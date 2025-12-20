ÃÏÌÌ¤¹¤ì¤¹¤ì¤ÎÄ¶¹¥Êá¤Ï¡ÖÆñ¤·¤¤¥×¥ì¡¼¡×¡¡À¾Éð26ºÐ¤ËÌ¾¼ê¤¿¤Á¤â´¶¿´¡ÖÂ¿¤«¤Ã¤¿¡×
¡Ö¥Õ¥¡¥¤¥ó¥×¥ì¡¼¿³µÄ°Ñ°÷²ñ¡×ÄÔÈ¯É§¤µ¤ó¤È²¬ÅÄ¹¬Ê¸¤µ¤ó¤¬½Ð±é
¡¡¥Ñ¡¼¥½¥ë ¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°TV¸ø¼°YouTube¤Ë¤Æ¡¢¥Õ¥ë¥¿¤ÎÊýÄø¼°¡Ö¸ÅÅÄÆØÌé ¸ø¼°¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡×¤È¤ÎÂè2ÃÆ¥³¥é¥ÜÆ°²è¤ò¸ø³«Ãæ¤À¡£º£Ç¯5·î¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿¥³¥é¥ÜÆ°²è¤ÎÂç¤¤ÊÈ¿¶Á¤ò¼õ¤±¤Æ¼Â¸½¤·¤¿Âè2ÃÆ¡£º£²ó¤â¡¢Á°²ó¤Ë°ú¤Â³¤¡Ö¥Õ¥¡¥¤¥ó¥×¥ì¡¼¿³µÄ°Ñ°÷²ñ¡×¤ÈÂê¤·¤Æ¡¢2025¥·¡¼¥º¥ó¤Î¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°¤Î¥×¥ì¡¼±ÇÁü¤ò¤â¤È¤Ë¡¢°ìÈÌÅª¤Ë¥Õ¥¡¥¤¥ó¥×¥ì¡¼¤È¤µ¤ì¤ë¥×¥ì¡¼¤¬¡¢¼éÈ÷¤ÎÌ¾¼ê¤¿¤Á¤«¤é¸«¤Æ¡È¿¿¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ó¥×¥ì¡¼¡É¤Ç¤¢¤ë¤«¡¢¸·¤·¤¯¿³µÄ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡5¿Í¤Î¡È¿³µÄ°Ñ°÷¡É¤½¤ì¤¾¤ì¤¬¡¢³Æ¥×¥ì¡¼¤ò0¡Á3ÅÀ¤ÇÉ¾²Á¤·¡¢¹ç·×ÆÀÅÀ¤Ç¡ÖNOT¥Õ¥¡¥¤¥ó¥×¥ì¡¼¡×¡Ê0¡Á8ÅÀ¡Ë¡Ö¥Õ¥¡¥¤¥ó¥×¥ì¡¼¡×¡Ê9¡Á11ÅÀ¡Ë¡Ö¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Õ¥¡¥¤¥ó¥×¥ì¡¼¡×¡Ê12¡Á15ÅÀ¡Ë¤òÈ½Äê¤¹¤ëÆ±´ë²è¡£³°Ìî¼éÈ÷ÊÔ¤Ç¤Ï¿ô¡¹¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Õ¥¡¥¤¥ó¥×¥ì¡¼¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¤¬¡¢³°Ìî¼éÈ÷ÊÔ¤Ç¤Ï¡¢º£Ç¯½é¤á¤Æ»°°æ¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¡¦¥°¥é¥Ö¾Þ¤Ëµ±¤¤¤¿À¾Éð¡¦À¾Àî°¦Ìé³°Ìî¼ê¤âËþÅÀÉ¾²Á¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡4·î9Æü¡¢¸©±ÄÂçµÜµå¾ì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥í¥Ã¥ÆÀï¡¢7²ó1»àÁö¼Ô¤Ê¤·¤Î¾ìÌÌ¡£¥í¥Ã¥Æ¡¦À¾Àî»Ë¾Ì³°Ìî¼ê¤¬Êü¤Ã¤¿ÂÇµå¤Ï¥»¥ó¥¿¡¼Á°¤ËÍî¤Á¤ë¤«¤È»×¤ï¤ì¤¿¤¬¡¢À¾Àî¤¬¤¹¤«¤µ¤ºÈô¤Ó¤Ä¤¤¤Æ¹¥Êáµå¡£ÃÏÌÌ¤¹¤ì¤¹¤ì¤Î¥À¥¤¥Ó¥ó¥°¥¥ã¥Ã¥Á¤Ç¥Á¡¼¥à¤òµß¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¥×¥ì¡¼¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¸½Ìò»þÂå¤Ë2ÅÙ»°°æ¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¡¦¥°¥é¥Ö¾Þ¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¤¤¤ë²¬ÅÄ¹¬Ê¸¤µ¤ó¤Ï¡ÖÆñ¤·¤¤¥×¥ì¡¼¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ð¥Ã¥È¤ÎÀèÃ¼¤Ë¥Ü¡¼¥ë¤¬Åö¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÂÇµå¤âÊÑÂ§Åª¤Ê¤Î¤Ç¡×¤ÈµåºÝ¤Î¶¯¤µ¤òÉ¾²Á¤·¤¿¡£Â³¤±¤Æ¡ÖÀ¾Àî¤Ï¡¢º£Ç¯¤³¤¦¤¤¤¦¥×¥ì¡¼¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤è¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¤«¤Ä¤ÆÀ¾Éð¤Ç´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¤¿ÄÔÈ¯É§¤µ¤ó¡£¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤êÆâÌî¼ê¤¢¤¬¤ê¤ÎÁª¼ê¤Ï¥À¥¤¥Ó¥ó¥°¥¥ã¥Ã¥Á¤¬ÆÀ°Õ¡£¤¢¤È¤Ï¡¢Å·Á³¼Ç¤À¤·¡¢¹â¹»»þÂå¡Ê²ÖºéÆÁ±É¹â¡Ë¤«¤é¤³¤³¤ÇÌîµå¤·¤Æ¤¤¤ë¤·¤Í¡×¤È¡¢À¾Àî¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¶¯¤ß¤¬¤³¤Î¥×¥ì¡¼¤òÀ¸¤ó¤À¤Î¤Ç¤Ï¤È¿äÂ¬¤·¤¿¡£¡Ê¡Ö¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥° ¥¤¥ó¥µ¥¤¥È¡×ÊÔ½¸Éô¡Ë
