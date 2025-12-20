¥É·³¥Ñ¥Ø¥¹¤¬µÞÅ¾WBC½Ð¾ì¼Âà¡¡¿¿¤ÃÀè¤Ë»²Àï°ÕÍß¤â¡ÄÇØ·Ê¤ËÀäÂÐÉþ½¾¤Î¡È¥È¥Ã¥×¥À¥¦¥ó¡É¤«
¥Ñ¥Ø¥¹¤¬¥¥å¡¼¥ÐÂåÉ½¤ËWBC½Ð¾ì¼Âà¤ò¿½¤·Æþ¤ì¤¿¤ÈÊÆÊóÆ»
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¥¢¥ó¥Ç¥£¡¦¥Ñ¥Ø¥¹³°Ìî¼ê¤¬¥¥å¡¼¥ÐÂåÉ½¤ËÍèÇ¯3·î¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¡¦¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¡¦¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡ÊWBC¡Ë¤Î½Ð¾ì¼Âà¤ò¿½¤·Æþ¤ì¤¿¡£ÊÆ¥¹¥Ý¡¼¥Ä¶ÉESPN¤¬18Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö19Æü¡Ë¤ËÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡¥¥å¡¼¥Ð½Ð¿È¤Î¥Ñ¥Ø¥¹¤Ï2024Ç¯¤Ë¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£º£µ¨¤Ï156»î¹ç¤ÇÂÇÎ¨.272¡¢27ËÜÎÝÂÇ¡¢86ÂÇÅÀ¤Ç¥Á¡¼¥à¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥ºÏ¢ÇÆ¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¡£Åö½é¤ÏWBC½Ð¾ì¤Ø¡Ö¿¿¤ÃÀè¤Ë¡×°ÕÍß¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢°ìÂÎ¡¢²¿¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«¡£ESPN¤Ï¡Ö¥¥å¡¼¥Ð¤¬¥¥å¡¼¥Ð·ÏÊÆ¹ñ¿Í¤Î»²²Ã¤òµñÈÝ¤·¤¿¤³¤È¤ËÂÐ¤·¤ÆÈ¿±þ¤·¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡ESPN¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥¥å¡¼¥ÐÌîµåÏ¢ÌÁ¤Ï¥¥å¡¼¥Ð·ÏÊÆ¹ñ¿Í¤ÎÂåÉ½Æþ¤ê¤ËÁ°¸þ¤¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢Í½È÷ÅÐÏ¿¥ê¥¹¥È¤Ë¤âµºÜ¤µ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡Ö¹ñ¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¡ÊÀ¯ÉÜ´Ø·¸¼Ô¡Ë¤¬¡Ø¥Î¡¼¡Ù¤È¸À¤Ã¤¿¡×¤ÈÊó¤¸¤¿¡£
¡¡WBC¤Ç¥¥å¡¼¥ÐÂåÉ½¤Ï2006Ç¯¤ÎÂè1²óÂç²ñ¤Ç½àÍ¥¾¡¡£2023Ç¯¤Ï¥Ù¥¹¥È4¤Ë¿Ê½Ð¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¶áÇ¯¤Ï¡ÖÀÖ¤¤°ðºÊ¡×¤È¶²¤ì¤é¤ì¤¿ÀäÂÐÅª¤Ê¶¯¤µ¤Ï¤Ê¤¤¡£Â¾¤Î¥¥å¡¼¥Ð·ÏÊÆ¹ñ¿Í¤Ë¤Ï¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹¤Î¥¶¥Ã¥¯¡¦¥Í¥ÈÆâÌî¼ê¡¢¥ä¥ó¥¡¼¥¹¤Î¥«¥ë¥í¥¹¡¦¥í¥É¥óÅê¼ê¤é¤¬¤¤¤ë¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë