¸µNMB¾åÀ¾Îç¡¢¥¤¥á¡¼¥¸·ãÊÑ¡Ö¥ß¥ë¥¯¥Æ¥£¡¼¥«¥é¡¼¡×¥Ø¥¢»Ñ¸ø³«¡Ö¤¨¤¨¤¨¤¨¤¨¤¨»÷¹ç¤¦¡ª¡ª¡ª¡×
¸µNMB48¤Ç¥â¥Ç¥ë¤Î¾åÀ¾Îç¡Ê24¡Ë¤¬19Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£·ãÊÑ¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¡Ö2025Ç¯¤â¤â¤¦¤¹¤°½ª¤ï¤ê¤Þ¤¹¤Í¡Äº£Ç¯¤¬½ª¤ï¤ëÁ°¤Ë¤º¤Ã¤È¤ä¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¥Ï¥¤¥È¡¼¥ó¤Ë¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¤·¡¢¡Ö#¥ß¥ë¥¯¥Æ¥£¡¼¥«¥é¡¼¡×¤Î¥Ë¥å¡¼¥Ø¥¢¥«¥é¡¼»Ñ¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
Çò¤¤ÍÎÉþ¤Î¾å¤Ë¡¢¶»¤ÎÉôÊ¬¤ËÂç¤¤Ê¥Ï¡¼¥È¥Þ¡¼¥¯¤¬¥Ç¥¶¥¤¥ó¤µ¤ì¤¿¿¿¤ÃÀÖ¤Ê¥»¡¼¥¿¡¼¤òÃåÍÑ¡£¡Ö¶À¸«¤ë¤¿¤Ó¤ËÈ±¿§¤¬²Ä°¦¤¹¤®¤Æ¹¬¤»¤Êµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È¿´¶¤ò¤Ä¤Å¤ê¡¢È±¿§¤ÈÆ±·Ï¿§¥Õ¥ì¡¼¥à¤Î¥á¥¬¥Í»Ñ¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¡¢¥«¥Õ¥§¤Ç¤Ï¥ß¥ë¥¯¥Æ¥£¡¼¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¥«¥Õ¥§¥ª¥ì¤È¤ß¤é¤ì¤ë¥É¥ê¥ó¥¯¤âËþµÊ¤·¤¿¡£
¥Õ¥¡¥ó¤ä¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤â¡ÖÇË²õÎÏ¥ä¥Ð¤¤¡×¡Ö²Ä°¦¤¤LOVE¡×¡Ö¤¨¤¨¤¨¤¨¤¨¤¨»÷¹ç¤¦¡ª¡ª¡ª¡×¡Ö¤«¤ï¤¤¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¤ª¿Í·Á¤µ¤ó¤ß¤¿¤¤¡×¡Ö¿·Á¯¡×¡ÖåºÎï¤Ê¥«¥é¡¼¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¾åÀ¾¤Ï¼¢²ì¡¦¸ÐÆî»Ô½Ð¿È¡£16Ç¯¡¢»Ð¤Î·Ã¤¬¤¤¤¿NMB48¤Ë5´üÀ¸¤È¤·¤Æ²ÃÆþ¡£17Ç¯10·î¤ËÀµµ¬¾º³Ê¤·¤¿¡£º£Ç¯4·î¤ÎÂ´¶È¸å¤â¡¢ÄÌÈÎ¥µ¥¤¥ÈDRW¡Ê¥É¥í¡¼¡Ë¤Î¥é¥ó¥¸¥§¥ê¡¼¥â¥Ç¥ë¤Ë½¢Ç¤¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢³èÌö¤ÎÉý¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤ë¡£¼ñÌ£¤Ï¥¢¥Ë¥á¡¢¥²¡¼¥à¡¢¥³¥¹¥×¥ì¡¢¥«¥Õ¥§½ä¤ê¤Ê¤É¡£¹¥¤¤Ê¿©¤ÙÊª¤Ï¥ª¥à¥é¥¤¥¹¡¢¥°¥é¥¿¥ó¤Ê¤É¡£°¦¾Î¤Ï¡Ö¤ì¡¼¤Á¤ã¤ó¡×¡£