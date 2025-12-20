¡Ú´ÚÎ®¡ÛNCT¤ÎDOYOUNG¥½¥í¶Ê¡ÖPromise¡×¡¢´Ú¹ñ¸øÇ§¤Î²»³Ú¥Á¥ã¡¼¥È¤Ç£²´§
NCT¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎDOYOUNG¡Ê¥É¥è¥ó¡Ë¤¬¡¢¿·¶Ê¡ÖPromise¡×¤Ç¡¢´Ú¹ñ¤Î¥ª¥ê¥³¥ó¤È¤¤¤ï¤ì¤ë¥µ¡¼¥¯¥ë½µ´Ö¥Á¥ã¡¼¥È¤Ç2´§¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£¥µ¡¼¥¯¥ë¥Á¥ã¡¼¥È¤È¤Ï¡¢´Ú¹ñ²»³Ú¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¶¨²ñ¤¬¡Ö´Ú¹ñ¤Ë¤âÊÆ¹ñ¤Î¥Ó¥ë¥Ü¡¼¥É¥Á¥ã¡¼¥È¤äÆüËÜ¤Î¥ª¥ê¥³¥ó¥Á¥ã¡¼¥È¤Î¤è¤¦¤Ê¸øÇ§²»³Ú¥Á¥ã¡¼¥È¤¬É¬Í×¤À¡×¤È¤¤¤¦¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ç¡¢Ìó2Ç¯¤Î½àÈ÷´ü´Ö¤ò¤«¤±¤Æ10Ç¯2·î23Æü¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿´Ú¹ñ¸øÇ§²»³Ú¥Á¥ã¡¼¥È¡£
9Æü¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿DOYPUNG¤Î¥·¥ó¥°¥ë¡ÖPromise¡×¤ÈÆ±Ì¾¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¶Ê¤Ï¡¢18Æü¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¥µ¡¼¥¯¥ë½µ´Ö¥Á¥ã¡¼¥È¤Ç¡¢¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É¤ÈBGMÉôÌç¤Ç1°Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
´Ú¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¤Î¥Þ¥¤¥Ç¡¼¥ê¡¼¤Ï20Æü¡¢¡ÖDOYOUNG¤Ï¡ØPromise¡ÙÈ¯Çä¤ÈÆ±»þ¤Ë´Ú¹ñ¼çÍ×²»¸»¥Á¥ã¡¼¥È¥Ð¥Ã¥¯¥¹¤ÎÆü´©¤ª¤è¤Ó¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¥Á¥ã¡¼¥È1°Ì¤òµÏ¿¤·¡¢²»³Ú¥Õ¥¡¥ó¤ÎÇ®¤¤´Ø¿´¤òÆÀ¤¿¡×¤ÈÊó¤¸¤¿¡£
Æ±¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¤Þ¤¿¡ÖPromise¤Ï¡¢ÁÊ¤¨¤ëÎÏ¤ÎÇ»¤¤¥Ü¡¼¥«¥ë¤È´¶ÀÅª¤Ê¥á¥í¥Ç¥£¡¼¤¬Ä´ÏÂ¤·¤¿¥Ð¥é¡¼¥É¶Ê¡£DOYOUNG¤¬¡Ø¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤»ä¤Î°¦¡Ù¤Ë¸þ¤«¤Ã¤ÆÄ¾ÀÜ½ñ¤¤¤¿²Î»ì¤Ë¤Ï¡¢´ÊÃ±¤Ë¤Ï½Ð¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¿¿¿´¤Î¤³¤â¤Ã¤¿¹ðÇò¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£