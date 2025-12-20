2020Ç¯°Ê¹ß100ÂÇÅÀ°Ê¾å¤Ï¥¼¥í¡Ä³ÆµåÃÄºÇ¸å¤Î½õ¤Ã¿Í³°¹ñ¿Í100ÂÇÅÀ°Ê¾å¤ÏÃ¯¡©
¡¡º£µ¨Î¾¥ê¡¼¥°¤Ç¡È100ÂÇÅÀ¡É°Ê¾å¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿Áª¼ê¤Ï¡¢102ÂÇÅÀ¤Ç¥»¡¦¥ê¡¼¥°ÂÇÅÀ²¦¤Ëµ±¤¤¤¿ºå¿À¡¦º´Æ£µ±ÌÀ¤·¤«¤¤¤Ê¤¤¡£¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°ÂÇÅÀ²¦¤È¤Ê¤Ã¤¿ÆüËÜ¥Ï¥à¡¦¥ì¥¤¥¨¥¹¤Ï90ÂÇÅÀ¤À¤Ã¤¿¡£ºòµ¨¤Ï¥»¥Ñ¤È¤â¤Ë100ÂÇÅÀ¤òµó¤²¤¿Áª¼ê¤Ï¤ª¤é¤º¡¢100ÂÇÅÀ°Ê¾å¥Þ¡¼¥¯¤¹¤ë¤Î¤¬Æñ¤·¤¤»þÂå¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º£²ó¤Ï¡È½õ¤Ã¿Í³°¹ñ¿Í¡É¤Ë¾ÇÅÀ¤òÅö¤Æ¡¢³ÆµåÃÄºÇ¸å¤Î½õ¤Ã¿Í100ÂÇÅÀ°Ê¾å¤ÏÃ¯¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¸«¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£
¡¡2020Ç¯°Ê¹ß¡¢100ÂÇÅÀ°Ê¾åµó¤²¤¿³°¹ñ¿ÍÁª¼ê¤Ï¤ª¤é¤º¡¢ºÇ¸å¤Ë100ÂÇÅÀ°Ê¾å¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¤Î¤ÏÅö»þDeNA¤À¤Ã¤¿¥½¥È¤Î108ÂÇÅÀ¤¬ºÇ¸å¡£¤Ä¤Þ¤ê¸µ¹æ¤¬ÎáÏÂ¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤«¤é¡¢100ÂÇÅÀ°Ê¾å¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿µåÃÄ¤ÏDeNA¤·¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡¥»¡¦¥ê¡¼¥°¤ÎµåÃÄ¤Î½õ¤Ã¿Í³°¹ñ¿Í¤Ï2010Ç¯Âå¡¢ºÇ¤âÁÌ¤Ã¤Æ¤âÃæÆü¤Î2009Ç¯¤Ë110ÂÇÅÀ¤òµó¤²¤¿¥Ö¥é¥ó¥³¤À¤¬¡¢¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°¤Ï¤È¤¤¤¦¤È¡¢³ÚÅ·¤Ï2005Ç¯¤ËµåÃÄ¤¬ÁÏÀß¤µ¤ì¤Æ¤«¤é½õ¤Ã¿Í³°¹ñ¿Í¤Ç100ÂÇÅÀ°Ê¾å¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿Áª¼ê¤Ï¤¤¤Ê¤¤¡£ÆüËÜ¿Í¤ò´Þ¤á¤Æ¤â»³粼Éð»Ê»á¤¬2ÅÙ¡¢ÀõÂ¼±ÉÅÍ¤¬1ÅÙ¤È3ÅÙ¤À¤±¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ÆüËÜ¥Ï¥à¤È¥í¥Ã¥Æ¤Ï¶¦¤ËºÇ¸å¤Ë100ÂÇÅÀ°Ê¾åµó¤²¤¿³°¹ñ¿Í¤Ï2004Ç¯¤Î¥»¥®¥Î¡¼¥ë¡ÊÅö»þÆüËÜ¥Ï¥à¡Ë¡¢¥Ù¥Ë¡¼¡ÊÅö»þ¥í¥Ã¥Æ¡Ë¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ú³ÆµåÃÄºÇ¸å¤Î½õ¤Ã¿Í³°¹ñ¿Í100ÂÇÅÀ°Ê¾å¡Û
¢§ ºå¿À
109¡¡¥´¥á¥¹¡Ê2014Ç¯¡Ë
¢§ DeNA
108¡¡¥½¥È¡Ê2019Ç¯¡Ë
¢§ µð¿Í
129¡¡¥é¥ß¥ì¥¹¡Ê2010Ç¯¡Ë
¢§ ÃæÆü
110¡¡¥Ö¥é¥ó¥³¡Ê2009Ç¯¡Ë
¢§ ¹Åç
104¡¡¥¨¥ë¥É¥ì¥Ã¥É¡Ê2014Ç¯¡Ë
¢§ ¥ä¥¯¥ë¥È
131¡¡¥Ð¥ì¥ó¥Æ¥£¥ó¡Ê2018Ç¯¡Ë
¢§ ¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯
103¡¡¥Ç¥¹¥Ñ¥¤¥Í¡Ê2017Ç¯¡Ë
¢§ ÆüËÜ¥Ï¥à
108¡¡¥»¥®¥Î¡¼¥ë¡Ê2004Ç¯¡Ë
¢§ ¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹
118¡¡¥í¡¼¥º¡Ê2008Ç¯¡Ë
104¡¡¥«¥Ö¥ì¥é¡Ê2008Ç¯¡Ë
¢§ ³ÚÅ·
³ºÅö¼Ô¤Ê¤·
¢§ À¾Éð
103¡¡¥á¥Ò¥¢¡Ê2016Ç¯¡Ë
¢§ ¥í¥Ã¥Æ
100¡¡¥Ù¥Ë¡¼¡Ê2004Ç¯¡Ë