¡Ú¥¹¥Î¥Ü¡Û»³ÅÄÎ°À»¤¬WÇÕ½éÍ¥¾¡¤Ç¸ÞÎØ¤ØÂçÁ°¿Ê¡¡¹â²óÅ¾µ»»þÂå¤Î¡È°ÛÃ¼»ù¡É¡¡¸ÍÄÍÍ¥ÅÍ¤Ï3ÅÙÌÜ¸ÞÎØ¤¬³Î¼Â¤Ë
¡¡¡þ¥¹¥Î¡¼¥Ü¡¼¥ÉWÇÕ¥Ï¡¼¥Õ¥Ñ¥¤¥×¡ÊHP¡ËÂè2Àï¡Ê2025Ç¯12·î19Æü¡¡ÊÆ¥³¥í¥é¥É½£¥³¥Ã¥Ñ¡¼¥Þ¥¦¥ó¥Æ¥ó¡Ë
¡¡·è¾¡¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢ÃË»Ò¤Ï19ºÐ¤Î»³ÅÄÎ°À»¡Ê¥Á¡¼¥àJWSC¡Ë¤¬94¡¦50ÅÀ¤Ç¥¥ã¥ê¥¢½éÍ¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£ÍèÇ¯2·î¤Î¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ¤Ç¤Î½é¤ÎÂåÉ½Æþ¤ê¤Ë¤âÂç¤¤¯Á°¿Ê¤·¤¿¡£¤Þ¤¿2°Ì¤ËÆþ¤Ã¤¿¸ÍÄÍÍ¥ÅÍ¡Ê¥è¥Í¥Ã¥¯¥¹¡Ë¤ÏÁ´ÆüËÜ¥¹¥¡¼Ï¢ÌÁ¤ÎÄê¤á¤ëÇÉ¸¯¿äÁ¦´ð½à¤òËþ¤¿¤·¡¢3Âç²ñÏ¢Â³¤ÎÂåÉ½Æþ¤ê¤¬³Î¼Â¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡»³ÅÄ¤ÏËÌ³¤Æ»½Ð¿È¡£Î¾¿Æ¤Î±Æ¶Á¤Ç5ºÐ¤Ç¥¹¥Î¡¼¥Ü¡¼¥É»Ï¤á¡¢ÃÏ¸µ¤Ë¤¢¤ë¤Ð¤ó¤±¤¤¥¹¥¡¼¾ì¤Î¥Ï¡¼¥Õ¥Ñ¥¤¥×¤ÇËÜ³ÊÅª¤Ë¶¥µ»¤ò³«»Ï¤·¤¿¡£WÇÕ¤Ë¤Ï22¡Á23Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤«¤é»²Àï¤·¡¢ºòÇ¯12·î¤Î³«ËëÀï¤Ç½é¤ÎÉ½¾´Âæ¤È¤Ê¤ë3°Ì¤ËÆþ¤ê¡¢¸ÞÎØÂåÉ½Æþ¤ê¤ËÌ¾¾è¤ê¤ò¾å¤²¤¿¡£HPÃË»Ò¤ÎÆüËÜ¤Î½Ð¾ìÏÈ¤Ï4¤Ç¡¢¤¹¤Ç¤Ë3ÏÈ¤Ï»ö¼Â¾å³ÎÄê¡£ºÇ¸å¤Î4ÏÈÌÜÁè¤¤¤Ç¤âÂç¤¤Ê¥ê¡¼¥É¤òÃ¥¤Ã¤¿¡£
¡¡¥È¥ê¥×¥ë¥³¡¼¥¯1440¤ä¥À¥Ö¥ë¥³¡¼¥¯1620¤Ê¤É¡¢HP¤Ç¤â¥È¥ê¥Ã¥¯¤Î¹â²óÅ¾²½¤¬¿Ê¤àÃæ¡¢»³ÅÄ¤Ï²óÅ¾¼´¤Î°Û¤Ê¤ëµ»¤òËá¤¯¡¢ÆÈ¼«Ï©Àþ¤ò´Ó¤¯¡£Í¥¾¡¤ò·è¤á¤¿·è¾¡2²óÌÜ¤â¡¢¥Þ¥Ã¥¯¥Ä¥¤¥¹¥È¤ä¥í¥Ç¥ª·Ï¤Î¥È¥ê¥Ã¥¯¤òÆþ¤ì¤¿¹½À®¤ò¥á¡¼¥¯¤·¡¢1²óÌÜ¤Ë90¡¦50ÅÀ¤ò½Ð¤·¤Æ¼ó°Ì¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤¿¸ÍÄÍ¤òµÕÅ¾¡£¸ÞÎØ¤Î¥á¥À¥ëÁè¤¤¤Ç¤âÌÜ¤òÎ¥¤»¤Ê¤¤Â¸ºß¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£