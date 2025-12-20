Ãæ¹ñ¡¢ÃÏÊý¤Ç°Û¤Ê¤ë´ë¶È¸þ¤±¹ÔÀ¯´ÆÆÄ¤¬ÂÎ·ÏÅª¤Ê»ÅÁÈ¤ß¤Ë°Ü¹Ô¡½Ãæ¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢
Ãæ¹ñ¤Ç¤ÏÃÏÊýÀ¯ÉÜ¤¬´ë¶È¤ËÂÐ¤·¤Æ¹Ô¤¦¸¡ºº¤ä¼è¤êÄù¤Þ¤ê¤¬ÃÏ°è¤´¤È¤Ë´ð½à¤¬°Û¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢¼êÂ³¤¤¬ÉÔÆ©ÌÀ¤À¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ëÌäÂê¤¬°ÊÁ°¤«¤é»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¡£Ãæ¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¡ÖÀ¯ÉÜ¤¬´ë¶È¸þ¤±¤ÎÄ¹´üÅª¤ÇÂÎ·ÏÅª¤Ê¹ÔÀ¯´ÆÆÄ¤Î»ÅÁÈ¤ß¤Ë°Ü¹Ô¤¹¤ëÁ¼ÃÖ¤ò¿·¤¿¤Ë·è¤á¤¿¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
Ãæ¹ñÄÌ¿®¼Ò¡ÊCNS¡Ë¤Ë¤è¤ë¤È¡¢12·î5Æü¤Ë³«¤«¤ì¤¿¹ñÌ³±¡¡ÊÆâ³Õ¤ËÁêÅö¡Ë¾ïÌ³²ñµÄ¤Ç¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¿´ë¶È´ØÏ¢¹ÔÀ¯¼¹Ë¡¤ÎÀ§Àµ¾õ¶·¤¬Êó¹ð¤µ¤ì¡¢¡Ö¹ÔÀ¯¼¹Ë¡´ÆÆÄ¾òÎã¡ÊÁð°Æ¡Ë¡×¤¬¿³µÄ¡¦¾µÇ§¤µ¤ì¤¿¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢¹ÔÀ¯¼è¤êÄù¤Þ¤ê¤Î²þÁ±¤¬°ì»þÅª¤Ê¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Ä¹´üÅª¤ÇÂÎ·ÏÅª¤Ê»ÅÁÈ¤ß¤Å¤¯¤ê¤Ø°Ü¹Ô¤¹¤ëÂç¤¤ÊÀáÌÜ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
²ñµÄ¤Ç¤Ïº£Ç¯¿Ê¤á¤é¤ì¤¿ÆÃÊÌ¹ÔÆ°¤ÎÀ®²Ì¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤Ä¤Ä¡¢´ë¶È¤Î¶ì¾ð¤ä¥á¥Ç¥£¥¢ÊóÆ»¤ò·Àµ¡¤È¤¹¤ë¸ÄÊÌÀ§Àµ¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢Æ±¤¸Îà·¿¤ÎÌäÂê¤òÁ´¹ñ¤ÇÅý°ìÅª¤Ë°·¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤ëÉ¬Í×À¤¬¶¯Ä´¤µ¤ì¤¿¡£
¹ÔÀ¯¼êÂ³¤¤¬ÃÏ°è¤Ë¤è¤Ã¤Æ°Û¤Ê¤ë¤È¡¢Æ±¤¸»ö°Æ¤Ç¤âÈ½ÃÇ¤¬ÊÑ¤ï¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¡¢´ë¶È¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÎÍ½Â¬²ÄÇ½À¤¬Â»¤Ê¤ï¤ì¤ë¡£¤½¤³¤Ç²ñµÄ¤Ï¸ÄÊÌ°Æ·ï¤Î½¤Àµ¤«¤é°ìÊâ¿Ê¤ó¤Ç¡¢¶¦ÄÌ¤Î¥ë¡¼¥ë¤òÀ°¤¨¡¢Æ±¤¸¼ïÎà¤Î°Æ·ï¤òÁ´¹ñÅª¤ËÂ·¤¨¤Æ°·¤¦Êý¸þ¤Ø²þÁ±¤ò¿Ê¤á¤ëÊý¿Ë¤ò¼¨¤·¤¿¡£
º£Ç¯¤Ï³ÆÃÏ¤Ç´ë¶È´ØÏ¢¹ÔÀ¯¼¹Ë¡¤ÎÌäÂê¤¬½¸ÃæÅª¤ËÀ°Íý¤µ¤ì¡¢¹À¾¤Ç¤Ï3·î°Ê¹ß¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ç2000·ï¤òÄ¶¤¨¤ëÌäÂê¼ê¤¬¤«¤ê¤¬½èÍý¤µ¤ì¡¢°ìÉô¤Ç¤Ï´ë¶È¤ËÀ¸¤¸¤¿Â»¼º¤¬¼è¤êÌá¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢°ìÄê¤ÎÀ®²Ì¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢¼êÂ³¤¤ÎÉÔÈ÷¤äÃ´Åö¼Ô¤ÎºÛÎÌ¤Ëº¸±¦¤µ¤ì¤ë¼¹Ë¡¡¢¤µ¤é¤Ë¤ÏÉÔÅö¤ÊÍ×µá¤¬Íí¤à»öÎã¤Ê¤É¡¢¿¼¤¤ÉôÊ¬¤Ëº¬ÉÕ¤¯ÌäÂê¤Ï°ÍÁ³¤È¤·¤Æ»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Ã»´ü´Ö¤Î¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤Ç¤Ïº¬ËÜÅª¤Ê²þÁ±¤¬Æñ¤·¤¤¤¿¤á¡¢À©ÅÙ¤ÎÌÌ¤«¤éÀ°È÷¤·Ä¾¤¹É¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£²ñµÄ¤Ç¤Ï¡Ö¤³¤¦¤·¤¿ÌäÂê¤¬·«¤êÊÖ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤òËÉ¤°¤Ë¤Ï¡¢´ÆÆÄ¤Î»ÅÁÈ¤ß¤òÄ¹´üÅª¤«¤ÄÂÎ·ÏÅª¤Ëºî¤êÄ¾¤¹¤³¤È¤¬ÉÔ²Ä·ç¤À¡×¤È»ØÅ¦¤µ¤ì¤¿¡£
º£²ó¾µÇ§¤µ¤ì¤¿¡ÖÁð°Æ¡×¤Ï¡¢¤½¤Î¤¿¤á¤ÎË¡ÅªÏÈÁÈ¤ß¤È¤Ê¤ë¡£¤³¤Î¾òÎã¤Ï¹ÔÀ¯¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤Ë´ÆÆÄ¤µ¤ì¤ë¤Ù¤¤«¡¢¼êÂ³¤¤ÎÎ®¤ì¡¢ÀÕÇ¤¤ÎÈÏ°Ï¡¢¤½¤·¤Æ¿¦¸¢ÍðÍÑ¤ä×ó°Õ¡Ê¤·¤¤¡ËÅª¤Ê¼è¤êÄù¤Þ¤ê¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿ºÝ¤ÎÀÕÇ¤ÄÉµÚ¤òÌÀ³Î¤Ë¤¹¤ëÁÀ¤¤¤¬¤¢¤ë¡£²ñµÄ¤Ç¤Ï¹ÔÀ¯¸¢ÎÏ¤òË¡¤ÎÏÈÆâ¤Ç±¿ÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤ò²þ¤á¤Æ¶¯Ä´¤·¡¢´ë¶È¤Ë°Â¿´´¶¤òÍ¿¤¨¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¹ÔÀ¯Ã´Åö¼Ô¤ËÂÐ¤·¤Æ¤â¥ë¡¼¥ë¤òÅ°Äì¤¹¤ë¤è¤¦¶¯¤¤¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÂÇ¤Á½Ð¤·¤¿¡£
CNS¤Ï¡ÖÆÃÊÌ¹ÔÆ°¤«¤éÆü¾ïÅª¤Ê´ÆÆÄÂÎÀ©¤Ø¡¢¸ÄÊÌ½¤Àµ¤«¤éÎà»÷°Æ·ï¤ÎÁ´¹ñÅª¤Êµ¬ÈÏ²½¤Ø¡¢¤µ¤é¤Ë¤ÏË¡À©ÅÙ¤½¤Î¤â¤Î¤ÎÀ°È÷¤Ø¤È¡¢¹ÔÀ¯¼¹Ë¡¤Î²þÁ±¤Ï¼¡¤ÎÃÊ³¬¤Ø¿Ê¤ó¤À¤È¤¤¤¨¤ë¡×¤ÈÊóÆ»¡£¡Ö°ìÏ¢¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ï¥Ó¥¸¥Í¥¹´Ä¶¤ò°ÂÄê¤µ¤»¡¢»Ô¾ì¤ÎÍ½Â¬²ÄÇ½À¤ò¹â¤á¤ë¤¿¤á¤Ë·ç¤«¤»¤Ê¤¤¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢´ë¶È¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âÃæ¹ñ¤Ç³èÆ°¤¹¤ë¾å¤Ç°Â¿´¤Ç¤¤ëÀ©ÅÙ¤Å¤¯¤ê¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡×¤È¸ÀµÚ¤·¤¿¡£¡ÊÊÔ½¸/Æü¸þ¡Ë