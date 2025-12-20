¡Ö¤³¤ì¤Ï¾ï½¬ÈÈ¤À¤Ê¡×¡Ú¥Þ¥ÞÍ§¤È½é¤ª¤Ç¤«¤±¡Û¤Ç¡¢¥Þ¥ÞÍ§¤¬¡Ø²æÀè¤Ë¤È¥ì¥¸¤Ø¸þ¤«¤¦ÍýÍ³¡Ù¤Ë¶ÃØ³
¿Í¤È½Ð¤«¤±¤¿ºÝ¡¢¼«Ê¬¤Î»È¤Ã¤¿¤ª¶â¤ò¼«Ê¬¤Ç»ÙÊ§¤¦¤Î¤ÏÅöÁ³¤Î¤³¤È¡£¤·¤«¤·¡¢À¤¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¤¢¤Î¼ê¤³¤Î¼ê¤ò»È¤Ã¤ÆÆÀ¤ò¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿¤ê¡¢»ÙÊ§¤¤¶â³Û¤òÍÞ¤¨¤¿¤ê¤¹¤ë¤º¤ë¸¤¤¿Í¤â¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡Ä¡Ä¡£º£²ó¤ÏÉ®¼Ô¤¬¼ÂºÝ¤Ë½Ð²ñ¤Ã¤¿¡Ø¤º¤ë¸¤¤¥Þ¥ÞÍ§¡Ù¤Î¥¨¥Ô¥½ー¥É¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¶á½ê¤Î¥Þ¥ÞÍ§¤È½é¤ª¤Ç¤«¤±
Æ±¤¤Ç¯¤Î»Ò¤É¤â¤ò»ý¤Á¶á½ê¤Ë½»¤à¥Þ¥ÞÍ§¡¦A»Ò¤È¤Ï¡¢ÄÌ±à¥Ð¥¹¤ÎÁ÷·Þ¤Ç¤Î°§»¢¤ä¡¢¸ø±à¤Ç»Ò¤É¤â¤òÍ·¤Ð¤»¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤ËÎ©¤ÁÏÃ¤ò¤·¤¿¤ê¤¹¤ëÄøÅÙ¤Î´Ø·¸¤òÃÛ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Î©¤ÁÏÃ¤Î¤Ê¤«¤Ç¥¢¥ß¥åー¥º¥á¥ó¥È»ÜÀß¤ÎÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ê¡¢º£ÅÙ½é¤á¤Æ°ì½ï¤Ë¤ª¤Ç¤«¤±¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡ª
¹½À®
¥¢¥ß¥åー¥º¥á¥ó¥È»ÜÀß¤Ø¸þ¤«¤¦¥á¥ó¥Ðー¤Ï¡¢A»Ò¤ÈÌ¼¡¢»ä¤ÈÌ¼¤Î4¿Í¡£
ÌÜÅªÃÏ¤Þ¤Ç¤Ï¹âÂ®Æ»Ï©¤ò»È¤Ã¤Æ¼Ö¤Ç1»þ´Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¤Ç¤¹¡£
A»Ò¤Ï±¿Å¾¤Ë¤¢¤Þ¤ê¼«¿®¤¬¤Ê¤¤¤½¤¦¤Ç¡¢º£²ó¤Ï»ä¤¬¼Ö¤ò½Ð¤·±¿Å¾¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
²æÀè¤Ë¤È¥ì¥¸¤Ø¸þ¤«¤¦A»Ò
ÌÜÅªÃÏ¤ËÅþÃå¤·¡¢¤Þ¤º¤Ï¤ªÃë¤´ÈÓ¡ª
¤ªÅ¹¤ËÆþ¤ê¿©»ö¤òºÑ¤Þ¤»¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢A»Ò¤Ï¿©¸å²æÀè¤Ë¤È¥ì¥¸¤Ø¸þ¤«¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤Æ4¿ÍÊ¬¤Ç4,800±ß¤Î²ñ·×¤Ë¤¿¤¤¤·¤Æ¡¢A»Ò¤Ï2,000±ß»ÙÊ§¤¤¤µ¤Ã¤µ¤È¤ªÅ¹¤ò½Ð¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¤¨¡© »ä¤¬800±ß¤âÂ¿¤¯Ê§¤¦¤Î¡©¡×¤È¤Ï»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¾ì¤Ç»ØÅ¦¤·¤ÆÇÈÉ÷¤òÎ©¤Æ¤ë¤Î¤¬·ù¤Ç¸À¤¤½Ð¤»¤º¡¢»Ä¤ê¤Î2800±ß¤ò»ÙÊ§¤¤¤Þ¤·¤¿¡£