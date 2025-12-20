¹ë¼óÁê ½Æµ¬À©¶¯²½¤ÎÊý¿ËÈ¯É½ ½Æ·â»ö·ï¼õ¤±
¡¡¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤Î¥Ó¡¼¥Á¤Ç15¿Í¤¬»àË´¤·¤¿½Æ·â»ö·ï¤ò¼õ¤±¡¢¥¢¥ë¥Ð¥Ë¡¼¥¸¡¼¼óÁê¤ÏÁ´ÅÚ¤Ç½Æ¤òÇã¤¤Ìá¤¹·×²è¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥¢¥ë¥Ð¥Ë¡¼¥¸¡¼¼óÁê¡Ö¥Ü¥ó¥À¥¤¡Ê¥Ó¡¼¥Á¡Ë¤Ç¤Î¶²¤í¤·¤¤»ö·ï¤Ï¡¢³¹¤«¤é¤è¤êÂ¿¤¯¤Î½Æ¤òÇÓ½ü¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤Î·×²è¤òÄÌ¤¸¡¢¿ô½½ËüÃú¤Î½Æ¤¬²ó¼ý¤µ¤ì¡¢ÇÑ´þ¤µ¤ì¤ë¸«¹þ¤ß¤À¡×
¡¡¥¢¥ë¥Ð¥Ë¡¼¥¸¡¼¼óÁê¤Ï19Æü¡¢¥·¥É¥Ë¡¼¤Ç¿Íµ¤¤Î¥Ü¥ó¥À¥¤¥Ó¡¼¥Á¤Ç14Æü¤Ëµ¯¤¤¿½Æ·â»ö·ï¤ò¼õ¤±¡¢½Æµ¬À©¤ò¶¯²½¤¹¤ëÊý¿Ë¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤Ç¤Ï¸½ºß400ËüÃú°Ê¾å¤Î½Æ¤¬ÅÐÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢À¯ÉÜ¤¬¿·¤¿¤ËÀß¤±¤ë1¿Í¤¢¤¿¤ê¤Î½êÍ¤Ç¤¤ë¿ô¤òÄ¶¤¨¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢¶¯À©Åª¤Ë¹ñ¤¬Çã¤¤Ìá¤¹¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤Ç¤Ï1996Ç¯¤Ë¤â35¿Í¤¬µ¾À·¤È¤Ê¤Ã¤¿½ÆÍð¼Í»ö·ï¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢½Æµ¬À©¤¬¶¯²½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÊANN¥Ë¥å¡¼¥¹¡Ë