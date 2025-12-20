2025Ç¯¤Ë·ëº§¤òÈ¯É½¤·¤¿¡Ö¹¥¤¤ÊÍÌ¾¿ÍÉ×ÉØ¡×¥é¥ó¥¥ó¥°¡ª ¡ÖË©ÍéÎµÂÀ¡ß°ËÆ£º»è½¡×É×ÉØ¤òÍÞ¤¨¤¿°µÅÝÅª1°Ì¤Ï¡©
All About ¥Ë¥å¡¼¥¹ÊÔ½¸Éô¤Ï¡¢2025Ç¯11·î17Æü¡¢Á´¹ñ¤Î10¡Á60Âå¤ÎÃË½÷300¿Í¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡Ö2025Ç¯¤Ë·ëº§¤òÈ¯É½¤·¤¿ÍÌ¾¿Í¡×¤Ë´Ø¤¹¤ë¥¢¥ó¥±¡¼¥ÈÄ´ºº¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¤Ï¡¢2025Ç¯¤Ë·ëº§¤òÈ¯É½¤·¤¿¡Ö¹¥¤¤ÊÍÌ¾¿ÍÉ×ÉØ¡×¥é¥ó¥¥ó¥°¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤¹¡£
1·î4Æü¤Ë2024Ç¯¤ÎÇ¯Ëö¤Ë·ëº§¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡¢·àºî²È¤ÎË©ÍéÎµÂÀ¤µ¤ó¤ÈÇÐÍ¥¤Î°ËÆ£º»è½¤µ¤ó¡£
NHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¸×¤ËÍã¡Ù¤Ç¥Ò¥í¥¤¥ó¤òÌ³¤á¡¢¡Ø¥ß¥¹¥Æ¥ê¤È¸À¤¦ÌÞ¤ì¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ê¤É¤Î¥É¥é¥Þ¡¢¥¢¥Ë¥á±Ç²è¡Ø¤¹¤º¤á¤Î¸ÍÄù¤Þ¤ê¡Ù¤Ø¤ÎÀ¼¤Î½Ð±é¤Ê¤É¿ôÂ¿¤¯¤ÎºîÉÊ¤Ç³èÌö¤¹¤ë°ËÆ£¤µ¤ó¤È±é·à³¦¤ÎÂè°ì¿Í¼Ô¤Ç¤¢¤ëË©Íé¤µ¤ó¤È¤Î·ëº§¤Ï¡¢18ºÐ¤ÎÇ¯¤Îº¹º§¡¢¤«¤Ä±é·à³¦¤Î¥Ó¥Ã¥°¥«¥Ã¥×¥ë¤È¤·¤Æ¡¢¸ß¤¤¤ËÂº·É¤·¹ç¤¦´Ø·¸À¤¬ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Þ¤·¤¿¡£
²óÅú¼Ô¤«¤é¤Ï¡¢¡Ö°ËÆ£º»è½¤µ¤ó¤Î¼«Á³ÂÎ¤ÊÌ¥ÎÏ¤È¡¢Ë©Íé¤µ¤ó¤Î¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¤ÊºÍÇ½¤¬¹ç¤ï¤µ¤ê¡¢¸ß¤¤¤ò¹â¤á¹ç¤¦´Ø·¸¤Ë´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡×¡Ê40ÂåÃËÀ¡¿ËÌ³¤Æ»¡Ë¡¢¡Ö°ËÆ£º»è½¤Î¿Æ¤·¤ß¤ä¤¹¤¯ÌÀ¤ë¤¤¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ÈË©ÍéÎµÂÀ¤Î¸ÄÀÅª¤Ç¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¤Ê°ìÌÌ¤¬¤¦¤Þ¤¯Ä´ÏÂ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¸ø»ä¤È¤â¤Ë¸ß¤¤¤ò¹â¤á¹ç¤¨¤ë´Ø·¸¤Ë¸«¤¨¤ë¤¿¤á¡×¡Ê40ÂåÃËÀ¡¿ÂçºåÉÜ¡Ë¡¢¡Ö·Ý½Ñ¤äÉ½¸½¤ÎÀ¤³¦¤ò°¦¤¹¤ë¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂçÊÑ´î¤Ð¤·¤¤¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ç¤·¤¿¡£¸ß¤¤¤ÎºÍÇ½¤òÇ§¤á¹ç¤¤¡¢¹â¤á¹ç¤¨¤ë¤Ç¤¢¤í¤¦Æó¿Í¤Î·ë¤Ó¤Ä¤¤Ï¡¢ÃÎÅª¹¥´ñ¿´¤ò»É·ã¤¹¤ëÁÇÅ¨¤ÊÉ×ÉØ¤À¤È´¶¤¸¤é¤ì¤Þ¤¹¡×¡Ê50ÂåÃËÀ¡¿ÀÅ²¬¸©¡Ë¡¢¡Ö³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë·àºî²È¤ÈÇÐÍ¥¤È¤¤¤¦É×ÉØ¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤«¤é¤Î´üÂÔ¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¹¥¤¤Ç¤¢¤ë¡×¡Ê40Âå½÷À¡¿Ê¡Åç¸©¡Ë¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
8·î10Æü¤ËÅÅ·âÅª¤Ë·ëº§¤òÈ¯É½¤·¤ÆÀ¤´Ö¤òÁû¤¬¤»¤¿¡¢¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥á¥¤¥×¥ëÄ¶¹ç¶â¡×¤Î¥«¥º¥ì¡¼¥¶¡¼¤µ¤ó¤ÈÇÐÍ¥¡¦Æó³¬Æ²¤Õ¤ß¤µ¤ó¡£
ÈþËÆ¤Î»ý¤Á¼ç¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¿¶¤êÀÚ¤Ã¤¿±éµ»¤ò¸«¤»¤ë¼ÂÎÏÇÉÇÐÍ¥¤ÎÆó³¬Æ²¤µ¤ó¤È¡¢ÇÉ¼ê¤Ê³°¸«¤ÈÃÎÀ¤ÈÇî¼±¤Ö¤ê¤ÇÍ£°ìÌµÆó¤ÎÂ¸ºß´¶¤òÈ¯´ø¤·¤Æ¤¤¤ë¥«¥º¥ì¡¼¥¶¡¼¤µ¤ó¤È¤Î°Õ³°¤ÊÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤Î¶¦´¶¤ò¸Æ¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£
Æó³¬Æ²¤µ¤ó¤¬°ÊÁ°¤«¤é¥«¥º¥ì¡¼¥¶¡¼¤µ¤ó¤Î¥Õ¥¡¥ó¤ò¸ø¸À¤·¤Æ¤¤¤¿¤ê¡¢¥«¥º¥ì¡¼¥¶¡¼¤µ¤ó¤¬¿·º§À¸³è¤Ï¡Ö¤¤¤¤¤³¤È¤·¤«¤Ê¤¤¡×¡Ö³Ú¤·¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¤ê¡¢Ãç¤à¤Ä¤Þ¤¸¤¤É×ÉØ´Ø·¸¤Ï¤µ¤é¤Ë¹¥´¶ÅÙ¤ò¹â¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²óÅú¼Ô¤«¤é¤Ï¡¢¡Ö¤ª¸ß¤¤¤Î¸ÄÀ¤òÂº½Å¤·¤½¤¦¤Ê¼«Î©¤·¤¿¤«¤Ã¤³¤¤¤¤É×ÉØ¤È¤·¤Æ¡¢¿·¤·¤¤·Á¤Î¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¥·¥Ã¥×¤ËÆ´¤ì¤ë¤«¤é¡×¡Ê40Âå½÷À¡¿Ê¡°æ¸©¡Ë¡¢¡ÖÃË½÷¤È¤¤¤¦¤è¤ê¿Í´Ö¤È¤·¤ÆÁÇÅ¨¤ÊÆó¿Í¤È¤¤¤¦°õ¾Ý¡×¡Ê20Âå½÷À¡¿ÅìµþÅÔ¡Ë¡¢¡ÖÆó¿Í¤È¤âÃÎÅª¤ÊÉ×ÉØ¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤É¤ó¤Ê²ÈÄí¤òÃÛ¤¯¤Î¤«¤È¤Æ¤âµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡×¡Ê30Âå½÷À¡¿µþÅÔÉÜ¡Ë¡¢¡Ö¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¸«¤Æ¤ë°õ¾Ý¤Ç¤¹¤¬¡¢2¿Í¤È¤âÌÌÇò¤¯¤Æ¾þ¤êµ¤¤¬¤Ê¤¤¤«¤é¡×¡Ê30Âå½÷À¡¿¿ÀÆàÀî¸©¡Ë¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Îµ»ö¤ÎÉ®¼Ô¡§Ê¡Åç ¤æ¤ ¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
¥¢¥Ë¥á¤äÌ¡²è¤Î¥ì¥Ó¥å¡¼¡¢¥¨¥ó¥¿¥á¥È¥Ô¥Ã¥¯¥¹¤Ê¤É¤òÃæ¿´¤Ë¡¢¥ª¡¼¥ë¥¸¥ã¥ó¥ë¤Ç¼¹É®Ãæ¤Î¥é¥¤¥¿¡¼¡£»þ¡¹¡¢Å¹ÊÞ¼èºà¤Ê¤É¤Î¥ê¥Ý¡¼¥Èµ»ö¤âÃ´Åö¡£All About¤ª¤è¤ÓAll About ¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ç¤Î¥é¥¤¥¿¡¼Îò¤Ï6Ç¯¡£
(Ê¸:Ê¡Åç ¤æ¤)
2°Ì¡§Ë©ÍéÎµÂÀ¡Ê·àºî²È¡Ë¡ß°ËÆ£º»è½¡ÊÇÐÍ¥¡Ë¡¿42É¼
1°Ì¡§¥«¥º¥ì¡¼¥¶¡¼¡Ê¥á¥¤¥×¥ëÄ¶¹ç¶â¡Ë¡ßÆó³¬Æ²¤Õ¤ß¡ÊÇÐÍ¥¡Ë¡¿144É¼
