¥´¥ë¥ÕÎò6Ç¯¤ÇÁ´ÆüËÜ¥É¥é¥³¥óÍ¥¾¡¡¡Ê¡²¬¡¦²ÅËã»Ô¤Î42ºÐ¤¬²ñ¿´¥·¥ç¥Ã¥È¤Ç350¥ä¡¼¥É¡Öµå¤¬Èô¤Ö¤È¥¹¥«¥Ã¤È¤·¤Æµ¤»ý¤Á¤¤¤¤¡×
¡¡¥´¥ë¥Õ¤Î¥É¥é¥¤¥Ð¡¼Èôµ÷Î¥¤ò¶¥¤¦¡ÖÁ´ÆüËÜ¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢¥É¥é¥³¥óÁª¼ê¸¢¡×¡Ê°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍÆüËÜ¥×¥í¥É¥é¥³¥ó¶¨²ñ¼çºÅ¡Ë¤Î¥ª¡¼¥×¥ó¡ÊÇ¯ÎðÌµÀ©¸Â¡Ë¤ÎÉô¤Ç¡¢Ê¡²¬¸©²ÅËã»Ô¤Î¾¾²¬Âî»Ê¤µ¤ó¡Ê42¡Ë¤¬ÄºÅÀ¤ËÎ©¤Ã¤¿¡£¾åÈ¾¿È¤Î²óÅ¾¤òÀ¸¤«¤·¤¿ÎÏ¶¯¤¤¥¹¥¤¥ó¥°¤Ç¹¥µÏ¿¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¡¢Æüº¢¤«¤é½Å¤ê¤òÉÕ¤±¤ÆÀ¸³è¤·¤Æ¤¤¿ÃÏÆ»¤ÊÅØÎÏ¤¬¼Â¤Ã¤¿¡£
¡¡¥É¥é¥³¥ó¤Ï2Ê¬È¾¤Î´Ö¤Ë·×6µå¤òÂÇ¤Á¡¢¥Õ¥§¥¢¥¦¥¨¡¼Æâ¤ËÈô¤ó¤À¥Ü¡¼¥ë¤ÎÈôµ÷Î¥¤ò¶¥¤¤¹ç¤¦¡£¾¾²¬¤µ¤ó¤ÏÍ½Áª¡Ê3·î¡¢Çô²°Ä®¡Ë¤òÆÍÇË¤·¡¢11·î¤Ë¼¯»ùÅç¸©Æî¶å½£»Ô¤Ç¤¢¤Ã¤¿Á´ÆüËÜÁª¼ê¸¢¤Î½Ð¾ì¸¢¤òÆÀ¤¿¡£¥ª¡¼¥×¥ó¤ÎÉô¤Ë¤Ï27¿Í¤¬»²²Ã¤·¡¢¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥ÈÊý¼°¤ÇÁè¤Ã¤¿¡£
¡¡·è¾¡¤ÎÁê¼ê¤ÏËÌ³¤Æ»ºß½»¤ÎÁª¼ê¡£¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢Áª¼ê¤Ç¤Ï¶Ã°ÛÅª¤Ê348¥ä¡¼¥É¤ÇÊÂ¤Ó¡¢±äÄ¹Àï¤ËÆÍÆþ¤·¤¿¡£¡ÖµÕ¸÷¤Çµå¤Îµ°Æ»¤Ï¸«¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤Èµå¤òÂª¤¨¤Æ¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ç¤¤¿´¶¿¨¤Ï¤¢¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦²ñ¿´¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¤Ç350¥ä¡¼¥É¤òµÏ¿¤·¡¢Í¥¾¡¡£Ë¹»Ò¤ò¾å¶õ¤ËÅê¤²¤Æ´î¤Ó¤òÇúÈ¯¤µ¤»¤¿¡£
¡¡¥´¥ë¥ÕÎò¤Ï6Ç¯¡£ÍÄ¤Ê¤¸¤ß¤ËÍ¶¤ï¤ì¡¢Îý½¬¾ì¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤Î¤¬¤¤Ã¤«¤±¤Ç¡¢¶¥µ»¤Ë¤Î¤á¤ê¹þ¤ó¤À¡£¹¥¤¤Ê½÷»Ò¥´¥ë¥Õ¥¡¡¼¤Î¥Õ¥©¡¼¥à¤òÆ°²è¤Ç³Ø¤Ó¡¢ÈÓÄÍ»Ô¤Ë¤¢¤ë¥¢¥ë¥Ð¥¤¥ÈÀè¤ÎÎý½¬¾ì¤ÇÏÓ¤òËá¤¤¤Æ¤¤¿¡£
¡¡5Æü¤Ë²ÅËã»ÔÌò½ê¤òË¬¤ì¡¢ÀÖ´Ö¹¬¹°»ÔÄ¹¤ËÍ¥¾¡¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£ÄÌ¾ï¤Î¥¹¥³¥¢¤Ï100Á°¸å¤È¤¤¤Ã¤¿¥ì¥Ù¥ë¡£¾¾²¬¤µ¤ó¤Ï¡Ö¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¼«Ê¬¤Ç¤â¡¢¥É¥é¥³¥ó¤ÏÅØÎÏ¼¡Âè¤ÇÆüËÜ°ì¤Ë¤Ê¤ì¤ëÌ´¤Î¤¢¤ë¶¥µ»¡£¤·¤Ã¤«¤êÅö¤¿¤Ã¤Æµå¤¬Èô¤Ö¤È¥¹¥«¥Ã¤È¤·¤ÆËÜÅö¤Ëµ¤»ý¤Á¤¬¤¤¤¤¡×¤ÈÌ¥ÎÏ¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¡ÊÃæ»³Íº²ð¡Ë
