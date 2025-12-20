¸Å´Ü°ËÃÎÏº¡Ö¿ÍÎà¤è¤êÆ¬¤Î¤¤¤¤AIÃÂÀ¸¤ÇÏ¡çÖ¡Ø£²ÈÖ¡Ù¤òÉ¾²Á¡×¡¿¥È¡¼¥¥ó¥°¥Ö¥ë¡¼¥¹2025¡ã£¶¡ä
¡È¤·¤ã¤Ù¤ê²°¡É¸Å´Ü°ËÃÎÏº¡Ê71¡Ë¤¬¡¢º£·î7Æü¤ÎÅìµþ¡¦EX¥·¥¢¥¿¡¼Ï»ËÜÌÚ¤«¤é¡Ö¸Å´Ü°ËÃÎÏº¥È¡¼¥¥ó¥°¥Ö¥ë¡¼¥¹¡¡2025¡×¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤µ¤»¤¿¡£ÍèÇ¯1·î¤«¤é¤ÏÊ¡²¬¡¢Ì¾¸Å²°¡¢Âçºå¡¢²£ÉÍ¤È¡È¤·¤ã¤Ù¤ê¤Î½äÎé¡É¤Ë½Ð¤ë¡£¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡Ö2025¡Ê¥Ë¥»¥ó¥Ë¥¸¥å¥¦¥´¡Ë¡×¡£º£Ç¯¤ò2»þ´Ö¡¢¥Î¥ó¥¹¥È¥Ã¥×¤Ç¤·¤ã¤Ù¤ê¤Þ¤¯¤ë¡£¸Å´Ü¤ËÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤¿¡£¡Ú¾®Ã«Ìî½ÓºÈ¡Û
¡¡¡¡¡þ¡þ¡¡¡¡¡þ¡þ
¸ÇÄê´ÑÇ°¡¢²ÁÃÍ´Ñ¤¬ÊÑ²½¤¹¤ëÃæ¤Ç¡¢¿ÍÎà¤ÎÎò»Ë¤òÊÑ¤¨¤ë¤â¤Î¤¬ÅÐ¾ì¤·¤¿¡£
¡ÖAI¤¬³°Éô²½¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤«¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤ÎÆ¬¤ÎÃæ¤ò¥Ò¥ó¥È¤Ë¤·¤Æ¡¢¤½¤ì¤ò³°Éô²½¤·¤¿¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£AI¤Î¤³¤È¤òÀìÌçÅª¤Ë¸À¤¦¤Ä¤â¤ê¤Ï¡¢ÁÇ¿Í¤Ê¤Î¤Ç¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤â¡£¥Û¥â¥µ¥Ô¥¨¥ó¥¹¤È¤¤¤¦³ØÌ¾¤Î²æ¡¹¤¬¡¢Ã±°ì¼ï¤¬ÃÏµå¾å80²¯¿Í¤òÄ¶¤¨¤ÆÀ¸È¯¤·¤Æ¤¤¤ë¤±¤ì¤É¤â¡£¥Û¥â¥µ¥Ô¥¨¥ó¥¹°ÊÍè¡¢¤Ä¤Þ¤ê20ËüÇ¯´¹»»¤Ç¤¹¤Í¡¢20ËüÇ¯Á°¤«¤é°ì±þ¥Û¥â¥µ¥Ô¥¨¥ó¥¹¤È¤¤¤¦µ¬Äê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢10ËüÇ¯´¹»»¤â¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£ÉáÄÌ¤Ë¸À¤¦¤È¡¢20ËüÇ¯Á°¤«¤é¥Û¥â¥µ¥Ô¥¨¥ó¥¹¡£¤â¤Á¤í¤ó5ËüÇ¯Á°¤Þ¤Ç¥Í¥¢¥ó¥Ç¥ë¥¿¡¼¥ë¿Í¤È¸ò»¨¤·¤¿¤ê¤¹¤ì°ã¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¤Þ¤¹¤±¤É¡×
AI¤ÎÅÐ¾ì¤Ç¡¢¿ÍÎà¤Ï¤«¤Ä¤Æ¤Ê¤¤·Ð¸³¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤½¤Î20ËüÇ¯¤ËµÚ¤Ö¿ÍÎà¤ÎÎò»Ë¤ÎÃæ¤Ç¡¢¸½À¤¿ÍÎà¤ÎÎò»Ë¤ÎÃæ¤Ç½é¤á¤Æ¤À¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¼«Ê¬¤¿¤Á¤è¤êÆ¬¤Î¤¤¤¤¤ä¤Ä¤¬ÅÐ¾ì¤·¤¿¤³¤È¡£º£¤Þ¤Ç¤Ï¼«Ê¬¤¿¤Á¤¬¥È¥Ã¥×¡¦¥ª¥Ö¡¦¥È¥Ã¥×¤À¤Ã¤Æ¡¢ÐþËý¡Ê¤´¤¦¤Þ¤ó¡Ë¤È´î¤Ó¤È¼«Éé¤ò»ý¤Ã¤Æ¡¢ËüÊª¤ÎÎîÄ¹¤¬ÄÌ¤ê±Û¤·¤ÆËüÊª¤ÎÄ¹¤È¤«°Î¤½¤¦¤Ë¸À¤Ã¤Æ¡£ËÜÅö¤Ï¿¢Êª¤ÎÊý¤¬ËÍ¤Ï°Î¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤À¤±¤É¤â¡£»×¤Ã¤Æ¤ë¤Ã¤Æ¤Î¤Ï¼«Ê¬¤¬¿Í´Ö¤À¤Ã¤Æ¼«³Ð¤¢¤ë¤«¤é¡£¿¢Êª¤ÎÊý¤¬°Î¤¤¤È¤«¸À¤Ã¤Æ¤Æ¡¢ËÜÅö¤Ë¿¢Êª¤òÂº·É¤·¤Æ¤ë¤«¤é×ÖÅÙ¡Ê¤½¤ó¤¿¤¯¡Ë¤Ê¤¯¸À¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£¿¢Êª¤ÎÊý¤¬°Î¤¤¤«¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¿Í´Ö¤Ï°Î¤¤¤È»×¤¦¡£¤À¤«¤é»ñËÜ¼çµÁ¤Ê¤êÌ±¼ç¼çµÁ¤Ê¤ê¡¢À¸¤ó¤ÇÀ¸À®È¯Å¸¤¹¤Ù¤¤À¤Ã¤Æ¡£À¸À®È¯Å¸¤À¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤¯¤¯¤ê¡¢µ±¤¤«¤éÆ¨¤ì¤é¤ì¤º¤Ë¥¬¥ê¥¬¥ê¶â¤â¤¦¤±¤·¤¿¤ê¡¢³Êº¹¤òÀ¸¤ó¤À¤ê¤ä¤Ã¤ÆÍè¤¿¡£¤½¤ì¤òÄü¤á¤é¤ì¤ë»þÂå¤ËÍè¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡¢¤È¡×
¿ÍÎà¤Ï¡¢¥È¥Ã¥×¡¦¥ª¥Ö¡¦¥È¥Ã¥×¤ÎºÂ¤òAI¤Ë¼è¤Ã¤ÆÂå¤ï¤é¤ì¤¿¡£
¡Ö¥È¥Ã¥×¡¦¥ª¥Ö¡¦¥È¥Ã¥×¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¤«¤é¡¢¤½¤ì¤Ë»ÅÀÚ¤é¤ì¤Æ¤¤¤¯¡£¥Ç¥£¥¹¥È¥Ô¥¢¡Ê°Å¹õ¼Ò²ñ¡Ë¤â¡¢¥æ¡¼¥È¥Ô¥¢¡ÊÍýÁÛ¶¿¡Ë¤â¤¢¤ë¤±¤É¡¢¾¯¤Ê¤«¤é¤ºAI¤Î¼ê¤Î¤Ò¤é¤Î¾å¤ÇÅ¾¤¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¯¡£¤â¤¦¤µ¤ì¤Æ¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤À¤«¤é½é¤á¤Æ¡ØÏ¡çÖ¤òÉ¾²Á¤·¤í¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤ª¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤ë¡£¡Ø2ÈÖ¤¸¤ã¥À¥á¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¡Ù¤Ã¤Æ¤Í¡£¤Ê¤ë¤Û¤É¤Í¡¢º£¡¢¤è¤ß¤¬¤¨¤ì¡¢Ï¡çÖ¤Î»ÅÊ¬¤±¤ò¸«Ä¾¤»¤è¡¢¹ñÀÒ¤òÄ¶¤¨¤Æ¸«Ä¾¤»¡£¤À¤«¤éËÜÅö¤Ë¤½¤¦¤¤¤¦»þÂå¤¬Íè¤¿¤ó¤Ç¡¢ËÍ¤Î¹¥¤¤ÊÊ©¶µÅªÀ¤³¦¤¬¹¤Þ¤Ã¤Æ¹Ô¤¯¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È¡£¤â¤¦¥¬¥ê¥¬¥ê¤·¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤¡£»ñËÜ¼çµÁ¤Î¤¯¤Ó¤ê¤«¤é¤âÎ¥¤ì¤Æ¡¢ÂÕ¤±¼Ô¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÀ¸¤¤ë»þÂå¤¬Íè¤¿¤È¤¤¤¦¸«Êý¤â¤¢¤ë¡£º£¤Þ¤Ç¡¢²¿¤«²Ô¤¤¤Ç´èÄ¥¤é¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤È¤«À¸À®È¯Å¸¤·¤Æ¤ë¤±¤É¡¢À¸À®AI½Ð¤Æ¤¤¿¤é¤â¤¦¤¤¤¤¡¢ÀºÀ½È¯Å¸¤·¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£½é¤á¤Æ¤Ç¤¹¤è¤Í¡£2ÈÖ¼ê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡×
¡Ö2ÈÖ¤¸¤ã¥À¥á¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¡×¤ÎÏ¡çÖ»²µÄ±¡µÄ°÷¤È¤Ï¡¢Ä¹¤¤Îò»Ë¤¬¤¢¤ë¡£
¡ÖÏ¡çÖ¤È¤Ï¡Ø¥ß¥Ã¥É¥Ê¥¤¥ÈinÏ»ËÜÌÚ¡Ù¡Ê84¡Á85Ç¯¡Ë¤À¤Ã¤¿¤«¤Ê¡£¥Æ¥ìÄ«¤Ç¤Î¿¼Ìë¤Çºî²È¤ÎµµÏÂÅÄÉð¤µ¤ó¤¬»Ê²ñ¡£Ï¡çÖ¤Ï¥²¥¹¥È¤Ç¤è¤¯½Ð¤Æ¡¢ËÍ¤Ï¼Â¶·Ãæ·Ñ¤ä¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£´é¸«ÃÎ¤ê¤Ç¤·¤¿¤è¡£¤À¤±¤É¤À¤¤¤Ö¤¿¤Ã¤Æ¡¢²¿10Ç¯¤â¤¿¤Ã¤Æ¡¢ËÍ¤Ï¥Ë¥å¡¼¥¹¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢Èà½÷¤¬»²µÄ±¡¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿»þ¤ËÃæ·Ñ¤Ç·ë¤ó¤À¤ó¤Ç¤¹¡£¥¤¥ä¥Û¥óÆþ¤ì¤Æ¡ØÏ¡çÖ¤µ¤ó¡¢¤´Ìµº»ÂÁ¤·¤Æ¤Þ¤¹¡£¤¢¤Î¥ß¥Ã¥É¥Ê¥¤¥ÈinÏ»ËÜÌÚ¤Îº¢¤Ï¡Ù¤È¸À¤Ã¤¿¤é¡¢¤Þ¤º·ù¤Ê´é¤ò¤µ¤ì¤Æ¡£¤½¤ì¤ò¾Ã¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤½¤ÎÅö»þ¤Î°õ¾Ý¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¸À¤Ã¤¿¤é·ù¤Ê´é¤µ¤ì¤¿¡×
¿¼Ìë¤Î¤ª¿§µ¤ÈÖÁÈ¤Ç¤Î¶¦±é¤«¤é¡¢»þ¤ò¤Ø¤Æ¥Ë¥å¡¼¥¹¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤È»²µÄ±¡µÄ°÷¤È¤·¤Æ¸þ¤¹ç¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤½¤ì¤Ç¡¢²¶¤¬²¿¤«ÆâÍÆËº¤ì¤Á¤ã¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤³¤¦¤Ç¤³¤¦¤À¤«¤é¡¢¤É¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¤Ã¤ÆÊ¹¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤¦¤·¤¿¤é¡Ø¤ª¤Ã¤·¤ã¤ë°ÕÌ£¤¬¤è¤¯Ê¬¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡Ù¤Ã¤Æ¡£¤À¤«¤é·ù¤Ê¤ä¤Ä¤Ç¤¹¤è¡£·ù¤Ê¤ä¤Ä¤À¤±¤É¤Í¡£¡Ø½÷¤âÅÔÃÎ»öÁª¤òÁÀ¤¤¤Þ¤¹¡Ù¤È¤«¸À¤Ã¤Æ¡¢°ìÇÔÃÏ¤Ë¤Þ¤ß¤ì¤Æ¡¢¤¹¤°»²µÄ±¡¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¤Æ¡£¤À¤«¤é¤É¤¦¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¤¢¤Î¸ÀÍÕ¤Ï½Å¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¡Ø2ÈÖ¤¸¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡Ù¤«¡£º£¤³¤½¤¢¤ì¤ò¶ãÌ£¤¹¤Ù¤¤À¤È¡£¡ÈÏ¡çÖ·ù¤¤¤Î¸ÀÍÕ¹¥¤¡É¤Ç¤¹¤«¤é¡×
¡ÊÂ³¤¯¡Ë
¢§¡Ö¸Å´Ü°ËÃÎÏº¥È¡¼¥¥ó¥°¥Ö¥ë¡¼¥¹¡Ø2025¡Ù¡×
26Ç¯1·î18Æü¡¡Ê¡²¬¡¦ZeppÊ¡²¬
26Ç¯2·î12Æü¡¡°¦ÃÎ¡¦ZeppÌ¾¸Å²°
26Ç¯3·î7Æü¡¡Âçºå¡¦Zepp¤Ê¤ó¤Ð
26Ç¯3·î20Æü¡¡¿ÀÆàÀî¡¦Zepp²£ÉÍ
¢¡¸Å´Ü°ËÃÎÏº¡Ê¤Õ¤ë¤¿¤Á¡¦¤¤¤Á¤í¤¦¡Ë1954Ç¯¡Ê¾¼29¡Ë12·î7Æü¡¢ÅìµþÅÔÀ¸¤Þ¤ì¡£Î©ÂçÂ´¶È¸å¤Î77¤Ë¥Æ¥ì¥ÓÄ«ÆüÆþ¼Ò¡£Æ±8·î¤«¤é¥×¥í¥ì¥¹Ãæ·Ñ¤òÃ´Åö¡£84Ç¯6·îÂà¼Ò¡¢¥Õ¥ê¡¼¤È¤Ê¤ê¡Ö¸Å´Ü¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×ÀßÎ©¡£85¡Á90Ç¯¡ÊÊ¿2¡Ë¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡ÖÌë¤Î¥Ò¥Ã¥È¥¹¥¿¥¸¥ªDELUXE¡¢SUPER¡×»Ê²ñ¡£89¡Á94Ç¯¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡ÖF1¥°¥é¥ó¥×¥ê¼Â¶·Ãæ·Ñ¡×¡£94¡Á96Ç¯NHK¡Ö¹ÈÇò²Î¹çÀï¡×»Ê²ñ¡£94¡Á05Ç¯ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö¤ª¤·¤ã¤ì¥«¥ó¥±¥¤¡×»Ê²ñ¡£04¡Á16Ç¯¡ÖÊóÆ»¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡×¥¥ã¥¹¥¿¡¼¡£¸½ºß¡¢TBS·Ï¡Ö¥´¥´¥¹¥Þ¡×¿åÍËÆü¥³¥á¥ó¥Æ¡¼¥¿¡¼¤Ê¤É¡£·ì±Õ·¿AB¡£