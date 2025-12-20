¡Ö¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¤·¤¿¡£ÉÝ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ»ß¤Þ¤é¤ºÆ¨¤²¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×¾èÍÑ¼Ö¤È¥Ð¥¤¥¯¤¬½Ð¹ç¤¤Æ¬¤Ë¾×ÆÍ¡¡¥Ð¥¤¥¯¤ò±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤¿ÃË»Ò¹â¹»À¸¤¬¤±¤¬¡¡¸½¾ì¤«¤éÆ¨Áö¤·¤Æ¤¤¤¿38ºÐÃË¤ò¤Ò¤Æ¨¤²¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¡¡Âçºå¡¦È¬Èø»Ô
¡¡£±£²·î£±£·ÆüÌ¤ÌÀ¡¢ÂçºåÉÜÈ¬Èø»Ô¤Î¸òº¹ÅÀ¤Ç¾èÍÑ¼Ö¤ÈÃË»Ò¹â¹»À¸¤¬¾è¤ë¥Ð¥¤¥¯¤È¤¬½Ð¹ç¤¤Æ¬¤Ë¾×ÆÍ¤·¡¢ÃË»Ò¹â¹»À¸¤¬¤±¤¬¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£·Ù»¡¤Ï¼Ö¤ò±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤¿£³£¸ºÐ¤ÎÃË¤òÂáÊá¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤Ò¤Æ¨¤²¤Ê¤É¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢È¬Èø»Ô¾®ºå¹çÄ®¤Ë½»¤à¼«±Ä¶È¤ÎÃË¡Ê£³£¸¡Ë¤Ç¤¹¡£
¡¡·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ÃË¤Ï£±£·ÆüÌ¤ÌÀ¡¢ÂçºåÉÜÈ¬Èø»Ô»³ËÜ¹â°ÂÄ®¤Î¸òº¹ÅÀ¤Ç¡¢¼Ö¤ò±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢ÃË»Ò¹â¹»À¸¡Ê£±£¸¡Ë¤¬¾è¤ë¥Ð¥¤¥¯¤È½Ð¹ç¤¤Æ¬¤Ë¾×ÆÍ¤·¡¢ÃË»Ò¹â¹»À¸¤Ë¤±¤¬¤ò¤µ¤»¤¿¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¤½¤Î¤Þ¤ÞÆ¨Áö¤·¤¿µ¿¤¤¤¬¤â¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ÃË¤Ï»ö·ï¤«¤é£²Æü¸å¤Ë¼«¤é·Ù»¡¤Ë¡Ö»ö¸Î¤òµ¯¤³¤·¤ÆÆ¨¤²¤¿¡×¤ÈÅÅÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢Ä´¤Ù¤ËÂÐ¤·¡¢¡Ö»ö¼Â¤Ë´Ö°ã¤¤¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£»ö¸Î¤òµ¯¤³¤·¤¿¤³¤È¤Ë¶Ã¤¤¤ÆÉÝ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ»ß¤Þ¤é¤ºÆ¨¤²¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡¸òº¹ÅÀ¤Ë¤Ï¿®¹æµ¡¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢·Ù»¡¤ÏÅö»þ¤Î¾õ¶·¤ò¾Ü¤·¤¯Ä´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£