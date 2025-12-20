ÉÔÆó²È¥Ù¥È¥Ê¥à ¾Æ²Û»Ò¹©¾ì¤ò½×¹© ¡Ö¥«¥ó¥È¥ê¡¼¥Þ¥¢¥à¡×À¸»º³«»Ï
¡¡ÉÔÆó²È¤È´Ý¹È¤Î¹çÊÛ²ñ¼Ò¤Ç¤¢¤ëFUJIYA VIETNAM CO.,LTD.¡ÊÉÔÆó²È¥Ù¥È¥Ê¥à¡Ë¤Ï¡¢¥Ù¥È¥Ê¥à¡¦¥¿¥¤¥Ë¥ó¾Ê¤Ë¾Æ²Û»ÒÀ½Â¤¹©¾ì¤ò½×¹©¤·¡¢11·î¤«¤é¡Ö¥«¥ó¥È¥ê¡¼¥Þ¥¢¥à¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ëÉÔÆó²È¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¾Æ²Û»Ò¤ò¸½ÃÏÀ¸»º¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÉÔÆó²È¤¬ÇÝ¤Ã¤Æ¤¤¿¾¦ÉÊ³«È¯ÎÏ¡¦À½Â¤¥Î¥¦¥Ï¥¦¤È¡¢´Ý¹È¤¬ÃßÀÑ¤·¤Æ¤¤¿¥Ù¥È¥Ê¥à¤Ë¤ª¤±¤ë¿©ÎÁÉÊÈÎÇä¡¦¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤ÎÃÎ¸«¤òÀ¸¤«¤·¡¢¥Ù¥È¥Ê¥à¤Ç¤ÎÈÎÇä¶¯²½¤Ë²Ã¤¨¡¢¥¢¥¸¥¢¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿³Æ¹ñ¤Ø¤ÎÍ¢½Ð³ÈÂç¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¡¢ÉÔÆó²È¥Ù¥È¥Ê¥à¤Î»ö¶Èµ¬ÌÏ³ÈÂç¤È¼ý±×ÎÏ¸þ¾å¤òÌÜ»Ø¤¹¡£
¡¡ÉÔÆó²È¥Ù¥È¥Ê¥à¤Ï¡¢2022Ç¯12·î¤«¤éÆüËÜ¤ÇÀ½Â¤¤·¤¿ÉÔÆó²È¾¦ÉÊ¤Î»î¸³Åª¤ÊÍ¢ÆþÈÎÇä¤ò¼Â»Ü¤·¡¢¥Ù¥È¥Ê¥à¹ñÆâ¤Ç¤ÎÎ®ÄÌÌÖ¤Î³«Âó¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¿¡£
¡¡»î¸³ÈÎÇä¤ÎÀ®²Ì¤ÈÈÎÇäÀè¤«¤é¤Î¹âÉ¾²Á¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢Æ±»Ô¾ì¤Ç¤Î¼õÍÆÀ¤¬½½Ê¬¤Ë¹â¤¤¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤Æ¸½ÃÏÀ¸»º¤ËÆ§¤ßÀÚ¤Ã¤¿¡£
¡¡Æ±¹©¾ì¤Ç¤ÎÀ¸»ºÉÊ¤Ï¡¢¸½ÃÏ¾ÃÈñ¼Ô¤ÎÓÏ¹¥¤òÆ§¤Þ¤¨¤ÆÆüËÜÀ½Â¤ÉÊ¤ÎÉ÷Ì£Ä´À°¤ä¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÎÊÑ¹¹¤ò¹Ô¤¤¡¢¥Ù¥È¥Ê¥à¹ñÆâ¤ä¥¢¥¸¥¢¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿³Æ¹ñ¤ËÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£º£¸å¤Ï¿·¥Õ¥ì¡¼¥Ð¡¼¤Î³«È¯¤Ë¤â½ç¼¡¼è¤êÁÈ¤à¤³¤È¤ò·×²è¤¹¤ë¡£
¡¡Æ±¹©¾ì¤ÏÉÔÆó²È¤È¤·¤ÆÃæ¹ñ¤ËÂ³¤¯³¤³°2¤«¹ñÌÜ¤ÎÀ¸»ºµòÅÀ¤È¤Ê¤ë¡£ÆüËÜ¤ÈÆ±Åù¤ÎÀ½Â¤µ»½Ñ¡¦ÉÊ¼Á´ÉÍýÂÎÀ©¤òÆ³Æþ¤·¤Æ¹âÉÊ¼Á¤ÊÆüËÜ¥Ö¥é¥ó¥É²Û»Ò¤ò°ÂÄê¶¡µë¤¹¤ëÀ¸»º´ðÈ×¤ò¹½ÃÛ¤¹¤ë¡£
¡¡ÉÔÆó²È¤Ï¡¢·ÐºÑÀ®Ä¹¤Ë¤è¤ë¿©ÉÊ»Ô¾ìÁ´ÂÎ¤Î³ÈÂç¤òÇØ·Ê¤Ë¡¢¥Ù¥È¥Ê¥à²Û»Ò»Ô¾ì¤Ç·ÑÂ³Åª¤ÊÀ®Ä¹¤ò¸«¹þ¤à¡£¡ÖÆÃ¤Ë¡¢¥Ó¥¹¥±¥Ã¥È¡¦¥¯¥Ã¥¡¼¤Î¾Æ²Û»Ò»Ô¾ì¤Ïµ¬ÌÏ¤¬Âç¤¤¯¡¢ÉÔÆó²È¤Î¼çÎÏ¾¦ÉÊ¤Ç¤¢¤ë¡Ø¥«¥ó¥È¥ê¡¼¥Þ¥¢¥à¡Ù¤¬Â°¤¹¤ë¥½¥Õ¥È¥¯¥Ã¥¡¼¤Ï¡¢¥Ù¥È¥Ê¥à¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Û¤ÜÌ¤³«Âó¤ÎÎÎ°è¤Ç¤¢¤ê¡¢º£¸å¤Î¿Ä¹¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¡×¡ÊÉÔÆó²È¡Ë¤È¤¤¤¦¡£