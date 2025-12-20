¶¶ËÜ´ÄÆà¡¢Ìò¤È¤Î¶¦ÄÌÅÀ¤Ë¡Ö»ä¤Î¤³¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤Ê¡×µÈÅÄ¹ÝÂÀÏº¤Ï¡ÈºÇ¹â¤Î¿ÆÉã¡É¡Ú¡Ö¥ä¥ó¥É¥¯¡ª¡×¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡Û
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/12/20¡Û2026Ç¯1·î12Æü¥¹¥¿¡¼¥È¤Î¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï·îÍË¥É¥é¥Þ¡Ö¥ä¥ó¥É¥¯¡ª¡×¡ÊËè½µ·îÍË¤è¤ë9»þ¡Á¡Ë¤Ç¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë½÷Í¥¤Î¶¶ËÜ´ÄÆà¡Ê¤Ï¤·¤â¤È¡¦¤«¤ó¤Ê¡¿26¡Ë¤Ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡£¿ô¡¹¤Î±Ç²è¤ä¥É¥é¥Þ¤Ë½Ð±é¤·²Ú¡¹¤·¤¤¥¥ã¥ê¥¢¤òÃÛ¤¤¤Æ¤¤¤ëÈà½÷¤¬¡Ö·î9¡×½é¼ç±é¤Ë¡£»£±Æ¤ÎÍÍ»Ò¤ä¸«¤É¤³¤í¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¶¶ËÜ´ÄÆà¡¢°õ¾Ý¥¬¥é¥ê¤Î¶âÈ±»Ñ
¸µ¥ä¥ó¤È¤·¤Æ¹Ó¤ó¤À²áµî¤ò»ý¤Ä¼ç¿Í¸ø¤¬¡¢¿ÆÍ§¤Î»ö¸Î»à¤ò¤¤Ã¤«¤±¤ËÌÔÊÙ¶¯¤ò½Å¤Í¡¢Ç¾¿À·Ð³°²Ê°å¤Ø¤ÈÅ¾¿È¡£ÉÂµ¤¤Ë¶ì¤·¤à´µ¼Ô¤Ë¿¿Ùõ¤Ë´ó¤êÅº¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢°åÎÅ¸½¾ì¤ò²þ³×¤·¤Æ¤¤¤¯¡¢¾Ð¤¤¤¢¤êÎÞ¤¢¤ê¤ÎÄË²÷°åÎÅ¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤¬Ëë¤ò³«¤±¤ë¡£¶¶ËÜ¤Ï¡¢¼ç¿Í¸ø¡¦ÅÄ¾å¸Ð²»ÇÈ¡Ê¤¿¤¬¤ß¡¦¤³¤È¤Ï¡Ë¤ò±é¤¸¤ë¡£
¡½ ¤Ï¤¸¤á¤Ë¡¢¡Ö·î9¡×½é¼ç±é¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢½Ð±é¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿ºÝ¤Î¿´¶¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¶¶ËÜ¡§¤È¤Æ¤â³Ú¤·¤ß¤Ç¤·¤¿¡£¾®³ØÀ¸¤Î¤È¤¤«¤é¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¥É¥é¥Þ¤ò¸«¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ç¤â¡Ö·î9¡×¤ÏÎò»Ë¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¡È·î9¥Ö¥é¥ó¥É¡É¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡£¶ÛÄ¥¤è¤ê¤â¡¢³Ú¤·¤ß¤À¤Ê¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤ÎÊý¤¬Âç¤¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
¡½ ¼ÂºÝ¤Ë±é¤¸¤Æ¤ß¤Æ¡¢Ìò¤ËÂÐ¤¹¤ë°õ¾Ý¤ä¡¢ºîÉÊ¼«ÂÎ¤Î°õ¾Ý¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¶¶ËÜ¡§¤â¤È¤â¤È¥ä¥ó¥¡¼¤Ç¡¢³Ø¹»¤Ë¹Ô¤«¤º¤Ë¥Ð¥¤¥¯¤ò¾è¤ê²ó¤·¤Æ¤¤¤¿½÷¤Î»Ò¤¬¡¢¿²¤ë´Ö¤âÀË¤·¤ó¤ÇÌÔÊÙ¶¯¤·¤ÆÇ¾¿À·Ð³°²Ê°å¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Î¤¢¤ëÀßÄê¤Ë¶Ã¤¤Þ¤·¤¿¡£
¸Ð²»ÇÈ¤«¤é¤Ï¶Ú¤ÎÄÌ¤Ã¤¿¡Ö¶¯¤µ¡×¤ä¡Ö¸¶Æ°ÎÏ¡×¤ò´¶¤¸¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£µÓËÜ¤òÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤Æ¤â¡¢¡Êº¬ËÜ¡Ë¥Î¥ó¥¸¤µ¤ó¤ÎÂæ»ì¤¬»ä¼«¿È¤¹¤´¤¯¤ä¤ê¤ä¤¹¤¯¤Æ¡¢¤¹¤Ã¤ÈÆþ¤Ã¤Æ¤¯¤ë°õ¾Ý¤Ç¤·¤¿¡£
¡½ ¤³¤ì¤À¤±¸ÄÀ¤Î¶¯¤¤Ìò¤ò±é¤¸¤ë¤³¤È¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¤´¶ìÏ«¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¡£
¶¶ËÜ¡§º£²ó¤Ï´ôÉìÊÛ¤ÇÏÃ¤¹¾ìÌÌ¤¬Â¿¤¯¤Æ¡¢¥¤¥ó¥È¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¤âÀµ³Î¤Ç¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢»ä¤ÏÊ¡²¬½Ð¿È¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤°¤Ã¤ÈÎÏ¤¬Æþ¤ë¤ÈÇîÂ¿ÊÛ¤Ã¤Ý¤¤´ôÉìÊÛ¤ß¤¿¤¤¤Ê¡¢¤è¤¯¤ï¤«¤é¤Ê¤¤º®¤¶¤êÊý¤ò¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡Ä¡¢ÆÃ¤Ë´¶¾ð¤Î¿¶¤ìÉý¤¬Âç¤¤¤¥·¡¼¥ó¤Ç´ôÉìÊÛ¤ò½Ð¤µ¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤¬Æñ¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¤¢¤È¤Ï¡Ö¤¿¤ï¤±¡ª¡×¤È¤¤¤¦Âæ»ì¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó½Ð¤Æ¤¯¤ë¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢À¼¤òÄ¥¤Ã¤Æ¸À¤¦¾ìÌÌ¤¬Â¿¤¯¤Æ¡¢Îý½¬Ãæ¤Î¥í¡¼¥È¡¼¥ó¤ÈÈæ¤Ù¤ë¤È¡Ö¤Ê¤ó¤«°ã¤¦¤Ê¡×¤È»×¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¸Ð²»ÇÈ¤ÏÌÀ¤ë¤¯¤Æ¸ÄÀÅª¤Ç¡¢¤½¤Î¾ì¤Ë¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¶õµ¤¤ò¥¬¥é¥Ã¤ÈÊÑ¤¨¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ç¡¢¤É¤³¤«¿È¶á¤Ë´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤È¤³¤í¤â¤¢¤ë¤«¤Ê¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Æ±é¤¸¤ä¤¹¤¤¤Ç¤¹¡£
¡½ ¤É¤ó¤Ê¤È¤³¤í¤¬»÷¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤«¡£
¶¶ËÜ¡§¡È¥¢¥µ¥Ò¥Ó¡¼¥ë¤ò°û¤ß¤Ê¤¬¤é¥¬¥Ï¥¬¥Ï¾Ð¤¦¡É¤È¤¤¤¦¥È½ñ¤¤ò¸«¤¿¤È¤¤Ë¡¢¡Ö¥Î¥ó¥¸¤µ¤ó¡¢»ä¤Î¤³¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤Ê¡×¤È»×¤Ã¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡£¿¿ÌÌÌÜ¤ËÊª»ö¤ò¹Í¤¨¤ë¤±¤É¡¢¤¢¤ëÄøÅÙµ¤¤Ë¤·¤Ê¤¤µ¤³Ú¤µ¤Ï»÷¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¸Ð²»ÇÈ¤Ï¤È¤Ë¤«¤¯¿¿¤ÃÄ¾¤°¤Ç¡¢¸µ¥ä¥ó¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÀµÄ¾¤µ¤¬¤¢¤ë¡£ÉÂ±¡¤Ï·Ð±ÄÌÌ¤Ê¤É¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¥ê¥¹¥¯¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¸Ð²»ÇÈ¤Ï¤È¤Ë¤«¤¯´µ¼Ô¤µ¤óÂè°ì¡£ÉÂµ¤¤ò¼£¤¹¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯¡¢¤½¤ÎÀè¤Î¿ÍÀ¸¤Þ¤ÇÃ´¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦³Ð¸ç¤Ç¡¢Ì¿·ü¤±¤Ç»Å»ö¤Ë¸þ¤¹ç¤¦»ÑÀª¤¬¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ÂÎÅö¤¿¤ê¤Ç¤Ö¤Ä¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È¤³¤í¤Ï¡¢»ä¤È»÷¤Æ¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡½ °åÎÅ¥É¥é¥Þ¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ï¤É¤Î¤¢¤¿¤ê¤Ë´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡£
¶¶ËÜ¡§°åÎÅ¥É¥é¥Þ¤ÏËÜÅö¤ËÌÌÇò¤¤¤Ç¤¹¡£ÉÂ±¡¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤Êý¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤¤¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤¹¤´¤¯¿È¶á¤ÊÂêºà¤Ç¤â¤¢¤ë¡£¿Í¤ÎÀ¸Ì¿¤Ë´Ø¤ï¤ë¸½¾ì¤Ë¤Ï¶ÛÄ¥´¶¤â¾ï¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¼«Ê¬¤Ë¤ÏÀäÂÐ¤Ë¤Ç¤¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¤·¤ÆÌ¿¤òµß¤¦¸½¾ì¤Ë¡¢¥Ò¡¼¥í¡¼¤ß¤¿¤¤¤Ê¤«¤Ã¤³¤è¤µ¤â´¶¤¸¤ë¤ó¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¥ª¥Ú¤Ë´Ø¤·¤Æ¤â¡¢¾¯¤·¤Î¥ß¥¹¤ÇÂç¤¤Ê·ë²Ì¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤·¡¢Ç¾¤Î¹½Â¤¤Ïº£¤Ç¤â²òÌÀ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤ÉôÊ¬¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ë¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢ÀèÀ¸¤¿¤Á¤¬Ã¯¤«¤òµß¤¤¤Ê¤¬¤éÊÙ¶¯¤ò½Å¤Í¤¿¤ê¡¢°Õ¸«¤ò¸ò¤ï¤·¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤Ë¡¢°åÎÅ¤ÎÌ¤Íè¤Ø¤Î´õË¾¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤È¤³¤í¤¬Ì¥ÎÏ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½ »£±Æ¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¡¢¸½¾ì¤ÎÊ·°Ïµ¤¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¶¶ËÜ¡§¸½¾ì¤ÎÊ·°Ïµ¤¤Ï¤È¤Æ¤â¤¤¤¤¤Ç¤¹¡£ÌÀ¤ë¤¤¿Í¤¬Â¿¤¯¤Æ¡¢¸þ°æÍý¤µ¤ó¡¢µÈÅÄ¹ÝÂÀÏº¤µ¤ó¡¢µÜÀ¤Î°Ìï¤¯¤ó¤È¤«¤È¡¢¤º¤Ã¤È¤¿¤ï¤¤¤Î¤Ê¤¤ÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÌ³¤Æ»½Ð¿È¤Î²»Èø琢¿¿¤µ¤ó¤Ë¤Ï¤ª¤¹¤¹¤á¥¸¥ó¥®¥¹¥«¥ó¤òÊ¹¤¤¤¿¤ê¡¢¸þ°æ¤µ¤ó¤ÎÁêËÐ¥È¡¼¥¯¤òÊ¹¤¤¤¿¤ê¡¢¤¿¤ï¤¤¤â¤Ê¤¤²ñÏÃ¤Ð¤«¤ê¤Ç¤¹¡£»£±Æ½øÈ×¤«¤éµ¤·ó¤Í¤Ê¤¯ÏÃ¤»¤ë¡¢¤È¤Æ¤âµï¿´ÃÏ¤Î¤¤¤¤¸½¾ì¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½ º£²ó¤Û¤ÉÌÀ¤ë¤¤¸½¾ì¤ÏÄÁ¤·¤¤¤Ç¤¹¤«¡©
¶¶ËÜ¡§ÌÀ¤ë¤¤¸½¾ì¤Ï¤Û¤«¤Ë¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¤³¤³¤ÏÆÃ¤Ë¤¹¤´¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜÈÖÄ¾Á°¤Þ¤ÇÃý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡¢Ã¯¤âÂæ»ì¤ò´Ö°ã¤¨¤Ê¤¤¡£ºòÆü¤â¸þ°æ¤µ¤ó¤¬¡Ö¥¯¥í¥Ô¥É¥°¥ì¥ë300¥ß¥ê¡×¤ß¤¿¤¤¤ÊÆñ¤·¤¤¸ÀÍÕ¤ò¥¹¥é¥¹¥é¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Ç¡Ö³êÀå¤¬ÎÉ¤¹¤®¤ë¡×¤È¤¤¤¦ÏÃ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Æ¬¤âÎÉ¤¯¤Æ¡¢¤«¤Ã¤³¤è¤¯¤Æ¡¢¥¹¥¿¥¤¥ë¤âÎÉ¤¯¤Æ¡¢¤½¤Î¾å¤µ¤é¤Ã¤È¤ä¤Ã¤Æ¤Î¤±¤ë¡£¤À¤«¤éµÕ¤Ë¡Ö·çÅÀ¤òÃµ¤½¤¦¡×¤È¤ß¤ó¤Ê¤Ç¸À¤¦¤¯¤é¤¤¡¢´°àú¤À¤Í¤ÈÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡½ µÈÅÄ¹ÝÂÀÏº¤µ¤ó¤È¤Î»£±Æ¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤¬¤¢¤ì¤Ð¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¶¶ËÜ¡§ËÜÅö¤ËÌÌÇò¤¤Êý¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£ÃÊ¼è¤ê¤ä¥Æ¥¹¥È¤Î¤È¤¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤µ¤ó¤¬¾Ð¤Ã¤Á¤ã¤¦¤ß¤¿¤¤¤Ê¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¹ÝÂÀÏº¤µ¤ó¤È¤Ï¡¢¤¹¤´¤¯·ì¤¬·Ò¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë´¶¤¸¤¬¤·¤Þ¤¹¡£¡Ö¤³¤ó¤Ê¤Ë¥¹¥à¡¼¥º¤Ë¤¤¤¯¤ó¤À¡×¤È¤¤¤¦¤¯¤é¤¤´¬¤¤¤Æ½ª¤ï¤ë¤·¡¢ÀäÂÐ¤Ë¤¦¤Þ¤¯¤¤¤¯¼«¿®¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£´ÆÆÄ¤â³Ú¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡¢¡Ö¥¢¥É¥ê¥Ö¤Ç¤ä¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤ß¤¿¤¤¤ÊÎ®¤ì¤Ë¤Ê¤ë¡¢ºÇ¹â¤Î¿ÆÉã¤Ç¤¹¡ª
¡½ ¤¢¤Þ¤ê¿Æ»Ò¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤¬Í¯¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡Ä
¶¶ËÜ¡§ËÜÅö¤Ç¤¹¤«¡Ê¾Ð¡Ë¡£¸«¤¿¤é¤¹¤´¤¯¤·¤Ã¤¯¤ê¤¯¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÖÌ¼¤¬Âç¹¥¤¤Ç»ÅÊý¤Ê¤¤Éã¿Æ¡×¤òÁ´ÎÏ¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤ò»ä¤¬¤¦¤¶¤¬¤ë¡£¤É¤³¤Þ¤Ç»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤Ï¤ª³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¤¬¡¢±Ê±ó¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£¹ÝÂÀÏº¤µ¤ó¤Ï¡¢¡È¥¦¥¶¤¤¿ÆÉã¡É¤òÂÎ¸½¤¹¤ë¤Î¤¬ËÜÅö¤Ë¾å¼ê¤Ç¡£º£¤Þ¤Ç²¿ÅÙ¤«¶¦±é¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥»¥ê¥Õ¤Î³Ý¤±¹ç¤¤¤¬¤¢¤ë¥·¡¼¥ó¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢º£²ó¤³¤ó¤Ê¤Ë¼«Á³¤Ë¿Æ»Ò´Ø·¸¤òÃÛ¤±¤Æ´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
¡½ ºÇ¸å¤Ë¡¢¤³¤ÎºîÉÊ¤Î¸«¤É¤³¤í¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¶¶ËÜ¡§¥Î¥ó¥¸¤µ¤ó¤ÎÉÁ¤¯µÓËÜ¤Ë¤Ï¡¢·ÚÌ¯¤Ê¥Æ¥ó¥Ý´¶¤Î³Ú¤·¤¤¥·¡¼¥ó¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢¡ÖÇ¾¿À·Ð³°²Ê°å¤È¤Ï¡©¡×¤È¤¤¤Ã¤¿ËÜ¼Á¤ËÇ÷¤ëÉôÊ¬¤â¸«¤É¤³¤í¤Ç¤¹¡£¸Ð²»ÇÈ¤Ï¤¹¤´¤¯¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ë¸ÄÀ¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢µÕ¶¤ËÎ©¤Á¸þ¤«¤¦»Ñ¤¬ËÜÅö¤Ë¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¼þ¤ê¤«¤é¤Î¿®Íê¤¬¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤«¤é¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¤À¤Ã¤¿¤±¤É¡¢´µ¼Ô¤È¿¿¤ÃÄ¾¤°¸þ¤¹ç¤¦»ÑÀª¤Ç¾¯¤·¤º¤Ä¼þ¤ê¤òÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤¯¡£¥ä¥ó¥¡¼¤À¤±¤É¿¿ÌÌÌÜ¤Ë°å¼Ô¤È¤·¤ÆÀï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤â´Þ¤á¤Æ¡¢³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¡½ ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
1999Ç¯2·î3ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢Ê¡²¬¸©½Ð¿È¡£Ê¡²¬È¯¥À¥ó¥¹¥Ü¡¼¥«¥ë¥¢¥¤¥É¥ë¥æ¥Ë¥Ã¥È¡¦Rev.from DVL¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ2014Ç¯4·î¤Ë¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£¡Ö´ñÀ×¤Î°ìËç¡×¤È¤¤¤ï¤ì¤ë¼Ì¿¿¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡ÈÅ·»È¤¹¤®¤ë¥¢¥¤¥É¥ë¡É¡È1000Ç¯¤Ë°ìÅÙ¤Î°ïºà¡É¤È¤·¤Æ¥Ö¥ì¥¤¥¯¡£¤½¤Î¸å¤Ï¡¢½÷Í¥¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¤·¡¢±Ç²è¡Ö¥»¡¼¥é¡¼Éþ¤Èµ¡´Ø½Æ ¡ÝÂ´¶È¡Ý¡×¡Ê2016Ç¯¡Ë¤Ç¼ç±é¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£¶áÇ¯¤Î¼ç¤Ê½Ð±éºî¤Ë±Ç²è¡Ö¤«¤°¤äÍÍ¤Ï¹ð¤é¤»¤¿¤¤¡ÁÅ·ºÍ¤¿¤Á¤ÎÎø°¦Æ¬Ç¾Àï¡Á¡×¥·¥ê¡¼¥º¡Ê2019Ç¯¡¦2021Ç¯¡Ë¡¢¡Ö¥¥ó¥°¥À¥à2 ÍÚ¤«¤Ê¤ëÂçÃÏ¤Ø¡×¡Ê2022Ç¯¡Ë¡¢¡Ö²¦ÍÍ¤ËÊû¤°Ìô»Ø¡×¡ÊTBS·Ï¡¿2023Ç¯¡Ë¡¢¡Ö¥È¥¯¥á¥¤¡ª·Ù»ëÄ£ÆÃÊÌ²ñ·×·¸¡×¡Ê¥«¥ó¥Æ¥ì¡¦¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡¿2023Ç¯¡Ë¡¢¡ÖÀÖ¤º¤¤ó¡¢Î¹¤ÎÅÓÃæ¤Ç»àÂÎ¤È½Ð²ñ¤¦¡×¡ÊNetflix¡¿2023Ç¯¡Ë¤Ê¤É¤¬¤¢¤ë¡£2024Ç¯ÅÙ¸å´ü Ï¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤ª¤à¤¹¤Ó¡×¡ÊNHKÁí¹ç¡¦Ëè½µ·î¡ÁÅÚ¤¢¤µ8»þ¡Á¤Û¤«¡Ë¤Ç¤Ï¡¢¼ç¿Í¸ø¡¦ÊÆÅÄ·ë¤ò±é¤¸¡¢¹ñÌ±Åª½÷Í¥¤È¤·¤ÆÌ¾¤òÃÚ¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¶¶ËÜ´ÄÆà¡¢°õ¾Ý¥¬¥é¥ê¤Î¶âÈ±»Ñ
