ÃÝÆâÎÃ¿¿¡Ø10DANCE¡ÙW¼ç±é¤òÌ³¤á¤¿Ä®ÅÄ·¼ÂÀ¤È¤Îå«2SHOT¤ËÈ¿¶Á¡ÖÁ´¤Æ¤¬¥Ñ¡¼¥Õ¥§¥¯¥È¡×¡ÖÈþ¤·¤¹¤®¡×
12·î19Æü¡¢ÃÝÆâÎÃ¿¿¤¬Instagram¤ò¹¹¿·¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥À¥ó¥¹¤òÍÙ¤ë¿¿·õ¤Ê´ãº¹¤·¤Î¼Ì¿¿¤â¸ø³«
ÃÝÆâ¤Ï¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ë¤Æ¡¢¡ÖÈà¤ò¿®¤¸ÀÚ¤Ã¤¿Àè¤Ë¡¡ÆÀ¤ë¤â¤Î¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¡Ö#10DANCE #netflix¡×¡ÖÂ¾¤Ë¤âÂô»³¤Îoff shot¤¢¤ë¤Î¤Ç¤ª³Ú¤·¤ß¤Ë¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£
Æ±»þ¤Ë¡¢Netflix¤ÇÆÈÀêÇÛ¿®¤·¤Æ¤¤¤ë±Ç²è¡Ø10DANCE¡Ù¤Ç¶¦±é¤·¤Æ¤¤¤ëÄ®ÅÄ·¼ÂÀ¤È¤Î2SHOT¤ä¡¢¼«Á³ÂÎ¤Ê¾Ð´é¤Î¼Ì¿¿¡¢¥À¥ó¥¹¤òÍÙ¤ë¿¿·õ¤Ê²£´éSHOT¤Ê¤É¤òÊ£¿ô·ÇºÜ¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤ËÂÐ¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡¢¡ÖÁ´¤Æ¤¬¥Ñ¡¼¥Õ¥§¥¯¥È¡×¡Ö¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤Ç¤¹¡ª¡×¡ÖÈþ¤·¤¹¤®¡×¡ÖÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡×¤Ê¤É¤ÎÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
ÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¥É¥é¥Þ¤ä±Ç²è¤ÇÌÜ³Ð¤Þ¤·¤¤³èÌö¤ò¸«¤»¤ëÃÝÆâ¡£º£²ó¤ÎÅê¹Æ¤Ç¿¨¤ì¤Æ¤¤¤¿Netflix¥·¥ê¡¼¥º¡Ø10DANCE¡Ù¤Ç¤ÏÄ®ÅÄ¤ÈW¼ç±é¤òÌ³¤á¡¢¥é¥Æ¥ó¥À¥ó¥¹ÆüËÜ¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤Ç¡¢À¤³¦¤ËÄÌÍÑ¤¹¤ë¼ÂÎÏ¤ò»ý¤Á¤Ê¤¬¤é¡¢¤¢¤ëÍýÍ³¤«¤é¹ñÆâ¤ÎÂç²ñ¤Ë¤³¤À¤ï¤ë¼ç¿Í¸ø¡¦ÎëÌÚ¿®Ìé¤ò±é¤¸¤ë¡£