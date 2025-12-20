SKY-HI¡¢½êÂ°¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤¬Îø¿ÍÏ¢¤ì¤Æ¤¤¿¤é¡Ä¡©¡Ö²¶¤È¤Á¤ã¤ó¤ß¤Ê¤È¤·¤ã¤Ù¤ì¤ëÉ¬Í×¤¢¤ë¡×
¡¡¥é¥Ã¥Ñ¡¼¡¢²»³Ú¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤ÎSKY-HI¡Ê39¡Ë¤¬18Æü¿¼ÌëÊüÁ÷¤Î¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¡Ö¤¢¤¶¤È¤¯¤Æ²¿¤¬°¤¤¤Î¡©¡×(ÌÚÍË¿¼Ìë0¡¦45¡Ë¤Ë½Ð±é¡£»öÌ³½ê¼ÒÄ¹¤È¤·¤Æ¡¢½êÂ°¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤¬Îø¿Í¤òÏ¢¤ì¤Æ¤¤¿»þ¤ÎÂÐ±þ¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¼«¿È¤¬Î¨¤¤¤ë·ÝÇ½»öÌ³½ê¡ÖBMSG¡×¤¬¼çºÅ¤·¡¢¥é¥Ã¥Ñ¡¼¤Î¤Á¤ã¤ó¤ß¤Ê¤¬¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤òÌ³¤á¤¿¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡ÖNo No Girls¡×¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿¡ÖHANA¡×¡£11·î¤ÎÆ±ÈÖÁÈÊüÁ÷¤Ç¥²¥¹¥È½Ð±é¤·¤¿¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎKOHARU¤ÈJISOO¤Ï¡Ö»ä¤¿¤Á¤¬¹¥¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¿Í¤ò¤Á¤ã¤ó¤ß¤Ê¤ÈSKY¡½HI¤¬ÌÌÀÜ¤ò¤¹¤ë¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¡¢¿¿µ¶¤òÌä¤ï¤ì¤¿SKY¡½HI¤Ï¡Ö¤Ê¤¤¤è¡×¤ÈÈÝÄê¤·¤Ä¤Ä¤â¡Ö¸òºÝ¤¹¤ë¤È¤«¤Ê¤Ã¤¿¤éÁêÃÌ¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç·ë²Ì¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢²¶¤È¤Á¤ã¤ó¤ß¤Ê¤È¤·¤ã¤Ù¤ì¤ëÉ¬Í×¤Ï¤¢¤ë¡×¤ÈÀâÌÀ¡£¡Ö¤½¤ó¤Ê¿Í¤Ï¤¤¤Þ¤»¤ó¡×¤È¤ÎÀ¼¤¬Èô¤ó¤À¡£
¡¡¤â¤·½êÂ°¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤¬¡ÈÀäÂÐ¥À¥á¤À¡É¤È¤¤¤¦Îø¿Í¤òÏ¢¤ì¤Æ¤¤¿¾ì¹ç¤Ï¤É¤¦ÂÐ±þ¤¹¤ë¤Î¤«Ìä¤ï¤ì¤ë¤È¡¢´Ö¤ò¤ª¤¤¤Æ¡Ö¤Ê¤ó¤«¡ÄÎø°¦¤â¤¤¤¤¤±¤ÉÂ¾¤Ë¤â³Ú¤·¤¤¤³¤È¤¢¤ë¤«¤â¤Í¡×¤ÈÅú¤¨¤ë¤È¹ðÇò¡£¾Ð¤¤¤òÍ¶¤Ã¤¿¡£