸å¤ì¤·¤¿¥Ø¥¸¥ó¤Ï¡¢Èþ¿Í¤Î¿ÆÍ§¡¦¥Ï¥ê¤Ë¼«Ê¬¤ÎÂåÌò¤ò°ÍÍê¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¤½¤³¤«¤é´ª°ã¤¤¤ÎÏ¢º¿¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢ÂåÌò¤ò°ú¤¼õ¤±¤¿¥Ï¥ê¤ÎÈë¤á¤¿Îø¿´¡¢¤½¤·¤ÆÀèÇÚµ¼Ô¥·¥Ë¥ç¥¯¤Î¥Ø¥¸¥ó¤Ø¤Î¤Þ¤Ã¤¹¤°¤ÊÁÛ¤¤¤¬Íí¤ß¹ç¤¦¤³¤È¤Ç¡¢4¿Í¤Î½éÎø¤¬ÍÉ¤ìÆ°¤¯ÀÚ¤Ê¤¯¤â°¦¤ª¤·¤¤ÎøÌÏÍÍ¤¬Å¸³«¡£¾Ð¤¤¤äÎÞ¡¢¤½¤·¤Æ¤¿¤Ã¤×¤ê¤Î¶»¥¥å¥ó¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿¥É¥é¥Þ¤È¤·¤Æ¡¢Â¿¤¯¤Î»ëÄ°¼Ô¤ËÄ¹¤¯°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Æ±ºî¤Ï2015Ç¯MBC±éµ»Âç¾Þ¤Ç10´§¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¡¢´Ú¹ñ¤Ç¤â¶þ»Ø¤Î¥Ò¥Ã¥Èºî¡£Îø¤Î¥È¥¥á¥¤¬¤®¤å¤Ã¤ÈµÍ¤Þ¤Ã¤¿¡ÈÅß¤ÎÄêÈÖ¥é¥Ö¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡É¤È¤·¤Æ¤ª¤¹¤¹¤á¤Î°ìºî¤Ç¤¹¡£
¡þ¡ØÈà½÷¤Ï¥¥ì¥¤¤À¤Ã¤¿¡Ù¡¡³µÍ×
¥¥ã¥¹¥È¡§
¥Ñ¥¯¡¦¥½¥¸¥å¥ó
¥Õ¥¡¥ó¡¦¥¸¥ç¥ó¥¦¥à
¥Á¥§¡¦¥·¥¦¥©¥ó¡ÊSUPER JUNIOR¡Ë
¢£¡ØÎø¤Î¥¹¥±¥Ã¥Á¡Á±þÅú¤»¤è1988¡Á¡Ù
¥Ñ¥¯¡¦¥Ü¥´¥à¤ò»Ï¤á¤È¤·¤¿¹ë²ÚÇÐÍ¥¿Ø¤¬Ì´¤Î¶¥±é¡ª¡¡3¿Í¤ÎÍÄ¤Ê¤¸¤ß¤ÎÃËÀ¤È¥Ò¥í¥¤¥ó¤Î¥í¥Þ¥ó¥¹¤òÉÁ¤¯¥Ï¡¼¥È¥Õ¥ë¡¦¥é¥Ö¥³¥á¥Ç¥£¡¼
1988Ç¯¤òÉñÂæ¤Ë¡¢5²ÈÂ²¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤ÈÀÄ½Õ¤ÎÆü¡¹¤òÃúÇ«¤ËÉÁ¤¡¢Â¿¤¯¤Î»ëÄ°¼Ô¤«¤é¡È¿ÍÀ¸¥É¥é¥Þ¡É¤È¤·¤Æ»Ù»ý¤µ¤ì¤¿¹ñÌ±ÅªºîÉÊ¡£²û¤«¤·¤µ¤È¤Ì¤¯¤â¤ê¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ëÀ¤³¦´Ñ¡¢¾Ð¤Ã¤Æµã¤±¤ë¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Î¿ô¡¹¤¬¶»¤ËÇ÷¤ê¡¢´Ñ½ª¤ï¤Ã¤¿¤¢¤È¤Ë¡ÖÂçÀÚ¤Ê¿Í¤Ë²ñ¤¤¤¿¤¯¤Ê¤ë¡×¿´²¹¤Þ¤ë¥Ò¥å¡¼¥Þ¥ó¥É¥é¥Þ¤Ç¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢Æ±ºî¤Ï¥Ò¥í¥¤¥ó¤Î¥É¥¯¥½¥ó¤ò¼è¤ê´¬¤¯ÍÄ¤Ê¤¸¤ß3¿Í¤È¤Î¥í¥Þ¥ó¥¹¤âÂç¤¤ÊÌ¥ÎÏ¡£Å·ºÍ°Ï¸ë´ý»Î¥Æ¥¯¡Ê¥Ñ¥¯¡¦¥Ü¥´¥à¡Ë¡¢¥¯¡¼¥ë¤ÇÉÔ´ïÍÑ¤Ê¥¸¥ç¥ó¥Õ¥¡¥ó¡Ê¥ê¥å¡¦¥¸¥å¥ó¥è¥ë¡Ë¡¢Í¥ÅùÀ¸¤ÇÁÖ¤ä¤«¤Ê¥½¥Ì¡Ê¥³¡¦¥®¥ç¥ó¥Ô¥ç¡Ë¤È¤¤¤¦¡¢À³Ê¤Î°Û¤Ê¤ë3¿Í¤¬¥Ò¥í¥¤¥ó¤Ø¤ÎÁÛ¤¤¤òÊú¤¨¤Ê¤¬¤éÍÉ¤ìÆ°¤¯¡È»Í³Ñ´Ø·¸¡É¤Ï¡¢»ëÄ°¼Ô¤Î¿´¤òÄÏ¤ó¤ÇÎ¥¤·¤Þ¤»¤ó¡£Îø¤Î¹ÔÊý¤¬ºÇ¸å¤Þ¤ÇÆÉ¤á¤Ê¤¤¥É¥¥É¥´¶¤âÆ±ºî¤ÎÂç¤¤ÊÌ¥ÎÏ¤Ç¤¹¡£
²ÈÂ²Æ±»Î¤ä¶á½êÆ±»Î¤¬½õ¤±¹ç¤¤¤Ê¤¬¤éÀ¸¤¤¿»þÂå¤Î²¹¤«¤µ¤òÉÁ¤¤¤¿Êª¸ì¤Ï´Ú¹ñ¤Ç¼Ò²ñ¸½¾Ý¤È¤Ê¤ê¡¢ºÇ¹â»ëÄ°Î¨18.8¡ó¤òµÏ¿¡£Âè52²óÉ´ÁÛ·Ý½ÑÂç¾Þ¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥¢¥¸¥¢¼çÍ×¥¢¥ï¡¼¥É¤ÇÁí·×22´§¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¿ô¡¹¤Î¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿Âç¥Ò¥Ã¥Èºî¤Ç¤¹¡£
¡þ¡ØÎø¤Î¥¹¥±¥Ã¥Á¡Á±þÅú¤»¤è1988¡Á¡Ù¡¡³µÍ×
¥¥ã¥¹¥È¡§
¥Ø¥ê
¥ê¥å¡¦¥¸¥å¥ó¥è¥ë
¥Ñ¥¯¡¦¥Ü¥´¥à
¥³¡¦¥®¥ç¥ó¥Ô¥ç
