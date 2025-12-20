22ºÐ¥°¥é¥É¥ë¡¢£Ç¥«¥Ã¥×¶»ÏÆ¤¬ÂçÃÀÏª½Ð¤Î¥Ô¥ó¥¯¥´¡¼¥ë¥É¿åÃå¡ÖµÛ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤½¤¦¡×¥·¥ç¥Ã¥È
¥°¥é¥Ó¥¢¥¢¥¤¥É¥ë¤ÎüâÌî¿¿±û¡Ê22¡Ë¤¬19Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¥Ç¥¸¥¿¥ë¼Ì¿¿½¸¤Î¿åÃå¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¡Ö»ä¤ÎFRIDAY¥Ç¥¸¥¿¥ë¼Ì¿¿½¸¡ØWhite snow¡Ù¤Ï12¡¿19Æ±ÆüÈ¯Çä¤Ç¤¹¡ª¡×¤ÈÊó¹ð¡£¶»¤ÎÏÆ¤äÇØÃæÉôÊ¬¤¬ÂçÃÀ¤ËÏª½Ð¤µ¤ì¤¿¥«¥Ã¥È¤µ¤ì¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥Ô¥ó¥¯¥´¡¼¥ë¥É¿åÃå»Ñ¤ä¡¢¥Ô¥ó¥¯¤Î¥Ó¥¥Ë¿åÃå»Ñ¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡Ö12¡¿19¢ª¤Þ¤ª¤Á¥½¥í¥Ç¥¸¥¿¥ë¼Ì¿¿½¸È¯Çä¡¡1¡¿8¢ª¤¢¤ª¤Þ¤ª¥Ú¥¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¼Ì¿¿½¸È¯Çä¡¡1¡¿16¢ª¤¢¤ª¤Á¥½¥í¥Ç¥¸¥¿¥ë¼Ì¿¿½¸È¯Çä¡¡Ìó1¥ö·î¤¢¤ª¤Þ¤ªº×¤ê¤À¤«¤é3¤Ä¤È¤âÀäÂÐ¥²¥Ã¥È¤·¤Æ¤Í¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢Æ±¤¸½êÂ°»öÌ³½ê¤Î¥â¥Ç¥ë¹ÂÃ¼°ª¡Ê24¡Ë¤È¤Î¥Ú¥¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¼Ì¿¿½¸¤Ê¤É¤â¡¢ÍèÇ¯¤ËÈ¯Çä¤¹¤ë¤³¤È¤âÅÁ¤¨¤¿¡£
¥Õ¥¡¥ó¤ä¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤â¡ÖµÛ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤½¤¦¡×¡Ö¥¨¥¯¥Ü¤«¤ï¤¤¤¤¡Á¡×¡Ö¾¯¤·Âç¿Í¤Ý¤Ã¤¤´¶¤¸¤¬ÁÇÅ¨¡×¡Ö¤«¤ï¤Á¤£¡¼¡×¡Ö²Ä°¦¤¤²á¤®¤ë¤·¥»¥¯¥·¡¼²á¤®¤ë¡×¡ÖÈþ¤·²á¤®¡×¡ÖÅ·»È¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
üâÌî¤ÏÆÊÌÚ¸©½Ð¿È¤Ç¡¢º£Ç¯3·î¤Ë·ÝÇ½³¦¡õ¥°¥é¥Ó¥¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£TikTok¤Ê¤É¤Ç¤â¿Íµ¤¡£¼ñÌ£¤Ï¶Ú¥È¥ì¡¢²»³Ú´Õ¾Þ¡¢¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¡£ÆÃµ»¤Ï½ÀÆð¡¢·õÆ»¡¢¥Ð¥ì¥¨¡¢¤Ä¤Þ¤è¤¦¤¸¤ò¤¨¤¯¤Ü¤Ë¶´¤à¤³¤È¡£¹¥¤¤Ê¿©¤ÙÊª¤Ï¥¤¥Á¥´¡£¿ÈÄ¹153¥»¥ó¥Á¡¢G¥«¥Ã¥×¡£