»ùÆ¸µÔÂÔ¤« 10ºÐÌ¤Ëþ¤Î»Ò¤É¤â¤ËËÜ¤òÅê¤²¤Ä¤±¤±¤¬¤µ¤»¤ë ½ý³²¤Îµ¿¤¤¤ÇÃË¤òÂáÊá ËÌ³¤Æ»ÂÓ¹»Ô
ËÌ³¤Æ»¡¦ÂÓ¹·Ù»¡½ð¤Ï2025Ç¯12·î19Æü¡¢ÂÓ¹»Ô¤Î²ñ¼Ò°÷¤ÎÃË¡Ê37¡Ë¤ò½ý³²¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÃË¤Ï12·î14Æü¸á¸å5»þ30Ê¬¤´¤í¡¢ÂÓ¹»ÔÆâ¤Î¼«Âð¤Ç¡¢Æ±µï¤¹¤ë¸òºÝÁê¼ê¤Î10ºÐÌ¤Ëþ¤Î½÷¤Î»Ò¤ËÂÐ¤·´é¤ËËÜ¤òÅê¤²¤Ä¤±¡¢¤±¤¬¤ò¤µ¤»¤¿µ¿¤¤¤¬»ý¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢12·î18Æü¡¢ÂÓ¹¤Î»ùÆ¸ÁêÃÌ½ê¤«¤é¡ÖÉã¿Æ¤«¤éË½ÎÏ¤ò¼õ¤±¤¿»Ò¤É¤â¤¬¤¤¤ë¡×¤È·Ù»¡¤ËÄÌÊó¤¬¤¢¤ê»ö·ï¤¬È¯³Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
½÷¤Î»Ò¤Ï´é¤Ë¤¢¤¶¤¬¤¢¤ê°Õ¼±¤Ï¤¢¤ë¾õÂÖ¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
Ä´¤Ù¤ËÂÐ¤·ÃË¤Ï¡ÖËÜ¤ÏÅê¤²¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÍÆµ¿¤òÈÝÇ§¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
»ö·ïÅö»þ¡¢²È¤ÎÃæ¤Ë¤Û¤«¤Î²ÈÂ²¤¬¤¤¤¿¤Î¤«¡¢ÃË¤¬¼ò¤ò°û¤ó¤Ç¤¤¤¿¤Î¤«¡¢¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
·Ù»¡¤ÏÍ¾ºá¤â´Þ¤á¤Æ»ö·ï¤Î¾Ü¤·¤¤·Ð°Þ¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£