»ÊË¡¾Ê ¥¨¥×¥¹¥¿¥¤¥óÊ¸½ñ¤ò³«¼¨¡¡¥Þ¥¤¥±¥ë¡¦¥¸¥ã¥¯¥½¥ó¤µ¤ó¡¢¥ß¥Ã¥¯¡¦¥¸¥ã¥¬¡¼¤µ¤ó¤¬¼Ì¤Ã¤¿¼Ì¿¿¤â
¥¢¥á¥ê¥«¤Î»ÊË¡¾Ê¤Ï¡¢ÀÅªµÔÂÔ¤Îºá¤ËÌä¤ï¤ì¤¿ÉÙ¹ë¤Î¥¨¥×¥¹¥¿¥¤¥ó¸µÈï¹ð¤Ë´Ø¤¹¤ë»ñÎÁ¤Î³«¼¨¤ò»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¥¢¥á¥ê¥«¤Î»ÊË¡¾Ê¤Ï19Æü¡¢ÀÅªµÔÂÔ¤Îºá¤Çµ¯ÁÊ¤µ¤ì¡¢¤½¤Î¸å¡¢¼«»¦¤·¤¿ÉÙ¹ë¤Î¥¨¥×¥¹¥¿¥¤¥ó¸µÈï¹ð¤Ë´Ø¤¹¤ë»ñÎÁ¤Î³«¼¨¤ò¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¾å¤Ç»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¥¯¥ê¥ó¥È¥ó¸µÂçÅýÎÎ¤ä¥Þ¥¤¥±¥ë¡¦¥¸¥ã¥¯¥½¥ó¤µ¤ó¡¢¥í¡¼¥ê¥ó¥°¡¦¥¹¥È¡¼¥ó¥º¤Î¥ß¥Ã¥¯¡¦¥¸¥ã¥¬¡¼¤µ¤ó¤¬¼Ì¤Ã¤¿¼Ì¿¿¤Î¤Û¤«¡¢ÅÁ¸À¥á¥â¤È¤ß¤é¤ì¤ë½ñÎà¤Ê¤É¡¢ÂçÎÌ¤Î»ñÎÁ¤¬³«¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖFOX¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢»ÊË¡¾Ê¤ÏÈï³²¼Ô¤ÎÆÃÄê¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¾ðÊó¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¹õÅÉ¤ê¤·¤Æ±£¤·¤¿¤ÈÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢»ñÎÁ¤¬ËÄÂç¤Ê¤¿¤á³«¼¨¤Ç¤¤ë¾ðÊó¤ÎÀººº¤Ë»þ´Ö¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤·¤Æ¡¢º£¸å2½µ´Ö¤«¤±¤Æ¤¹¤Ù¤Æ¤Î»ñÎÁ¤ò³«¼¨¤¹¤ëÍ½Äê¤À¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¨¥×¥¹¥¿¥¤¥ó¸µÈï¹ð¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¤Ï¡¢11·î¡¢»ÊË¡¾Ê¤ËÂÐ¤·¤ÆÊÝÍ¤¹¤ë´ØÏ¢»ñÎÁ¤Î³«¼¨¤òµÁÌ³ÉÕ¤±¤ëË¡Î§¤¬À®Î©¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢19Æü¤¬¸ø³«¤Î´ü¸Â¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£