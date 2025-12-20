¥í¥Ã¥¯¡¦¥Õ¥£¡¼¥ë¥É ¡Ö¿À¸Í¥³¥í¥Ã¥±¡×à¹¶¤áá¤ÎÅ¾´¹ ÉÊ¼ïÊÑ¹¹¤òµ¡¤Ë¡Ö¤Õ¤ï¤â¤Á¥³¥í¡×ÃÂÀ¸
¡¡¥µ¥é¥À¤òÃæ¿´¤ËÁÚºÚ¤ò¼´¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¥í¥Ã¥¯¡¦¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¡ÊËÜ¼Ò¡§Ê¼¸Ë¸©¿À¸Í»Ô¡¢¼ÒÄ¹¡§¸ÅÄÍ¹§»Ö¡Ë¤Ë¤Ï¡¢¥µ¥é¥À¤Î´ú´Ï¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖRF1¡×¤ÈÊÂ¤Ö¤â¤¦°ì¤Ä¤ÎÃì¤Ë¡Ö¿À¸Í¥³¥í¥Ã¥±¡×¤¬¤¢¤ë¡£ÁÇºà¤ÈÀ½Ë¡¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤¿Æ±¼Ò¤Î¥³¥í¥Ã¥±¤Ë¤Ï¸Þ¤Ä¤Î¡Ö¥³¥í¥Ã¥±·û¾Ï¡×¤¬Â¸ºß¡£Âè°ì¾Ï¤Ë¡Ö¤¸¤ã¤¬°ò¤Ï¡¢À¸»º¼Ô¤Î´é¤¬¤ß¤¨¤ë¤â¤Î¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¡£¡×¤ÈÌÀµ¡£¤³¤ÎÊý¿Ë¤Ï1989Ç¯ÁÏÀß°ÊÍè¡¢ÃË¼ß¤¤¤â¤Î»ºÃÏ¤Ç¤¢¤ëËÌ³¤Æ»ËÌ¸«»ÔÃ¼ÌîÄ®¤Î·ÀÌóÇÀ²È¤Ë¼õ¤±·Ñ¤¬¤ì¡¢ÇÀ²È¤È¥í¥Ã¥¯¡¦¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤È¤ÎÆó¿Í»°µÓ¤Ë¤è¤êº£Æü¤Î´ú´Ï¥Ö¥é¥ó¥É¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¿¡£
¡ÖÀ¸»º¼Ô¤È¤ªµÒÍÍ¤ò¤Ä¤Ê¤°Â¸ºß¤Ë¤Ê¤ë¤Ù¤¯¡¢¤ªµÒÍÍ¤ÎÀ¼¤ò»ºÃÏ¤Ë¥Õ¥£¡¼¥É¥Ð¥Ã¥¯¤·¡¢²ÁÃÍ¤¢¤ë¸¶ºàÎÁ¤ò¾¦ÉÊ²½¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ò·Ç¤²¤ë¥í¥Ã¥¯¡¦¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤À¤¬¡¢»ºÃÏ¤È¤Îå«¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿¿À¸Í¥³¥í¥Ã¥±¤¬Âç¤¤ÊÅ¾µ¡¤ò·Þ¤¨¤¿¡£
¡¡¸¶°ø¤Ï¶áÇ¯Á´¹ñÅª¤Ë¹¤¬¤ë¡Ö¥¸¥ã¥¬¥¤¥â¥·¥¹¥È¥»¥ó¥Á¥å¥¦¡×¤Î±Æ¶Á¤À¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤êÃË¼ß¤ÎºÏÇÝ·ÑÂ³¤¬º¤Æñ¤È¤Ê¤ê¡¢À¸»º¼Ô¤ò»Ù¤¨¤ëJA¤¤¿¤ß¤é¤¤¤Ï2028Ç¯ÅÙ»º¤è¤ê¡¢¸å·ÑÉÊ¼ï¡Ö¤æ¤á¤¤¤³¤í¡×¤Ø¤Î´°Á´ÀÚ¤êÂØ¤¨¤ò·èÃÇ¡£ËÌ³¤Æ»ËÌ¸«»ÔÃ¼ÌîÄ®¤ÎÃË¼ß¤Ï¡¢¥³¥í¥Ã¥±¤ËºÇÅ¬¤Ê¹á¤ê¤È¿©´¶¤Ç¡¢¡Ö¿À¸Í¥³¥í¥Ã¥±¡×¤ÎÄêÈÖ¾¦ÉÊ¤Ë·ç¤«¤»¤Ê¤¤Â¸ºß¤À¤±¤Ë¥í¥Ã¥¯¡¦¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤Ë¤â¶ì½Â¤ÎÁªÂò¤òÇ÷¤é¤ì¤¿¡£
Æ±¼Ò¤Ï¤³¤Î·èÃÇ¤òÂº½Å¤·¡¢À¸»º¼ÔÍÍ¤¬°Â¿´¤·¤ÆºÏÇÝ¤Ç¤¤ëÉÊ¼ï¤Ø¤ÎÅ¾´¹¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÈÆ±ÍÍ¤Ë·ÔÍÕ½èÍýµ¡¤Î³èÍÑ¤äÀãÃæÈ÷Ãß¤Ê¤É¡¢´Ä¶¤ËÇÛÎ¸¤·¤¿À¸»ºÊýË¡¤ò·ÑÂ³¤¹¤ë¡£
¡¡ÃË¼ß¤Î¹á¤ê¤ËÂå¤ï¤ë¤ª¤¤¤·¤µ¤òÄÉµá¤·¡¢Ä´ÍýË¡¤ò¹©É×¤·¤¿·ë²Ì¡¢ÄêÈÖ¾¦ÉÊ¤Ë¡Ö¤æ¤á¤¤¤³¤í¡×¤Î¤¤áºÙ¤«¤¤¥·¥ë¥¡¼¤µ¤ò³è¤«¤·¤¿¡Ö¤Õ¤ï¤â¤Á¿©´¶¡×¤Ë¤¿¤É¤êÃå¤¡¢¼ãÇ¯ÁØ¤ò¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤Ë¤·¤¿¿·¿©´¶¥³¥í¥Ã¥±¤È¤·¤Æ¡Ö¤Õ¤ï¤â¤Á¥³¥í¡×¤¬´°À®¡£À¸»º¼Ô¤È¤Îå«¤òÊÝ¤Á¤Ê¤¬¤é¡¢¼ã¤¤À¤Âå¤Ë¸þ¤±¤¿ÄêÈÖ¾¦ÉÊ¤¬¤Ç¤¤¢¤¬¤Ã¤¿¡£
¡ÖÃ¼ÌîÄ®¤è¤ê2028Ç¯ÅÙ»º¤«¤é¡Ø¤æ¤á¤¤¤³¤í¡Ù¤ËÀÚ¤êÂØ¤¨¤ë¤ÈÊó¹ð¤¬¤¢¤ê¡¢¾×·â¤ò¼õ¤±¤¿¡×¤È´ë²è³«È¯ËÜÉôÂèÆó¥Ö¥é¥ó¥É¥°¥ë¡¼¥×¤ÎÆ£°æ°½»Ò»á¡£¡ÖÃË¼ß¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë°Ê¾å¡¢¥ê¥¹¥¯¤Ï¤Ä¤¤Þ¤È¤¦¤¬¡¢»ºÃÏ¤â´Þ¤á¤Æ³§¤¬¹¬¤»¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬ÂçÁ°Äó¡£¤½¤³¤ÇÃË¼ß¤òÊì¤È¤·¡¢ÂÑÀ¤Î¤¢¤ë¿·ÉÊ¼ï¡Ø¤æ¤á¤¤¤³¤í¡Ù¤ÎºÎÍÑ¤ò·èÄê¡£¤¸¤ã¤¬¤¤¤â¤ÎÉÊ¼ïÅ¾´¹¤È¤¤¤¦Âç¤¤ÊÅ¾µ¡¤òµ¡¤Ë¡¢À¸»º¼Ô¤È¤Îå«¤Ç¼¡À¤Âå¤Ë¸þ¤±¤¿¿·¾¦ÉÊ¡Ø¤Õ¤ï¤â¤Á¥³¥í¡Ù¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿¡×¡£
¿·¾¦ÉÊ¤Ï¡Ö¤æ¤á¤¤¤³¤í¡×¤Î¤¤áºÙ¤«¤¤¥·¥ë¥¡¼¤µ¤ò³è¤«¤·¤¿¡Ö¤Õ¤ï¤â¤Á¿©´¶¡×¤Ç¡¢¤·¤Ã¤È¤ê´¶¤Î¤¢¤ë¤¢¤Ã¤µ¤ê¤·¤¿¹á¤ê¤¬ÆÃÄ§¡£º£¸å¤Ï¼ãÇ¯ÁØ¤ò¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤Ë¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¤Ê¤É³èÍÑ¤·¤¿¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥ó¤Ê¤É¼Â»Ü¡£¹¶¤á¤ÎÅ¸³«¤Ë¤è¤ê¿©´¶¤Î¿·¤·¤µ¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤¹¤ë¡£