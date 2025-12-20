24ºÐ¥¿¥ì¥ó¥È¡È¤±¤·¤«¤é¤ó¡É¹õ¥Ó¥¥Ë»Ñ¤Ï¡Ö¤¿¤Þ¤é¤ó¡×
¥â¥Ç¥ë¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¹ÂÃ¼°ª¡Ê24¡Ë¤¬19Æü¤Þ¤Ç¤Ë¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¥°¥é¥Ó¥¢¥«¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¹ÂÃ¼¤Ï¡Ö¤¢¤ª¤Þ¤ª¤¬É½»æ´¬Æ¬¤ÎÇ¯ËöÇ¯»Ï¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¹çÊ»¹æ¤ÎFRIDAY¤Ï¤â¤¦¥²¥Ã¥È¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¤«¡©¡ª¡ª¡©¡¡¤Þ¤À¤Î¿Í¤ÏÁö¤Ã¤ÆÇã¤¤¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¡×¤È¡¢¹õ¥Ó¥¥Ë»Ñ¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤È¤È¤â¤Ë¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤¿¤Þ¤é¤ó¡×¡ÖËÜÅö¤ËÂÀÍÛ¤ß¤¿¤¤¤ËÌÀ¤ë¤¤¾Ð´é¡ª¡×¡Ö¤·¤«¤·¤±¤·¤«¤é¤ó¥Ü¥Ç¥£¤À¡×¡Ö¹õ¥Ó¥¥ËÈþ½÷°ª¤Á¤ã¤ó¤«¤ï¤¤¤¹¤®¤ë¤·¤¹¤Æ¤²á¤®¤ë¤è¡×¡Ö¤¹¤Æ¤¤Ê¹õ¤Î¥Ó¥¥Ë¤ËÂç¤¤Ê¤Õ¤¯¤é¤ß¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¹ÂÃ¼¤ÏÂçºåÉÜ½Ð¿È¡£TikTok¤ÎÆ°²èÅê¹Æ¤ÇÃíÌÜ¤òÍá¤Ó¡¢º£Ç¯¤ËÆþ¤Ã¤Æ¥°¥é¥Ó¥¢¤Ë½éÄ©Àï¤·¡¢3·î¤ËÈ¯Çä¤·¤¿½é¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë¼Ì¿¿½¸¡Ö¥¬¥Á¤Ç¥Ö¥ì¥¤¥¯¤¹¤ë5ÉÃÁ°¡×¤¬Âç¥Ò¥Ã¥È¡£ÆÃµ»¤Ï¥»¥ë¥Õ¥¸¥§¥ë¥Í¥¤¥ë¡¢¥À¥ó¥¹¡¢¥Ð¥É¥ß¥ó¥È¥ó¡£¼ñÌ£¤Ï´äÈ×Íá¡¢¥µ¥¦¥Ê¡¢¤½¤Ð²°½ä¤ê¤Ê¤É¡£¿ÈÄ¹163¥»¥ó¥Á¡£