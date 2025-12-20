µµÅÄÀ½²Û¡Ö¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¥¿¡¼¥ó¡×¤¬²áµîºÇ¹âÇä¾å ¥«¥ë¥Ó¡¼¤È¤ÎÁê¸ß¥³¥é¥Ü¤Ç10·î¤ËÂçÉýÁý
¡¡µµÅÄÀ½²Û¤Î¥í¥ó¥°¥»¥é¡¼ÊÆ²Û¡Ö¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¥¿¡¼¥ó¡×¤Î4-11·îÇä¾å¹â¤¬²áµîºÇ¹â¤òµÏ¿¤·¡¢º£´ü¡Ê3·î´ü¡ËÃåÃÏ¤â²áµîºÇ¹â¤ËÃ£¤¹¤ëÀª¤¤¤Ç¿ä°Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¤¥ó¥Æ¡¼¥¸SRI¡Ü¡Ê¥Ö¥é¥ó¥ÉÊÌ¿ä·×ÈÎÇäµ¬ÌÏ ¶â³Û¡Ë¤Ë¤è¤ë¤È¡¢4-11·î¤Î¿¤Ó¤ÏÁ°Ç¯Æ±´üÈæ7.5¡óÁý¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¹¥Ä´Í×°ø¤Ë¤Ä¤¤¤Æ12·î8Æü¡¢¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿Îò¼Ë¡Ê¤ì¤¤·¤ã¡ËÄ¾µ±¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°ÀïÎ¬ÉôÊÆ²Û¥¹¥Ê¥Ã¥¯Âè2¥°¥ë¡¼¥×¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤Ï¡¢1976Ç¯¤ÎÃÂÀ¸¤«¤é49Ç¯¤«¤±¤ÆÇÝ¤Ã¤Æ¤¤¿¥Ö¥é¥ó¥ÉÎÏ¤òµó¤²¤ë¡£
¡¡º£Ç¯¹Ô¤Ã¤¿»Üºö¤âÁÕ¸ù¡£²ìÍè¸¿Í¤µ¤ó¤òµ¯ÍÑ¤·¤¿TVCM¡Ö¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¥¿¡¼¥ó ¥¹¥Ñ¥¤¥¹ »ÝÌ£ÊÓ¡×¡Ö¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¥¿¡¼¥ó250¡ó¥Ñ¥¦¥À¡¼ ³Ú²°ÊÓ¡×¤Î2ÊÓ¤ò5·î¤È9·î¤ËÊü±Ç¤·¤¿¤³¤È¤Ë²Ã¤¨¡¢Îò¼Ë¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤¬¡Ö¥Ö¥é¥ó¥É¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂç¤¤Ê¿ô»ú¤ò³ÍÆÀ¤Ç¤¤¿¡×¤È¶¯Ä´¤¹¤ë¤Î¤Ï10·î¤Ë¼Â»Ü¤·¤¿¥«¥ë¥Ó¡¼¤È¤ÎÁê¸ß¥³¥é¥Ü¡£
¡¡¥«¥ë¥Ó¡¼¤¬¡Ö¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¥¿¡¼¥ó¡×¤ÎÌ£¤ï¤¤¤òºÆ¸½¤·¤¿¡Ö¥Ý¥Æ¥È¥Á¥Ã¥×¥¹ ¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¥¿¡¼¥óÌ£¡×¡Ê65g¡Ë¡¢µµÅÄÀ½²Û¤¬¥«¥ë¥Ó¡¼¤Î¡Ö¥Ý¥Æ¥È¥Á¥Ã¥×¥¹ ¤·¤¢¤ï¤»¥Ð¥¿¡Á¡×¤ÎÌ£¤òºÆ¸½¤·¤¿¡Ö¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¥¿¡¼¥ó ¤·¤¢¤ï¤»¥Ð¥¿¡ÁÌ£¡×¡Ê35g¡¦71g¡Ë¤ò¤½¤ì¤¾¤ìÈ¯Çä¤·¤¿¡£
¡¡µµÅÄÀ½²Û¤Ç¤Ï¿·µ¬¥æ¡¼¥¶¡¼¤Î³ÍÆÀ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¤Û¤«¡¢¡Ö¤·¤¢¤ï¤»¥Ð¥¿¡ÁÌ£¡×¤ÎÇä¤ì¹Ô¤¤¬´ûÂ¸ÉÊ¤ËÇÈµÚ¤·¤¿¡£¡Ö¡Ø¤·¤¢¤ï¤»¥Ð¥¿¡ÁÌ£¡Ù¤Î¹ØÆþ¼Ô¤¬¥¹¥Ê¥Ã¥¯¤ÈÇã¤¤²ó¤ë·¹¸þ¤¬¶¯¤«¤Ã¤¿¡£¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¿·µ¬¥æ¡¼¥¶¡¼¤âÈó¾ï¤ËÂ¿¤¯¡¢Ä¾¶á1Ç¯´Ö¹ØÆþ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤ªµÒÍÍ¤Ë¼ê¤Ë¼è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡Ø¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¥¿¡¼¥ó¡Ù¤Î¥ì¥®¥å¥é¡¼ÉÊ¤È¡Ø¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¥¿¡¼¥ó¥¹¥Ñ¥¤¥¹¡Ù¤âÄ·¤Í¾å¤¬¤Ã¤¿¡×¤È¤Î¼ê±þ¤¨¤òÆÀ¤ë¡£
¡¡Áê¸ß¥³¥é¥Ü¤Ë¤è¤êÊÆ²Û¤È¥¹¥Ê¥Ã¥¯¤ÎÏÃÂêÈ¯¿®¤Ë¤â´óÍ¿¤·¤¿¤È¤ß¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¥Ï¥í¥¦¥£¥ó¤¬À¤¤ÎÃæ¤òÆø¤ï¤¹¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¡¢¤ª²Û»Ò¤À¤È¤É¤¦¤·¤Æ¤â¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤ä¥Ó¥¹¥±¥Ã¥È¤¬Çä¤é¤ì¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¤¬¡¢ÊÆ²Û»Ô¾ì¤È¥¹¥Ê¥Ã¥¯»Ô¾ì¤Î¥È¥ì¥ó¥É¤¬Á°½µ¤Î¥È¥ì¥ó¥É¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¥°¥Ã¤È¾å¤¬¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¡£