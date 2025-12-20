ÉÙ»³¸©Î©Âç¡¢£±£°£°£°¿ÍÊ¬¤ÎÀ®ÀÓ¤äÃ±°Ì¼èÆÀ¾õ¶·¤òÁ´³ØÀ¸¡¦¶µ¿¦°÷¤¬±ÜÍ÷²ÄÇ½¤Ê¾õÂÖ¤Ë¡Ä³ØÀ¸£²£³¿Í¤¬¸í¤Ã¤Æ±ÜÍ÷
¡¡ÉÙ»³¸©Î©Âç¤Ï£±£¸Æü¡¢ÆÃÄê¤Î¶µ¿¦°÷¤Î¤ß¤Ç¶¦Í¤¹¤ë¤Ï¤º¤Î³ØÀ¸Ìó£±£°£°£°¿ÍÊ¬¤ÎÀ®ÀÓ¤äÃ±°Ì¼èÆÀ¾õ¶·¤Î¥Ç¡¼¥¿¤¬¡¢Á´³ØÀ¸¤È¶µ¿¦°÷¤Ë±ÜÍ÷²ÄÇ½¤Ê¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡£±£¸Æü»þÅÀ¤Ç°ÍÑ¤Ï³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡£
¡¡È¯É½¤Ë¤è¤ë¤È¡¢±ÜÍ÷²ÄÇ½¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ï³ØÀ¸·×£¹£²£³¿ÍÊ¬¤Î»áÌ¾¡¢³ØÀÒÈÖ¹æ¡¢À®ÀÓ¤È¡¢Èó¾ï¶Ð¹Ö»Õ£¶¿ÍÊ¬¤ÎÍúÎò½ñ¡¢Â¾Âç³Ø¤Î³ØÀ¸£¹£±¿Í¤¬¼õ¹Ö¤·¤¿Ã±°Ì¤Î¼èÆÀ¾õ¶·¡£
¡¡³ØÀ¸¤ä¶µ¿¦°÷¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¶ÈÌ³ÍÑ¥Á¥ã¥Ã¥È¤Ê¤É¤Î¥¢¥×¥ê¡Ö¥Á¡¼¥à¥º¡×¤Ç¡¢¾ðÊó¶¦Í¤ÎÀßÄê¤ò¸í¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¸¶°ø¤È¤¤¤¦¡£ÄÌ¾ï¤ÏÉ½¼¨¤µ¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢¥¢¥×¥ê¤Î¸¡º÷¥Ä¡¼¥ë¤ò»È¤Ã¤¿ºÝ¤Ê¤É¤ËÉ½¼¨¤µ¤ì¤ë¾õÂÖ¤À¤Ã¤¿¡£Ã¯¤¬ÀßÄê¤ò¸í¤Ã¤¿¤«¤ä¡¢¤¤¤Ä¤«¤é±ÜÍ÷¤Ç¤¤ë¾õÂÖ¤À¤Ã¤¿¤«¤ÏÉÔÌÀ¡£
¡¡º£·î£¸Æü¤Ë³ØÀ¸¤Î»ØÅ¦¤ÇÈ¯³Ð¤·¤¿¡£Âç³Ø¤ÏÆ±Æü¡¢ËÜÍè¤ÎÀßÄê¤ËÌá¤·¡¢¸í¤Ã¤Æ±ÜÍ÷¤·¤¿£²£³¿Í¤Î³ØÀ¸¤ËÊ¹¤¼è¤ê¤äÊÝÂ¸¥Ç¡¼¥¿¤Îºï½ü°ÍÍê¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
¡¡Âç³Ø¤Î¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤ËÌä¤¤¹ç¤ï¤»Áë¸ý¤òÀßÃÖ¤¹¤ë¡£