ÇòÉ´¹ç½÷ÂçÂ´¥°¥é¥É¥ë¡¢¥Ï¥¤¥ì¥°Çò¥Ë¥Ã¥È¤Î¥ì¥ª¥¿¡¼¥ÉÉ÷¡Ö¥¨¥í¤«¤ï¤¤¤¤¡×¥·¥ç¥Ã¥È¸ø³«¡Ö·Ý½Ñ¡×
¥°¥é¥Ó¥¢¥¢¥¤¥É¥ë¤Î¿·ÅÄÈÞÆà¡Ê26¡Ë¤¬19Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ä¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥º¤ò¹¹¿·¡£»¨»ï·ÇºÜ¤Ê¤É¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¡Ö½µ´©SPA¡ª¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤¢¤È¾¯¤·Â³¤¤Þ¤¹¡×¤Èµ¤·¡¢ÀÖ¤Î¥é¥ó¥¸¥§¥ê¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¢¥Ã¥×¡£¡Ö¥²¥Ã¥ÈÊó¹ð´ò¤·¤¤¤è¡¡¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤â¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡¡»Ä¤ê¤Î12·î¤Ç»£±Æ¤ä¤ª»Å»ö¤Þ¤À¤Þ¤À¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢Ë»¤·¤¤¤³¤È¤Ë´¶¼Õ¤·¤Æ´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¿´¶¤â¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡Ö2¡¿1(Æü)¤ÏÂçÀÚ¤Ê¥¤¥Ù¥ó¥È¤¢¤ë¤Î¤Ç¶õ¤±¤Æ¤Æ¤Í¡×¤È¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¹ðÃÎ¤â¹Ô¤Ã¤¿¡£ÊÌ¤ÎÅê¹Æ¤Ç¤Ï¹õ¤Ë¶â¿§¤Î¥é¥¤¥ó¤ÏÆþ¤Ã¤¿¥Õ¥¡¥¹¥Ê¡¼ÉÕ¤¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¿åÃå»Ñ¤â¸ø³«¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¡ÖÀèÆü¤Î¥¹¥¿¥¸¥ª¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¥¹¥°¥é¥Ó¥¢¹ÖºÂ¤Ç¤Î1Ëç¤Ç¤¹¡×¤ÈÅÁ¤¨¡¢¥Ï¥¤¥ì¥°¤ÎÇò¤¤¥Ë¥Ã¥È¤Î¥ì¥ª¥¿¡¼¥ÉÉ÷°áÁõ¤òÃåÍÑ¤·¡¢¥½¥Õ¥¡¡¼¤Ë¿²¤½¤Ù¤Ã¤¿ÂçÃÀ¥·¥ç¥Ã¥È¤âÈäÏª¤·¤¿¡£
¥Õ¥¡¥ó¤ä¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤â¡Ö¤¤¤Ä¤â¥»¥¯¥·¡¼¤Ç²Ä°¦¤¤¡×¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ëÈ´·²¡×¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ë¤¨¤°¤¤¡×¡ÖÈþ¤·¤¹¤®¤ë¡×¡Ö·Ý½Ñ¡×¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ãºÇ¹â¡×¡ÖÌþ¤µ¤ì¤Æ¤Þ¤¹¡×¡Ö¥¨¥í¤«¤ï¤¤¤¤¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¿·ÅÄ¤ÏÅìµþÅÔ½Ð¿È¡£ÇòÉ´¹ç½÷Âçºß³ØÃæ¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿Âç³ØÀ¸¥ß¥¹¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¡ÖMISS CIRCLE CONTEST 2021¡×¤Ç½à¥°¥é¥ó¥×¥ê¤Ëµ±¤¤¤¿¡£º£Ç¯4·î¤Ë¥°¥é¥Ó¥¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£7·î¤Î1stDVD¡Ö¤Ò¤Êº×¤ê¡×¤ËÂ³¤¡¢11·î¤Ë¤â2ndDVD¡Ö¤¨¤Á¤¨¤Á¥×¥ê¥ó¥»¥¹¡×¤òÈ¯Çä¡£¿ÈÄ¹160¥»¥ó¥Á¤Ç¡¢¥Ð¥¹¥È¤Ï93¥»¥ó¥Á¤ÎH¥«¥Ã¥×¡£¡ÖÎáÏÂ1¥¨¥í¤¤´°Çä¥¯¥¤¡¼¥ó¡×¤È¾Î¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£11·î17Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿³ÊÆ®µ»¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¡ÖRIZIN¥¬¡¼¥ë2026¡×ºÇ½ª¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ÇÁª½Ð¤µ¤ì¡¢ÍèÇ¯¤Î³èÆ°¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡£ÆÃµ»¤Ï°Å»»¡£·ì±Õ·¿A¡£