Á´ÆüËÜ¥Õ¥£¥®¥å¥¢¤Ç³¤³°µ¼Ô¶Ã¤¡Ö¥¹¥¿¡¼¤ÎÍñ¤À¡×¡¡16ºÐ½÷»Ò¤¬¾×·â±éµ»¡Ö¤È¤Æ¤Ä¤â¤Ê¤¤¥¹¥³¥¢¡×
¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥ÈÁ´ÆüËÜÁª¼ê¸¢¤Ë½Ð¾ì¤Î²¬ËüÍ¤»Ò
¡¡¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È¤Î2026Ç¯¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØÂåÉ½ºÇ½ªÁª¹Í²ñ¤ò·ó¤Í¤¿Á´ÆüËÜÁª¼ê¸¢¤¬19Æü¡¢Åìµþ¡¦Âå¡¹ÌÚÂè°ìÂÎ°é´Û¤Ç³«Ëë¤·¤¿¡£½÷»Ò¥·¥ç¡¼¥È¥×¥í¥°¥é¥à¡ÊSP¡Ë¤Ç16ºÐ¤Î²¬ËüÍ¤»Ò¡ÊÌÚ²¼¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¡Ë¤¬¡¢¥È¥ê¥×¥ë¥¢¥¯¥»¥ë¤ò·è¤á¤Æ73.20ÅÀ¤Î¥Ï¥¤¥¹¥³¥¢¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£ÊÆ¹ñ¤ÎÌ¾Êªµ¼Ô¤Þ¤Ç¶Ã¤¤ÎÀ¼¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¸ÞÎØ¤Ë¤ÏÇ¯ÎðÀ©¸Â¤Ç½Ð¤é¤ì¤Ê¤¤16ºÐ¤¬¡¢Á¯Îõ¤Ê±éµ»¤ò¸«¤»¤¿¡£²¬¤ÏËÁÆ¬¤Ë¥ë¥Ã¥Ä¨¡¥È¡¼¥ë¡¼¥×¤ÎÏ¢Â³3²óÅ¾¤ò·è¤á¤ë¤È¡¢¥È¥ê¥×¥ë¥¢¥¯¥»¥ë¤âÀ®¸ù¡£É½¸½ÎÏ¤Ç¤â¥Õ¥¡¥ó¤òÌ¥Î»¤·¤¿¡£¸á¸å7»þ¤«¤é¤Î¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¤ÎÃÏ¾åÇÈÃæ·Ñ¤¬»Ï¤Þ¤ëÁ°¤ËÈäÏª¤µ¤ì¤¿¾×·â¤Î±éµ»¤Ë¤Ï¡¢ÊÆ¹ñ¤ÎÌ¾Êª¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥Èµ¼Ô¤â¶Ã¤¤ÎÀ¼¤ò¾å¤²¤¿¡£
¡¡¥¸¥ã¥Ã¥¡¼¡¦¥¦¥©¥ó»á¤Ï¼«¿È¤ÎX¤Ë¡Ö3²óÅ¾¥ë¥Ã¥Ä+3²óÅ¾¥È¡¼¥ë¡¼¥×¡¢3²óÅ¾È¾¡¢3²óÅ¾¥Õ¥ê¥Ã¥×¡¡µ»½ÑÅÀ44.07¡¢±éµ»¹½À®ÅÀ29.13¡¢¥·¥ç¡¼¥È¥×¥í¥°¥é¥à73.20¤Ç1°Ì¤Ë¡¡WOW ¤³¤ì¤Ï¤È¤Æ¤Ä¤â¤Ê¤¤¥¹¥³¥¢¤À¡£»ä¤Ê¤é±éµ»¹½À®ÅÀ¤Ë¤µ¤é¤Ë¹âÆÀÅÀ¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£¤µ¤é¤ËÊÌÅê¹Æ¤Ç¤â¡ÖÈà½÷¤Ï¥¸¥å¥Ë¥¢¤«¤é¥·¥Ë¥¢¥¹¥±¡¼¥¿¡¼¤Ø¤È¥Ö¥ì¥¤¥¯¤¹¤ë¤«¡©¡¡¤³¤ì¤Ï¶Ã°ÛÅª¡¢¥¹¥¿¡¼¤ÎÍñ¤À¡×¤È¶Ã¤¤ÎÀ¼¤òÏ³¤é¤·¤¿¡£
¡¡²¬¤Ï2009Ç¯9·î13ÆüÀ¸¤Þ¤ì¤Î16ºÐ¡£º£µ¨¤Ï¥¸¥å¥Ë¥¢¥°¥é¥ó¥×¥ê¥·¥ê¡¼¥º¤Î¥¢¥ó¥«¥éÂç²ñ¤ÇÍ¥¾¡¤·¡¢Á´ÆüËÜ¥¸¥å¥Ë¥¢Áª¼ê¸¢¤Ï2°Ì¡£ºòÇ¯¤ÏÁ´ÆüËÜÁª¼ê¸¢¤Ç16°Ì¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
