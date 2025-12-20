TP-Link¡Ö¤ªÇ¯¶Ì¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¡×³«ºÅÃæ¡ª iPad Air¤äAmazon¥®¥Õ¥È·ô¤¬Åö¤¿¤ë
¡¡¥Æ¥£¡¼¥Ô¡¼¥ê¥ó¥¯¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ï11·î1Æü¡Á2026Ç¯1·î16Æü23»þ59Ê¬¤Î´ü´Ö¡¢Æ±¼Ò¤ÎÀ½ÉÊ¤ò¹ç·×1Ëü±ß°Ê¾å¹ØÆþ¤·¡¢2026Ç¯1·î20Æü23»þ59Ê¬¤Þ¤Ç¤Ë±þÊç¤·¤¿¿Í¤ÎÃæ¤«¤éÃêÁª¤Ç218Ì¾¤Ë¡¢¹ë²Ú¾ÞÉÊ¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¹¤ë¡Ö¤ªÇ¯¶Ì¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¡×¤ò³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¤ªÇ¯¶Ì¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¡×¤Ç¤Ï¡¢11¥¤¥ó¥ÁiPad Air Wi-Fi ¥â¥Ç¥ë 128GB¡Ê¥«¥é¡¼¤ÎÁªÂò¤ÏÉÔ²Ä¡Ë¤¬1Ì¾¡¢Wi-Fi 7¥®¥Õ¥È¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤¬2Ì¾¡¢Tapo¥¹¥Þ¡¼¥È¥«¥á¥é¥®¥Õ¥È¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤¬5Ì¾¡¢Tapo¥¹¥Þ¡¼¥È¥Û¡¼¥à¥®¥Õ¥È¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤¬10Ì¾¡¢1Ëü±ßÊ¬¤ÎAmazon¥®¥Õ¥È·ô¤¬20Ì¾¡¢5000±ßÊ¬¤ÎAmazon¥®¥Õ¥È·ô¤¬30Ì¾¡¢1000±ßÊ¬¤ÎAmazon¥®¥Õ¥È·ô¤¬150Ì¾¤ËÅö¤¿¤ë¡£
¡¡±þÊç¤Ï¡¢ÀìÍÑ¥Õ¥©¡¼¥à¤Ë¤Æ¼õ¤±ÉÕ¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤¢¤ï¤»¤Æ12·î16Æü¡Á2026Ç¯1·î20Æü23»þ59Ê¬¤Î´ü´Ö¡¢Æ±¼Ò¤Î¸ø¼°X¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡Ê@tplinkjapan¡Ë¤ò¥Õ¥©¥í¡¼¤·¤Æ¡¢¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥óÅê¹Æ¤ò¥ê¥Ý¥¹¥È¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¡ÖDeco BE22¡×¡Ê2¸Ä¥Ñ¥Ã¥¯¡Ë¤¬1Ì¾¡¢¡ÖTapo C465¡×¡Ê2026Ç¯1·îÈ¯ÇäÍ½Äê¡Ë¤¬1Ì¾¡¢3000±ßÊ¬¤ÎAmazon¥®¥Õ¥È·ô¤¬48Ì¾¤ËÅö¤¿¤ë¡¢SNS¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤â³«ºÅÃæ¡£
¡ü1Ëü±ß°Ê¾å¤ÎÀ½ÉÊ¤ò¹ØÆþ¤·¤Æ±þÊç
