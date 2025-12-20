¥Û¥ó¥À¡Ö¼¡´ü·¿¡ÈZ¡É!?¡×¤Ë¤ª¤¸¤µ¤óÀ¤Âå´¿´î¡ª ¡È6Â®MT¡ÉÅëºÜ¡õ´ÝÌÜ¤Î¡Ö¾¼ÏÂ¥ì¥È¥í¡×¥Ç¥¶¥¤¥ó´°Á´ºÆ¸½¡ª ½éÂå¡ÈZ¡É¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ç¡Ö¿åÃæ¥á¥¬¥Í¡×¤¬´ñÀ×¤ÎÉü³è¡ª ¡ÈÎÞ¤¬½Ð¤ë¤Û¤É²û¤«¤·¤¤¡É»Â¿·¥¯¡¼¥Ú¡ÖRe¡§Z¡×¤È¤Ï¤É¤ó¤Ê¥¯¥ë¥Þ¤À¤Ã¤¿¡©
¥Û¥ó¥À¡Ö¼¡´ü·¿¡ÈZ¡É!?¡×¤Ë¤ª¤¸¤µ¤óÀ¤Âå´¿´î¡ª
¡¡2026Ç¯1·î9Æü¤«¤é11Æü¤Ë¤«¤±¤ÆËëÄ¥¥á¥Ã¥»¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡ÖÅìµþ¥ª¡¼¥È¥µ¥í¥ó2026¡×¤Ç¤Ï¡¢ËèÇ¯¥æ¥Ë¡¼¥¯¤Ç¸ÄÀË¤«¤Ê¥«¥¹¥¿¥à¥«¡¼¤¬²ñ¾ì¤òºÌ¤ê¤Þ¤¹
¡¡¤½¤ì¤È¤È¤â¤Ë²áµî¤Î½ÐÅ¸¼ÖÎ¾¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¤È¡¢¥³¥ó¥»¥×¥È¤Î½¨°ï¤µ¤È´°À®ÅÙ¤Î¹â¤µ¤«¤é¡¢»þ´Ö¤¬·Ð²á¤·¤Æ¤âº£¤Ê¤ª¸ì¤ê·Ñ¤¬¤ì¤ëÌ¾ºî¤¬Â¸ºß¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú²èÁü¡ÛÄ¶¥«¥Ã¥³¥¤¥¤¡ª ¤³¤ì¤¬¥Û¥ó¥À¡Ö¼¡´ü·¿Z¡×!? ¤Ç¤¹¡ª¡Ê20Ëç¡Ë
¡¡¤½¤ÎÂåÉ½Îã¤È¸À¤¨¤ë¤Î¤¬¡¢¥Û¥ó¥À¼Ö¤Î½ãÀµ¥¢¥¯¥»¥µ¥ê¡¼³«È¯¤ò¼ê³Ý¤±¤ë¥Û¥ó¥À¥¢¥¯¥»¥¹¤¬2018Ç¯¤Ë½ÐÅ¸¤·¤¿¥«¥¹¥¿¥à¥«¡¼¡¢¡ÖRe¡§Z¡Ê¥¢¡¼¥ë¥¤¡¼¥¼¥Ã¥È¡Ë¡×¤Ç¤¹¡£
¡Ö¤Ï¤¸¤á¤Æ¤Î¡¦¤Ò¤µ¤Ó¤µ¤Î¥Ç¡¼¥È¥«¡¼¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë·Ç¤²¡¢¼ã¤¤¥«¥Ã¥×¥ë¤Ë¤Ï¿·Á¯¤µ¤ò¡¢Ä¹Ç¯Ï¢¤ìÅº¤Ã¤¿É×ÉØ¤Ë¤Ï²û¤«¤·¤µ¤òÄó¶¡¤¹¤ë¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¶õ´Ö¤È¤·¤ÆÄó°Æ¤µ¤ì¤¿¤³¤Î¥¯¥ë¥Þ¤Ï¡¢Ã±¤Ê¤ë¥·¥ç¡¼¥«¡¼¤ÎÏÈ¤òÄ¶¤¨¤¿¿¼¤¤¥á¥Ã¥»¡¼¥¸À¤ÇÍè¾ì¼Ô¤òÓ¹¤é¤»¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥Ù¡¼¥¹¼ÖÎ¾¤È¤·¤ÆÁª¤Ð¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢2010Ç¯¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿¥Û¥ó¥À¤Î¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥«¡¼¡ÖCR-Z¡×¤Ç¤¹¡£
¡¡¤·¤«¤·¤½¤Î»Ñ¤Ï¡¢Àè¿ÊÅª¤Ê¥¯¡¼¥Ú¥¹¥¿¥¤¥ë¤«¤é°ìÊÑ¤·¡¢1970Ç¯¤ËÅÐ¾ì¤·¤Æ¡Ö¿åÃæ¥á¥¬¥Í¡×¤Î°¦¾Î¤Ç¿Æ¤·¤Þ¤ì¤¿Ì¾¼Ö¡Ö¥Û¥ó¥ÀZ¡Ê½éÂå¡Ë¡×¤ò×Ç×Ê¤È¤µ¤»¤ë¥ì¥È¥í¥Õ¥å¡¼¥Á¥ã¡¼¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ø¤ÈÀ¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤ì¤Ï¡¢³«È¯¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¼«¿È¤¬Êú¤¤¤Æ¤¤¤¿¡Ö½éÂåZ¤Ø¤Î¶¯¤¤Æ´¤ì¡×¤È¡¢°ìÊý¤Ç¸Î¾ã¥ê¥¹¥¯¤Ê¤É¤«¤éÍè¤ë¡Öµì¼Ö°Ý»ý¤ÎÆñ¤·¤µ¡×¤È¤¤¤¦¥¸¥ì¥ó¥Þ¤ËÂÐ¤·¡¢¡Ö¸½Âå¤Î¿®Íê¤Ç¤¤ë¥¯¥ë¥Þ¤ò»È¤Ã¤Æ¡¢µ¤·ó¤Í¤Ê¤¯¾è¤ì¤ë¥Û¥ó¥ÀZ¤òºî¤ì¤Ð¤¤¤¤¡×¤È¤¤¤¦È¯ÁÛ¤Ç±þ¤¨¤¿¤â¤Î¡£
¡¡CR-Z¤ÎÆÃÄ§¤Ç¤¢¤ë¥Õ¥¡¥¹¥È¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥¿¥¤¥ë¤Î¥ê¥¢¥»¥¯¥·¥ç¥ó¤òÂçÃÀ¤Ëºî¤êÊÑ¤¨¡¢½éÂåZ¤Î¥¢¥¤¥Ç¥ó¥Æ¥£¥Æ¥£¤Ç¤¢¤ëÀäÊÉ¤Î¤è¤¦¤Ê¥ê¥¢¥Ï¥Ã¥Á¤È¡¢¤½¤³¤Ë¤Ï¤á¹þ¤Þ¤ì¤¿¡È¿åÃæ¥á¥¬¥Í¡ÉÉ÷¤Î¥¦¥¤¥ó¥É¥¦¤ò¸«»ö¤ËºÆ¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ÆÃÉ®¤¹¤Ù¤¤Ï¡¢¥Û¥ó¥À¼Ö¤òÃÎ¤ê¿Ô¤¯¤·¤¿¥á¡¼¥«¡¼Ä¾·Ï¥Ö¥é¥ó¥É¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¡Ö½ãÀµÉôÉÊÎ®ÍÑ¡×¤Î¹ª¤ß¤µ¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡¡Îã¤¨¤Ð¡¢¥ì¥È¥í¤ÊÊ·°Ïµ¤¤ò¾ú¤·½Ð¤¹²£·¿¤Î¥Æ¡¼¥ë¥é¥ó¥×¤Ë¤Ï¡¢¤«¤Ä¤ÆÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¥ß¥Ë¥Ð¥ó¡Ö¥â¥Ó¥ê¥ª¥¹¥Ñ¥¤¥¯¡×¤Î½ãÀµÉÊ¤¬Î®ÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¥Õ¥í¥ó¥È¼þ¤ê¤Ë¤Ï·Ú¼«Æ°¼Ö¡ÖN-ONE¡×¤Î¥Ñ¡¼¥Ä¤ò¡¢¥Õ¥©¥°¥é¥ó¥×¤Ë¤Ï¥»¥À¥ó¡Ö¥¢¥³¡¼¥É¡×¤ÎÉôÉÊ¤ò¤½¤ì¤¾¤ìºÎÍÑ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢°ì¸«¤¹¤ë¤ÈÀìÍÑÀß·×¤Ë¸«¤¨¤ë¥Ñ¡¼¥Ä¤ÎÂ¿¤¯¤¬¡¢¼Â¤Ï´ûÂ¸¤Î¥Û¥ó¥À¼Ö¤«¤é¤ÎÎ®ÍÑ¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¤½¤Î¼êË¡¤ÏÅ°Äì¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¹¥Æ¥¢¥ê¥ó¥°¥Û¥¤¡¼¥ë¤Ë¤Ï¥ß¥Ë¥Ð¥ó¤Î¡Ö¥¹¥Æ¥Ã¥×¥ï¥´¥ó¡×ÍÑ¤ò¡¢¥¨¥¢¥³¥ó¿á¤½Ð¤·¸ý¤Ë¤ÏN-ONEÍÑ¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤¿Ê·°Ïµ¤¤ò±é½Ð¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¥·¡¼¥ÈÉ½Èé¤Ë¤Ï¡¢¥ì¥¸¥ã¡¼¥Ð¥¤¥¯¡Ö¥â¥ó¥¡¼¡×¤Î50¼þÇ¯µÇ°¥â¥Ç¥ë¤ÈÆ±¤¸¥Á¥§¥Ã¥¯ÊÁ¤Î¥Õ¥¡¥Ö¥ê¥Ã¥¯¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢ÆóÎØ¡¦»ÍÎØ¤Î³Àº¬¤òÄ¶¤¨¤¿¥Û¥ó¥À¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÍ·¤Ó¿´¤¬¿ï½ê¤Ë¸÷¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¥Ñ¥ï¡¼¥È¥ì¥¤¥ó¤ÏCR-Z¾ù¤ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢1.5¥ê¥Ã¥¿¡¼i-VTEC¥¨¥ó¥¸¥ó¤ËÅö»þºÇ¿·¤Î¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¥·¥¹¥Æ¥à¡ÖIMA¡×¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¡¢¥È¥é¥ó¥¹¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ï6Â®MT¤òÁªÂò¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢´Ä¶ÀÇ½¤ÈÁà¤ë³Ú¤·¤µ¤òÎ¾Î©¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥Ü¥Ç¥£¥«¥é¡¼¤Ë¤â¤³¤À¤ï¤ê¤¬¸«¤é¤ì¡¢»ÍÎØÍÑ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥Ð¥¤¥¯¤Î¡Ö¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥«¥Ö110¡×¤Ê¤É¤ËÀßÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ö¥°¥ê¥ó¥È¥¦¥§¡¼¥Ö¥Ö¥ë¡¼¥á¥¿¥ê¥Ã¥¯¡×¤¬ºÎÍÑ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¼ÖÌ¾¤Î¡ÖRe¡×¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¥ê¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¡×¡Ö¥ê¥æ¡¼¥¹¡×¡Ö¥ê¥Ð¥¤¥Ð¥ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿°ÕÌ£¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤¨¤Æ¿·¼Ö¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢À¸»º½ªÎ»¥â¥Ç¥ë¤È¤Ê¤Ã¤¿CR-Z¡ÊÃæ¸Å¼Ö¡Ë¤ò¥Ù¡¼¥¹¤ËÁª¤Ö¤³¤È¤Ç¡¢´ûÂ¸¤Î»ñ¸»¤òÍ¸ú³èÍÑ¤·¡¢¼«Ê¬¹¥¤ß¤Ë»ÅÎ©¤ÆÄ¾¤·¤Æ°¦Ãå¤ò»ý¤Ã¤ÆÄ¹¤¯¾è¤ë¤È¤¤¤¦¡¢¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ë¤ÇÃÎÅª¤Ê¥«¡¼¥é¥¤¥Õ¤ÎÄó°Æ¤¬¤Ê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¢¨¡¡¢¨¡¡¢¨
¡¡Re¡§Z¤Ï¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¡Ö¤ª¤¸¤µ¤ó¥Û¥¤¥Û¥¤¡×Åª¤Ê²û¸Å¼ñÌ£¤Î´ë²è¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤ÎËÜ¼Á¤Ï¡¢¼«Æ°¼Ö¤Î»È¤¤¼Î¤ÆÊ¸²½¤ËÂÐ¤¹¤ë¥¢¥ó¥Á¥Æ¡¼¥¼¤È¡¢À®½Ï¤·¤¿¼«Æ°¼ÖÊ¸²½¤Ë¤ª¤±¤ë¡ÖÂç¿Í¤ÎÍ·¤ÓÊý¡×¤òÄó¼¨¤·¤¿¡¢¶Ë¤á¤Æ¸½ÂåÅª¤ÇÃÎÅª¤Ê¥³¥ó¥»¥×¥È¥«¡¼¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤È¸À¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡¡»ÔÈÎ²½¤³¤½¼Â¸½¤·¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î»×ÁÛ¤Ïº£¤Î»þÂå¤Î¥«¥¹¥¿¥à¥·¡¼¥ó¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢½ÅÍ×¤Ê¼¨º¶¤òÍ¿¤¨Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£