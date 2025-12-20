ＤｅＮＡの山崎康晃投手が１９日、自身のＸ（旧ツイッター）を更新。「！？！？！？！？！？！？ これは絶対に山粼康晃が適任だと思う！ 履歴書書かないと。誰か採用されやすい履歴書の書き方教えて下さい」と記し、契約を結ぶアンダーアーマーの求人投稿をリポストした。

アンダーアーマーが「【チームメイト募集中】履歴書を添えてご連絡ください」と記した求人投稿には、応募資格として「横浜を愛している方」「トップアスリートの方」「速い球を投げられる方」とあり、仕事内容は「接客・販売※未経験歓迎」、勤務地は「アンダーアーマー ブランドハウス横浜みなとみらい」。まさに右腕にうってつけの職場だ。

フォロワーからは「履歴書の写真は応募者が思ってる３倍は採用側は重視します」「とにかく丁寧に気持ちを込めて書いてあるものは思いが伝わるハズです」というガチ回答が。ただ、山崎は１７日に「そういえば今日バイトしてる夢見た。不思議な夢だったな。人生で一回もアルバイトしたことない…」と投稿していただけに、「ＵＡイベント、ヤスくんのレジ打ちかな」「ＵＡファンミーティングの前フリかな ニヤッ」「アンダーアーマーの告知に持っていく伏線ですか？」などという反応もあった。