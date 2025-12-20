À®µÜ´²µ®¡¢Éüµ¢¤·¤¿ÇÐÍ¥¶È¤Ï¡ÖÀ¸¤¤Æ¤¤¤ë´¶³Ð¤ò¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¯ÆÀ¤é¤ì¤ë»Å»ö¡×ÍèÇ¯£±£²Ç¯¤Ö¤ê¼ç±éÉñÂæ
¡¡ÇÐÍ¥¤ÎÀ®µÜ´²µ®¡Ê£´£³¡Ë¤¬¡¢£±£²Ç¯¤Ö¤ê¤Î¼ç±éÉñÂæ¤òÂÔ¤Á¤ï¤Ó¤Æ¤¤¤ë¡£ÍèÇ¯£±·î¤Ë³«Ëë¤¹¤ë»°ÅçÍ³µªÉ×¤ÎÂåÉ½ºî¡Ö¥µ¥É¸ô¼ßÉ×¿Í¡×¤Ï¡¢£²£°£°£°Ç¯¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼ºî°ÊÍè¤È¤Ê¤ë±é½Ð²È¡¦µÜËÜÐ³Ìç»á¡Ê£¶£·¡Ë¤È¤Î¥¿¥Ã¥°¡££±£¶Ç¯¤Ë·ÝÇ½³¦¤ò°ìÅÙ°úÂà¤·¤Æ¤«¤é¤ÎÀ¸³è¤ä¡¢¡ÖÀ¸¤¤Æ¤¤¤ë´¶¤¸¤¬¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦ÉñÂæ¤Ø¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤ËÇ÷¤Ã¤¿¡£¡ÊËÙËÌ¡¡Ä÷¿Î¡Ë
¡¡À®µÜ¤ÎÀ¡¤ó¤ÀÆ·¤Ë¤Ï¡¢°ìÅÀ¤ÎÆÞ¤ê¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¥Õ¥¡¥ó¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¤¢¤Þ¤¿¤ÎÇÐÍ¥Ãç´Ö¤ä±é½Ð²È¤ò¤¦¤Ê¤é¤»¤Æ¤¤¿ºÍÇ½¤¬½É¤ë¡£¡ÖÇÐÍ¥¤ò¤ä¤ë¤Ê¤é¤Ð¡¢ÀäÂÐ¤ËÉñÂæ¤ò¤É¤³¤«¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¤ä¤ê¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬¤¢¤Ã¤¿¡×¤È¸À¤¤ÀÚ¤Ã¤¿¡£
¡¡ºò²Æ¤Ë¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤ÇË¬¤ì¤¿³ùÁÒ¤ÎºàÌÚºÂ³¤´ß¤Ç¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼ºî¤ËÈ´¤Æ¤¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿²¸¿Í¡¦µÜËÜ»á¤È±¿Ì¿Åª¤ËºÆ²ñ¡£ÉñÂæ½Ð±é¤ò¥ª¥Õ¥¡¡¼¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¡Ö¥¸¥ã¥º¤Î¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤é¡¢¤¿¤Þ¤¿¤ÞÌÜ¤ÎÁ°¤ËÐ³Ìç¤µ¤ó¤¬¤¤¤é¤·¤¿¡£Éüµ¢¤ÎÏÃ¤ò¤·¤¿¤é¡Øº£ÅÙ¤´ÈÓ¿©¤Ù¤Ë¤¤¤³¤¦¡Ù¤È¡£¤³¤³¤Ç¼«Ê¬¤òÇä¤ê½Ð¤·¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¡ØÉñÂæ¤ËÄ©Àï¤ò¤·¤¿¤¤¡Ù¤È¸À¤Ã¤¿¡£Å·¤Î¤ª¤Ü¤·¤á¤·¡£ÀäÂÐ¤ËÐ³Ìç¤µ¤ó¤È»Å»ö¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¡×
¡¡Ãæ³Ø»þÂå¤Ë¡Ö¶â³Õ»û¡×¤ò£²¥Ú¡¼¥¸¤ÇÃÇÇ°¤·¤Æ°ÊÍè¡¢Ìµ±ï¤À¤Ã¤¿»°ÅçºîÉÊ¡£µÜËÜ»á¤¬±é½Ð¤¹¤ë¡Ö¥µ¥É¸ô¼ßÉ×¿Í¡×¡ÊÍèÇ¯£±·î£¸Æü¡Á£²·î£±Æü¡¢µª°ËÔ¢²°¥µ¥¶¥ó¥·¥¢¥¿¡¼£Ô£Á£Ë£Á£Ó£È£É£Í£Á£Ù£Á¡Ë¤Î¥»¥ê¥ÕÎÌ¤Ï¡¢Ìò¼Ô¿ÍÀ¸¤Ç¤âÃÇ¥È¥Ä¤ÎÂ¿¤µ¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Öº£¤Þ¤Ç¼«Ê¬¤¬ÇÝ¤Ã¤¿ÇÐÍ¥¤Îµ»½Ñ¤Ç¤Ï¾è¤ê±Û¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¡£¤â¤¦£±¤Ä¡¢£²¤Ä¡¢£³¤Ä¡Ê¾å¤ÎÃÊ³¬¤Ë¡ËÈ´¤±¤Ê¤¤¤ÈÅþÃ£¤Ç¤¤Ê¤¤¥´¡¼¥ë¤¬¤¢¤ë¡£¤³¤ì¤òÄ¶¤¨¤Ê¤¤¤È¼¡¤Ï¤Ê¤¤¡£²¶¤Î¿ÍÀ¸¤Ã¤Æ¤³¤¦¤Ê¤ó¤À¤Ê¡¢¤È¡£º£¤½¤Î»îÎý¤Ë°Õ¼±Åª¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤ë´¶¤¸¤¬¤¹¤ë¡×
¡¡£²£µÇ¯¤Ö¤ê¤Ë¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤àµÜËÜ»á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¾ðÇ®Åª¤Ç¿Í´Ö¤é¤·¤¤¿Í¡£°Â¿´¤·¤ÆÈô¤Ó¹þ¤á¤ë¡×¤È¿®Íê¤ò´ó¤»¤ë¡£¡Ö¥»¥ê¥Õ¤Î°Õ¿Þ¤òÌÀ³Î¤ËÅÁ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£¤¹¤´¤¯°¦¾ð¤ò»ý¤Ã¤Æ¡¢ËÍ¤Î¤¤¤¤¤È¤³¤í¤â°¤¤¤È¤³¤í¤â¤·¤Ã¤«¤ê¸«¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡ØÐ³Ìç¤ÎÌÜ¡Ù¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×
¡¡¡Ö¥µ¥É¸ô¼ßÉ×¿Í¡×¤Ï½÷À¤Î²ñÏÃ·à¤À¤¬¡¢±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¼«¿È¤äÅì½Ð¾»Âç¡Ê£³£·¡Ë¡¢²ÃÆ£²íÌé¡Ê£¶£²¡Ë¤é£¶¿Í¤ÎÃËÀÇÐÍ¥¡£¸Î¡¦éðÀî¹¬Íº»á¡Ê£²£°£±£¶Ç¯»àµî¡¢µýÇ¯£¸£°¡Ë¤Î±é½ÐÉñÂæ¡Ö¤ªµ¤¤Ë¾¤¤¹¤Þ¤Þ¡×¡Ê£°£´¡¢£°£·Ç¯¡Ë¤Ç½÷À¤ò±é¤¸¤¿»þ¤ÎÉ½¸½¤¬¡¢¤¤¤Þ¤À¤ËÂÎ¤«¤éÈ´¤±¤¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡£·Î¸Å¤Ç¤â¡Ö½÷ÀÌò¤Ê¤ó¤À¤±¤É¡¢Ð³Ìç¤µ¤ó¤¬µá¤á¤Æ¤¯¤ë¤â¤Î¤Ï¡Ø½÷À¡Ù¤È¤¤¤¦·Á¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¿Í´Ö¤½¤Î¤â¤Î¡£½÷ÀÅª¤ÊÍ×ÁÇ¤òÁ´ÉôÇÓ½ü¤·¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦ºî¶È¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È»î¹Ôºø¸í¤ÎÆü¡¹¤À¡£
¡¡ÇÐÍ¥¥Ç¥Ó¥å¡¼¤Ï¡¢µÜËÜ»á±é½Ð¤ÎÉñÂæ¡ÖÌÇ¤Ó¤«¤±¤¿¿ÍÎà¡¢¤½¤Î°¦¤ÎËÜ¼Á¤È¤Ï¡Ä¡×¡Ê£°£°Ç¯¡Ë¤À¤Ã¤¿¡££±£·ºÐ¤Ç¼«¤é¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ë±þÊç¡£±éµ»Ì¤·Ð¸³¤Ê¤¬¤éÈ´¤Æ¤¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¡ÖË°¤À¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤º¤Ã¤ÈÂ³¤±¤Æ¤¤¤±¤Æ¡¢À¸¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¼Â´¶¤Ç¤¤ë»Å»ö¤¬¤è¤«¤Ã¤¿¡££³Ç¯¤°¤é¤¤¤ä¤Ã¤Æ¥À¥á¤À¤Ã¤¿¤é¤¤Ã¤Ñ¤ê¤ä¤á¤Æ¡¢°ã¤¦¤³¤È¤Ç¤ª¶â¤ò²Ô¤²¤Ð¤¤¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¿¡×
¡¡£°£²Ç¯¤ÎÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö¤´¤¯¤»¤ó¡×¤ÇÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤Ë¥¹¥¿¡¼¥À¥à¤Ø¶î¤±¾å¤¬¤Ã¤¿¡£¡Ö¤¹¤´¤¯¥Ï¥ó¥°¥ê¡¼¤À¤Ã¤¿¡£¤Û¤È¤ó¤É¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ËÍî¤Á¤º¤Ë¤ª»Å»ö¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¿¡£ÀäÂÐ¤ËÇÐÍ¥¤È¤¤¤¦»Å»ö¤ÇÂçÀ®¤¹¤ë¡¢¤È¤¤¤¦°Õ¼±¤¬¹â¤«¤Ã¤¿¡×
¡¡Çä¤ì¤Ã»Ò¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤âÃµµá¿´¤Î²ô¤À¤Ã¤¿¡£¡Ö±Ç²è¤Ç¤âÊÉ¤Ë¤Ö¤ÁÅö¤¿¤ëºîÉÊ¤òÄê´üÅª¤ËÁª¤ó¤Ç¡¢¼«Ê¬¤«¤é²õ¤ì¤Ë¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¡£ÆÃ¤Ë¡¢¤ä¤êÄ¾¤·¤¬¤¤«¤Ê¤¤ÉñÂæ¤È¤¤¤¦É½¸½¤ËÌ¥Î»¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
¡¡¡ÖÉñÂæ¤Ã¤ÆÅ¾µ¡¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¡Ê±éµ»¤Î¡Ë¤ä¤êÊý¤ò»î¤»¤ë¡£·Î¸Å¤Î´ü´Ö¤Ë°ú¤½Ð¤·¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤¯¡£ÉñÂæ¤ÏÀ¸¤Î¤â¤Î¤Ç¡¢²¿¤È¤â¸À¤¨¤Ê¤¤¶ÛÄ¥´¶¤¬¤¢¤ë¡£»îÎý¤Î¾ì¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡×
¡¡À®µÜ¤Ë¤È¤Ã¤ÆÁ°²ó¤ÎÉñÂæ¤Ï¡¢éðÀî»á±é½Ð¤Î¡ÖÂÀÍÛ£²£°£¶£¸¡×¡Ê£±£´Ç¯¡Ë¡£¤«¤Ä¤Æ¶¦±é¤·¤¿»ÔÂ¼Àµ¿Æ¡Ê£·£¶¡Ë¤¬´Õ¾Þ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤³¤È¤¬Ëº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤¡£
¡¡¡Ö»ÔÂ¼¤µ¤ó¤¬ËÍ¤Î³Ú²°¤ËÍè¤Æ¡¢µã¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¡ØËÜÅö¤ËÎÉ¤«¤Ã¤¿¡Ù¤È¡£¤½¤ó¤Ê¤Õ¤¦¤Ë´¶¤¸¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¤Ê¤ó¤Æ»×¤Ã¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Ìò¼Ô¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤Ê¡¢¤È¤½¤Î»þ»×¤Ã¤¿¡×
¡¡£³£°Âå¤ËÆþ¤Ã¤Æ½Ð±é¤·¤¿¥É¥é¥Þ¡ÖÁêËÀ¡×¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤È¤·¤Æ¤â¿·¤·¤¤¥¸¥ã¥ó¥ë¤Ç¡¢Ä©Àï¤·¤¬¤¤¤¬¤¢¤Ã¤¿¡×¡£Ì¾¥³¥ó¥Ó¤È¤Ê¤Ã¤¿¿åÃ«Ë¡Ê£·£³¡Ë¤Ë¤Ï¡ÖÇÐÍ¥¤È¤·¤ÆÁÇÄ¾¤ËÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¦°ì¿Í¡£Âº·É¤Ç¤¤ëÊý¤Ë½Ð²ñ¤¨¤¿¡×¤È´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡£±£¶Ç¯¤ËÆÍÇ¡¡¢·ÝÇ½³¦¤ò°úÂà¤·¤¿¡£¡Ö¿´¤Ë¤Ý¤Ã¤«¤ê·ê¤¬³«¤¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¼«Ê¬¤ò¼è¤êÌá¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¡×¤È¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¡¦¥Ð¥êÅç¤Ë°Ü½»¡£¤½¤Î¸å¤ÏÊÆ¹ñ¤ä¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¿ô¤«¹ñ¤ò½ä¤Ã¤¿¡£¥ª¥é¥ó¥À¡¦¥¢¥à¥¹¥Æ¥ë¥À¥à¤Ç¤ÏÄ®ÊÂ¤ß¤äÂ¿ÍÍ¤Ê¿Í¼ï¤Î¹Ô¤¸ò¤¦´Ä¶¤¬È©¤Ë¹ç¤¤¡¢¥Ó¥¶¤ò¼èÆÀ¤·¤Æ¿ôÇ¯´ÖÂÚºß¤·¤¿¡£
¡¡¸½ÃÏ¤Ç¤Ï¡¢³¨¤Î¶ñ¤ò»Ø¤Ë¤Ä¤±¤ÆÉÁ¤¯¥Õ¥£¥ó¥¬¡¼¥Ú¥¤¥ó¥Æ¥£¥ó¥°¤ËË×Æ¬¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¡Ö¼«Ê¬¤Ï²¿¤«¤ò·Á¤Ë¤·¤¿¤ê¡¢É½¸½¤ò¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤¬Âç¹¥¤¤Ê¤ó¤À¤Ê¤ÈºÆ³ÎÇ§¤·¤¿¡×
¡¡£²£°Ç¯Ëö¤Ëµ¢¹ñ¡£ÇÐÍ¥Éüµ¢¤òË¾¤àÀ¼¤Ï¼ª¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¡Ö°ìÅÙ¥Ô¥ê¥ª¥É¤òÂÇ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÇÌá¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦´è¸Ç¤Êµ¤»ý¤Á¤¬¤¢¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¤¤¤Þ¤À¤ËÃíÌÜ¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤Î¤¬¥¨¡¼¥ë¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¡Øº£¡¢ÂæËÜ¤ò³«¤¤¤¿¤éÌÌÇò¤¤¤³¤È¤Ç¤¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡Ù¤È¼«Ê¬¤Ë´üÂÔ¤¬»ý¤Æ¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×
¡¡º£Ç¯£³·î¤ËÇÛ¿®¤µ¤ì¤¿£Á£Â£Å£Í£Á¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥É¥é¥Þ¡Ö»à¤Ì¤Û¤É°¦¤·¤Æ¡×¤Ç£¸Ç¯¤Ö¤ê¤ËÇÐÍ¥Éüµ¢¡£ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö¥á¥·¥É¥é¡×¤Ç£¹Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¤Ë½Ð±é¤·¤¿¤³¤È¤âÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤À¡£¡Ö´·¤ì¤Æ¤Ê¤¤¤±¤É¡¢ÎÏ¤¬È´¤±¤Æ¼«Á³ÂÎ¤Ë¤Ê¤ì¤¿¡£³§¤µ¤ó¤ÎÈ¿±þ¤¬²¹¤«¤¯¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤·¡Ø¤¦¤ì¤·¤¤¤Ê¡¢¤è¤·´èÄ¥¤í¤¦¡Ù¤ÈÎå¤ß¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×
¡¡ºÆ¤ÓÌá¤Ã¤Æ¤¤¿ÇÐÍ¥¤È¤¤¤¦¿¦¶È¤Ë¡¢²¿Êª¤Ë¤âÂå¤¨¤¬¤¿¤¤Ì¥ÎÏ¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö²áµî¤Ë¤¢¤Ã¤¿ÎÉ¤¤¤³¤È¤â°¤¤¤³¤È¤â¡¢Á´¤Æ¤òÂæËÜ¤Î¥»¥ê¥Õ¤Ë¹þ¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤¬Âé¸ï¡Ê¤À¤¤¤´¡ËÌ£¡£¾ðÇ®¤òÃí¤®¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë»þ¤Î½¸ÃæÎÏ¡¢ËÂ¤®¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¤ª¼Çµï¤Î½Ö´Ö¡Ä¡£À¸¤¤Æ¤¤¤ë´¶³Ð¤ò¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¯ÆÀ¤é¤ì¤ë»Å»ö¤Ê¤Î¤«¤Ê¡×
¡¡¾Íè¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö£²¡¢£³Ç¯¸å¤ÏÁÛÁü¤¬¤Ä¤¯¤±¤É¡¢£±£°Ç¯¸å¤ä£²£°Ç¯¸å¤ÏÌ¤ÃÎ¡×¤È¤¤¤¦¡£ÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢É½¸½¼Ô¤È¤·¤Æ¤Î¡ÈÍ¾Çò¡É¤À¡£
¡¡¡Ö¥¼¥í¤«¤é£±£°£°¤Þ¤Ç¼«Ê¬¤¬¤³¤¦¤À¡¢¤¢¤¢¤À¤ÈÁ´Éô¸À¤¦¤Î¤Ã¤Æ¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤¸¤ã¤Ê¤¤µ¤¤¬¤¹¤ë¡£¸«¤¨¤Ê¤¤¤â¤Î¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ëÊý¤¬¥ß¥¹¥Æ¥ê¥¢¥¹¤ÇÎÉ¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡×
¡¡Ææ¤á¤¤¤¿ÉôÊ¬¤â´Þ¤á¤Æ¡¢Ìò¼Ô¤È¤·¤Æ¤Î¸Ê¤òÐíâ×¡Ê¤Õ¤«¤ó¡Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤³¤Ë¤Ï³Î¤«¤Ê¡ÖÀ®µÜ¤ÎÌÜ¡×¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¢¡À®µÜ¡¡´²µ®¡Ê¤Ê¤ê¤ß¤ä¡¦¤Ò¤í¤¡Ë£±£¹£¸£²Ç¯£¹·î£±£´Æü¡¢ÅìµþÅÔÀ¸¤Þ¤ì¡££´£³ºÐ¡££²£°£°£°Ç¯¥Ç¥Ó¥å¡¼¡££°£±Ç¯¡ÖÅ®¤ì¤ëµû¡×¤Ç±Ç²è½é½Ð±é¡££°£µÇ¯¥¨¥é¥ó¥É¡¼¥ë¾Þ¿·¿Í¾Þ¡££±£°Ç¯£Ô£Â£Ó·Ï¡Ö¥ä¥ó¥¡¼·¯¤È¥á¥¬¥Í¤Á¤ã¤ó¡×¤ÇÃÏ¾åÇÈÏ¢¥É¥é½é¼ç±é¡££±£¶Ç¯¤Ë·ÝÇ½³¦°úÂà¤òÈ¯É½¤·¤¿¤¬º£Ç¯ÇÐÍ¥Éüµ¢¡£¼Â¶È²È¤È¤·¤Æ¤â³èÆ°¤·¡¢£²£´Ç¯¤Ë¤ÏÈþÍÆ¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö£Î£Õ¡¡£Ä£Ï¡¥¡×¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¡££±£·£²¥»¥ó¥Á¡£·ì±Õ·¿£Á¡£